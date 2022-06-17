收視仆直！ 重溫馬德鐘「墊底視帝」擊敗《大帥哥》奪視帝講過乜！
《雙生陌生人》低收視被腰斬 馬德鐘被封為「墊底視帝」
最近TVB推出的《雙生陌生人》成績慘不忍睹，收視率只錄得13.5點。無論在香港還是內地，此劇的口碑亦非常差勁，不但被批評劇情老土平淡，大批網民更留言表示馬德鐘的尷尬演技令自己看完一集便決定棄劇。
馬德鐘一人分飾兩角
馬德鐘於《雙生陌生人》中一人分飾兩角，分別飾演上等人和小市井市民的角色。馬德鐘過往主要出演專業人士和富貴總裁的角色，令觀眾認為馬德鐘未能演活基層市民的角色，格格不入的演技令大部分觀眾「尷尬癌」發作。此次《雙生陌生人》的失敗，不但令觀眾對馬德鐘的演技再次感到失望，更令馬德鐘被封為「低收視視帝」。
2003年馬德鐘靠《衝上雲霄》達事業高峰
馬德鐘亦不是不只有失敗的作品。2003年，他曾經靠《衝上雲霄》令他的演藝生涯達到一個新高峰。當年《衝上雲霄》憑著新穎的題材和華麗的卡士風靡全香港，收視更高達37點！馬德鐘於該劇飾演機長，當年的他除了憑著高挑的身形和俊朗的外表吸引到一眾女生，此劇更亦為他完美塑造了一個「高富帥」形象，令他的人氣一時無兩。
2005年《鳳凰四重奏》馬德鐘分飾四角 與佘詩曼對戲曾獲好評
靠《衝上雲霄》達演藝事業高峰的馬德鐘，隨即開始擔任多個劇集的男主角。其中，一人分演四角色的《鳳凰四重奏》曾經得到觀眾的好評。《鳳凰四重奏》是一套以以清末、五四時代、六十年代末及現代為背景的劇集，要求女主角佘詩曼馬德鐘在劇中一人分飾四角演出。題材新穎，加上兩人精彩的對手戲，令該劇大收，獲得平均30點以上的高收視。
2011年《洪武三十二》為網民最愛 惡搞對象第一位
開始被定型為「型男」的馬德鐘，於2011年接拍古裝劇《洪武三十二》飾演燕王。當時該劇雖為一部以真實歷史為背景的作品，但因劇情錯誤百出，惹來大眾爭議。可是，因為該劇「重口味」的劇情，同時成為網民的最愛惡搞對象。網民瘋狂改圖，令該劇成為meme圖最多的劇集之一。
2018年馬德鐘靠《跳躍生命線》擊敗《大帥哥》張衛健
馬德鐘入行25年後一共被提名16次，最終於2018年憑《跳躍生命線》擊敗《大帥哥》的張衛健，取得《萬千星輝頒獎典禮2018》的最佳男主角獎。在被提名16次後終於獲獎的馬德鐘在得獎時表示自己非常開心，「第一次攞獎，令我感受到乜係吃過苦先知甜的好。」馬德鐘亦感謝身邊支持自己的人：「多謝珍姐，無你無《跳躍生命線》，你同我講每一句說話我都會記住，以前我年少無知唔知。多謝樂小姐，不停鼓勵我，多謝《跳躍生命線》監製、編審同埋所以前後嘅工作人員。多謝所有幫助過我嘅人，前輩，多謝我屋企人，我相信爸爸喺天上睇到，媽媽喺電視前睇到，多謝仔仔，多謝我老婆，做藝人太太真係唔容易，你照顧得我同家庭好好！」
馬德鐘封視帝惹中港兩地粉絲不滿
馬德鐘雖然憑《跳躍生命線》獲得視帝的殊榮，但是當年網民並不賣賬。當年《跳躍生命線》的人氣雖然不錯，但絕對比不上大眾對相隔22年回TVB拍《大帥哥》張衛健的期待和喜愛。此外，當年《大帥哥》的收視和迴響於中港兩地都非常高，所以令網民都紛紛表示馬德鐘能夠擊敗張衛健，封為視帝一事匪夷所思，懷疑TVB有造馬嫌疑：「事實證明冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽。 馬德鐘 當年攞咗獎又點， 近年所謂嘅視帝王浩信黎耀祥嗰啲返大陸入邊個都得掂？對比返今時今日馬德鐘嗰套雙生陌生人， 個個喺度笑佢老嘢扮後生， 收視仲可能係史上最低， 老實講係幾心涼」。
馬德鐘獲獎後作品卡士好 但收視差
馬德鐘封視帝之後，只主演了兩套TVB的劇集。他所主演的兩套作品雖然卡士好，但是收視和口碑都未如理想。《伙記辦大事》和《我家無難事》兩劇演員陣容都十分強大，前者有「收視福星」歐陽震華，後者有影后鮑起靜、視后唐詩詠等演技派演員坐鎮。可是兩套劇集的話題討論度都極低，收視亦同樣仆直，令網民大呼失望，馬德鐘「墊底視帝」的形象亦變得越來越深入民心。
馬德鐘8字回應低收視
馬德鐘雖然被封為「墊底視帝」，但是他對收視未如理想一事並沒有太過傷心。早前，他在接受媒體訪問回應對《雙生陌生人》低收視的看法，他表示尊重TVB的安排：「失唔失望？人如飲水冷暖自知啦！至於收視低，人生就總有高低。」
馬德鐘還有一套未播出的劇集《有種好男人》。他在該劇飾演自己老本行前G4特警，不知道該劇會否像《雙生陌生人》一樣成為倉底劇，還是能夠為他的演藝生涯帶來一個新高峰呢。
常見問題
馬德鐘歷年最差收視有邊套劇？
馬德鐘封視帝之後，只主演了兩套TVB的劇集，而且卡士大，但收視差⋯⋯詳情請看
馬德鐘對收視低有咩回應？
早前，他在接受媒體訪問回應對《雙生陌生人》低收視的看法，他表示尊重TVB的安排，以八字真言回應⋯⋯詳情請看
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