雙生陌生人

雙生陌生人｜馬德鐘孖兒子馬在驤拍抖音片 獲讚後生過囝囝

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無綫劇集《雙生陌生人》即將接檔《金宵大廈2》，由5月2日（星期一）起逢星期一至五晚上9時半在翡翠台播出，主角馬德鐘將在劇中一人分飾兩角，上次馬德鐘拍無綫劇《我家無難事》，曾搵過囝囝馬在驤飾演其年輕版角色，今次在《雙生陌生人》中，馬德鐘的年輕版卻搵來黃庭鋒飾演，唔知係咪因為有太多網民話馬德鐘個樣後生過囝囝！

《雙生陌生人》馬德鐘 被指公開處刑阿仔

53歲馬德鐘與23歲兒子馬在驤早前曾在無綫劇《我家無難事》中，首次父子檔上陣，由馬在驤客串飾演年輕版馬德鐘，當時已引來不少網民批評，指他看起來比父親馬德鐘更加成熟。近日馬德鐘孖兒子一齊在抖音拍攝搞笑短片，令不少網民再次將目光放在兩父子的外表差距上，網民在一面倒大讚馬德鐘靚仔之餘，又指他看來比囝囝年輕得多，笑指他「公開處刑阿仔」、「生反了嗎」、「老爸怎麼比兒子還帥」等等。

雙生陌生人 馬德鐘與兒子馬在驤同場拍片，大部份網民都覺得馬德鐘的外貌比馬在驤還要後生。
馬德鐘與兒子馬在驤同場拍片，大部份網民都覺得馬德鐘的外貌比馬在驤還要後生。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
雙生陌生人 馬在驤被指靠父蔭出道，被標籤為「星二代」、「馬德鐘2.0」及「馬德鐘兒子」等，但顏值卻被指不及父親。
馬在驤被指靠父蔭出道，被標籤為「星二代」、「馬德鐘2.0」及「馬德鐘兒子」等，但顏值卻被指不及父親。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
雙生陌生人 對於被指個樣老過爸爸，馬在驤曾表示「生得成熟無辦法」，而馬德鐘則曾為仔護航，笑指自己初出道時已是「臘肉」，未試過做「小鮮肉」。
對於被指個樣老過爸爸，馬在驤曾表示「生得成熟無辦法」，而馬德鐘則曾為仔護航，笑指自己初出道時已是「臘肉」，未試過做「小鮮肉」。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）

《雙生陌生人》馬德鐘一人分飾兩角

即將在5月2日開播的《雙生陌生人》，由馬德鐘、陳煒和湯洛雯主演，講述律師高收成（馬德鐘飾）為重拾初戀夢，僱用面貌相同的巫祺男（馬德鐘飾）作替身，卻發現對方想取而代之，因此誓要奪回人生。馬德鐘第一次一人分飾兩角，他指拍劇時很多時對白、動作都要重複拍攝，難度甚高，當中有些打鬥場面，仲要他自己打自己鬥，令他十分難忘。

雙生陌生人 《雙生陌生人》中馬德鐘要一人分飾兩角，劇情講述由兩個沒有血緣關係，但外表十分相似的人聯繫上，一直奇妙地影響著對方的人生軌跡！。
《雙生陌生人》中馬德鐘要一人分飾兩角，劇情講述由兩個沒有血緣關係，但外表十分相似的人聯繫上，一直奇妙地影響著對方的人生軌跡！。（圖片來源：《雙生陌生人》劇照）
雙生陌生人 劇集由馬德鐘、陳煒和湯洛雯主演。
劇集由馬德鐘、陳煒和湯洛雯主演。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 馬德鐘劇中分飾律師和電腦維修員。
馬德鐘劇中分飾律師和電腦維修員。（圖片來源：[email protected]陳煒）
雙生陌生人 今次劇集搵來黃庭鋒飾演年輕版的馬德鐘，大家又覺得似唔似？
今次劇集搵來黃庭鋒飾演年輕版的馬德鐘，大家又覺得似唔似？（圖片來源：[email protected]

即睇《雙生陌生人》預告：

重溫《我家無難事》首次父子檔上陣

去年播出的劇集《我家無難事》，以馬德鐘與兒子馬在驤首次父子檔上陣作為劇集最大賣點，不過二人同飾一角，沒有同框的戲份！由馬在驤飾演年輕版馬德鐘，最適合不過，馬德鐘大讚監製選角很好，因無人比兒子更像他，更了解他，馬德鐘事前亦有特意過兩招給兒子，讓對方演起來更像他年輕時。早前兩父子拍攝一場在遊樂場想當年的戲，終於有機會同場出現。

雙生陌生人 馬在驤飾演96年的馬德鐘，馬德鐘認為這個安排最適合不過。
馬在驤飾演96年的馬德鐘，馬德鐘認為這個安排最適合不過。（圖片來源：無綫影片截圖）
雙生陌生人 馬德鐘評兒子處男劇演出合格，表現比他初出茅廬時好很多。馬在驤承認對演戲感興趣，希望累積更多經驗，能愈演愈好。
馬德鐘評兒子處男劇演出合格，表現比他初出茅廬時好很多。馬在驤承認對演戲感興趣，希望累積更多經驗，能愈演愈好。（圖片來源：無綫影片截圖）
雙生陌生人 馬在驤坐在滑梯上聽從導演與父親馬德鐘的指導。
馬在驤在劇中飾演年輕版的馬德鐘，雖然只是客串性質，但馬在驤相當認真，不時向老竇請教演戲，又為了一幕電單車場面而去學電單車，專業精神可嘉，不過網民卻對馬在驤外貌評頭品足，指他點睇都老過阿爸馬德鐘，亦有人話佢似日本著名的性博士。（圖片來源：無綫影片截圖）

馬在驤為客串去學電單車

現年23歲的馬在驤身高1.9米、似足老竇馬德鐘高大有型，作為耀眼的星二代，早被不少娛樂公司睇中，不過前年孖住老竇齊齊簽約邵氏，繼父子檔拍廣告之外，本來要返澳洲繼續升讀大學，卻因疫情關係留在香港，更被安排在馬德鐘擔演的劇集《我家無難事》中客串一角，飾演馬德鐘的年輕版。之前馬在驤拍住簡淑兒開工，拍攝一場騎電單車而發生交通意外的場面，為了呢一幕，馬在驤更專程去學電單車，相當專業、認真﹗

雙生陌生人 簡淑兒大讚馬在驤表現不俗。
簡淑兒大讚馬在驤表現不俗。（圖片來源：無綫影片截圖）
雙生陌生人 馬在驤身型高大，加上髮型影響，樣子比真實年紀22歲大。
馬在驤身形高大，加上髮型影響，樣子比真實年紀23歲大。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民狂踩馬在驤下巴過長

簡淑兒大讚馬在驤有其父之風範，不過網民唔係咁睇，有不少網民指馬在驤外表過分成熟，比真實年齡老，又指其下巴特長似鞋底、好古怪，更有指其髮型、樣貌甚至笑容都同日本有「神之手」之稱AV男優加藤鷹撞樣！不過對於被封港版性博士，馬德鐘曾代仔表示︰「佢唔識㗎，佢唔係好知呢啲！」

雙生陌生人 馬德鐘自小對待兒子馬在驤如朋友，兩父子無所不談，他給囝囝很大的自由度，讓他發展自己的所長。
馬德鐘自小對待兒子馬在驤如朋友，兩父子無所不談，他給囝囝很大的自由度，讓他發展自己的所長。（圖片來源：[email protected]馬德鐘JM）

馬在驤處男拍廣告同老竇鬥chok

馬德鐘之前曾與馬在驤又父子檔一齊拍廣告，今次由囝囝擔當騷肌角色，馬德鐘只需同個仔鬥chok，被問到會否父子檔拍劇，馬德鐘就話未知有否機會，要等囝囝演技自然點再算，不過，新劇《我家》馬仔會客串一角，之後再回澳繼續學業。

雙生陌生人 日前馬德鐘與兒子馬在驤一齊為美容產品拍廣告吸金，馬神表示與品牌合作已經有五年，，品牌見證阿仔成長，知道他剛好在香港，所以一齊做代言。
馬德鐘早前與兒子馬在驤一齊為美容產品拍廣告吸金，馬神表示與品牌已合作多年，品牌見證阿仔成長，知道他剛好在香港，所以一齊做代言。（圖片來源：新傳媒照片庫）
雙生陌生人 Chok爆的馬在驤代父狂騷腹肌，被指是馬德鐘翻版，馬德鐘笑說：「當然滿意，因為係阿仔嘅處男作，今次佢畀咗我！」
Chok爆的馬在驤代父狂騷腹肌，被指是馬德鐘翻版，馬德鐘笑說：「當然滿意，因為係阿仔嘅處男作，今次佢畀咗我！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

馬德鐘與太太持相反教仔態度

馬德鐘與太太張筱蘭對兒子馬在驤持相反教育態度，虎媽與慈父，教出一個生性的囝囝，馬德鐘曾表示兒子自小便接觸不同的運動，並透過運動培養出自律的性格，結果馬在驤愛上游泳，更曾代表學校於游泳比賽贏得多面金牌，文武雙全。中學畢業後被送去澳洲讀書的馬在驤，返港半年爭取時間與父母相處，充當健身教練為父親馬德鐘操肌等開拍《飛虎之壯志英雄》，之前更做暑期工搵外快，再度為時裝品牌行騷，青出於藍chok過馬德鐘。

雙生陌生人 馬在驤由細到大跟馬德鐘如朋友般相處，兩父子一起玩耍兼無所不談，反而母親張筱蘭比較嚴，馬在驤笑言怕媽咪多些。
馬在驤由細到大跟馬德鐘如朋友般相處，兩父子一起玩耍兼無所不談，反而母親張筱蘭比較嚴，馬在驤笑言怕媽咪多些。（圖片來源：[email protected]江你MarjorieKaren）
雙生陌生人 從小開始，馬德鐘便讓兒子嘗試不同運動，包括打籃球、排球及游水等，最終他選擇了自己最愛的游水去重點培訓，結果成為大學校隊為港爭光。
從小開始，馬德鐘便讓兒子嘗試不同運動，包括打籃球、排球及游水等，最終他選擇了自己最愛的游水去重點培訓，結果成為大學校隊為港爭光，曾奪8項個人金牌及全場總冠軍。（圖片來源：[email protected]江你MarjorieKaren）

馬在驤 遺傳母親學霸天份

馬在驤在澳洲就讀機械工程，張筱蘭早前曾在微博公開晒家庭照，又透露兒子已獲取機械工程一級榮譽學士學位。原來張筱蘭本身也是一名學霸，2003年已完成哲學博士學位，自2011年在香港大學出任名譽助理教授，她在和馬德鐘的結婚周年慈善晚宴上，仲向港大捐出100萬港元善款，支持認知障礙護理方面的學術舉措。

雙生陌生人 馬在驤以機械工程一級榮譽學士學位畢業。
馬在驤以機械工程一級榮譽學士學位畢業。（圖片來源：[email protected]江你MarjorieKaren）
雙生陌生人 馬德鐘與張筱蘭12歲就認識，兩人由1993年結婚，至今已有近29年。
馬德鐘與張筱蘭12歲就認識，兩人由1993年結婚，至今已有近29年。（圖片來源：[email protected]江你MarjorieKaren）
雙生陌生人 馬德鐘與張筱蘭中學已是同學，87年19歲時重遇並相愛，後於93年時拉埋天窗。
馬德鐘與張筱蘭中學已是同學，87年19歲時重遇並相愛，後於93年時拉埋天窗。（圖片來源：[email protected]江你MarjorieKaren）

休學返港任父親私人健身教練

兒子長期在外讀書，馬德鐘早年又忙於搏殺甚少家庭生活，一場疫症讓兩父子對足半年，前年初馬在驤休學返港後，父子不時出雙入對。馬德鐘為了操弗拍攝新劇《飛虎之壯志英雄》，由兒子負責擔任私人健身教練，此外馬在驤更接了不少時裝騷，以模特兒身份搵外快，對於有傳馬德鐘早已為仔搭通天地線，讓他完成學業後入行繼承衣缽，全面進軍娛樂圈，馬在驤曾表示拍劇是他想嘗試的工作之一，亦不介意靠父親拉關係，「我好鍾意睇戲嘅過程，我覺得有個人脈都幾好，可以用吓。」拍劇一味靠chok唔得㗎！ 馬德鐘係時候教個仔做戲喇！

雙生陌生人 18年馬德鐘憑劇集《跳躍生命線》勇奪《萬千星輝頒獎典禮2018》視帝，近年簽邵氏深受樂易玲重用，有指他早已為兒子入行鋪好路。
18年馬德鐘憑劇集《跳躍生命線》勇奪《萬千星輝頒獎典禮2018》視帝，近年簽邵氏深受樂易玲重用，有指他早已為兒子入行鋪好路。（圖片來源：新傳媒照片庫）
雙生陌生人 據知馬在驤只想在模特兒界發展，之前一直對拍劇集稍為抗拒，但最近因疫情留港，在返澳洲讀大學前，被安排在其父馬德鐘主演的《我家無難事》客串，一來試水溫，二來體驗拍劇經驗。
據知馬在驤本來只想在模特兒界發展，之前一直對拍劇集稍為抗拒，但前年因疫情留港，在返澳洲讀大學前，被安排在其父馬德鐘主演的《我家無難事》客串，一來試水溫，二來體驗拍劇經驗。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：抖音@馬德鐘JM、《雙生陌生人》劇照資料或影片來源：TVB

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