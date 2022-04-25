雙生陌生人｜馬德鐘孖兒子馬在驤拍抖音片 獲讚後生過囝囝
《雙生陌生人》馬德鐘 被指公開處刑阿仔
53歲馬德鐘與23歲兒子馬在驤早前曾在無綫劇《我家無難事》中，首次父子檔上陣，由馬在驤客串飾演年輕版馬德鐘，當時已引來不少網民批評，指他看起來比父親馬德鐘更加成熟。近日馬德鐘孖兒子一齊在抖音拍攝搞笑短片，令不少網民再次將目光放在兩父子的外表差距上，網民在一面倒大讚馬德鐘靚仔之餘，又指他看來比囝囝年輕得多，笑指他「公開處刑阿仔」、「生反了嗎」、「老爸怎麼比兒子還帥」等等。
《雙生陌生人》馬德鐘一人分飾兩角
即將在5月2日開播的《雙生陌生人》，由馬德鐘、陳煒和湯洛雯主演，講述律師高收成（馬德鐘飾）為重拾初戀夢，僱用面貌相同的巫祺男（馬德鐘飾）作替身，卻發現對方想取而代之，因此誓要奪回人生。馬德鐘第一次一人分飾兩角，他指拍劇時很多時對白、動作都要重複拍攝，難度甚高，當中有些打鬥場面，仲要他自己打自己鬥，令他十分難忘。
即睇《雙生陌生人》預告：
重溫《我家無難事》首次父子檔上陣
去年播出的劇集《我家無難事》，以馬德鐘與兒子馬在驤首次父子檔上陣作為劇集最大賣點，不過二人同飾一角，沒有同框的戲份！由馬在驤飾演年輕版馬德鐘，最適合不過，馬德鐘大讚監製選角很好，因無人比兒子更像他，更了解他，馬德鐘事前亦有特意過兩招給兒子，讓對方演起來更像他年輕時。早前兩父子拍攝一場在遊樂場想當年的戲，終於有機會同場出現。
馬在驤為客串去學電單車
現年23歲的馬在驤身高1.9米、似足老竇馬德鐘高大有型，作為耀眼的星二代，早被不少娛樂公司睇中，不過前年孖住老竇齊齊簽約邵氏，繼父子檔拍廣告之外，本來要返澳洲繼續升讀大學，卻因疫情關係留在香港，更被安排在馬德鐘擔演的劇集《我家無難事》中客串一角，飾演馬德鐘的年輕版。之前馬在驤拍住簡淑兒開工，拍攝一場騎電單車而發生交通意外的場面，為了呢一幕，馬在驤更專程去學電單車，相當專業、認真﹗
網民狂踩馬在驤下巴過長
簡淑兒大讚馬在驤有其父之風範，不過網民唔係咁睇，有不少網民指馬在驤外表過分成熟，比真實年齡老，又指其下巴特長似鞋底、好古怪，更有指其髮型、樣貌甚至笑容都同日本有「神之手」之稱AV男優加藤鷹撞樣！不過對於被封港版性博士，馬德鐘曾代仔表示︰「佢唔識㗎，佢唔係好知呢啲！」
馬在驤處男拍廣告同老竇鬥chok
馬德鐘之前曾與馬在驤又父子檔一齊拍廣告，今次由囝囝擔當騷肌角色，馬德鐘只需同個仔鬥chok，被問到會否父子檔拍劇，馬德鐘就話未知有否機會，要等囝囝演技自然點再算，不過，新劇《我家》馬仔會客串一角，之後再回澳繼續學業。
馬德鐘與太太持相反教仔態度
馬德鐘與太太張筱蘭對兒子馬在驤持相反教育態度，虎媽與慈父，教出一個生性的囝囝，馬德鐘曾表示兒子自小便接觸不同的運動，並透過運動培養出自律的性格，結果馬在驤愛上游泳，更曾代表學校於游泳比賽贏得多面金牌，文武雙全。中學畢業後被送去澳洲讀書的馬在驤，返港半年爭取時間與父母相處，充當健身教練為父親馬德鐘操肌等開拍《飛虎之壯志英雄》，之前更做暑期工搵外快，再度為時裝品牌行騷，青出於藍chok過馬德鐘。
馬在驤 遺傳母親學霸天份
馬在驤在澳洲就讀機械工程，張筱蘭早前曾在微博公開晒家庭照，又透露兒子已獲取機械工程一級榮譽學士學位。原來張筱蘭本身也是一名學霸，2003年已完成哲學博士學位，自2011年在香港大學出任名譽助理教授，她在和馬德鐘的結婚周年慈善晚宴上，仲向港大捐出100萬港元善款，支持認知障礙護理方面的學術舉措。
休學返港任父親私人健身教練
兒子長期在外讀書，馬德鐘早年又忙於搏殺甚少家庭生活，一場疫症讓兩父子對足半年，前年初馬在驤休學返港後，父子不時出雙入對。馬德鐘為了操弗拍攝新劇《飛虎之壯志英雄》，由兒子負責擔任私人健身教練，此外馬在驤更接了不少時裝騷，以模特兒身份搵外快，對於有傳馬德鐘早已為仔搭通天地線，讓他完成學業後入行繼承衣缽，全面進軍娛樂圈，馬在驤曾表示拍劇是他想嘗試的工作之一，亦不介意靠父親拉關係，「我好鍾意睇戲嘅過程，我覺得有個人脈都幾好，可以用吓。」拍劇一味靠chok唔得㗎！ 馬德鐘係時候教個仔做戲喇！