雙生陌生人｜馬德鐘孖兒子馬在驤拍抖音片 獲讚後生過囝囝

無綫劇集《雙生陌生人》即將接檔《金宵大廈2》，由5月2日（星期一）起逢星期一至五晚上9時半在翡翠台播出，主角馬德鐘將在劇中一人分飾兩角，上次馬德鐘拍無綫劇《我家無難事》，曾搵過囝囝馬在驤飾演其年輕版角色，今次在《雙生陌生人》中，馬德鐘的年輕版卻搵來黃庭鋒飾演，唔知係咪因為有太多網民話馬德鐘個樣後生過囝囝！