收視仆直！ 重溫馬德鐘「墊底視帝」擊敗《大帥哥》奪視帝講過乜！

上個月由視帝馬德鐘、湯洛雯等人主演的《雙生陌生人》創下TVB歷年來最低收視。被TVB提前腰斬，由譚俊彥和陳山聰主演的新劇《十八年後的終極告白2.0》頂上。不少網民認為《雙生陌生人》的失敗，除了因為劇情沒創意之外，視帝馬德鐘的尷尬演技亦是主要原因之一。究竟馬德鐘是如何由當年的「馬神」變成今日的「墊底視帝」？讓我們一起回顧一下吧。