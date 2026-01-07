「雞排妹」鄭家純懷孕9周驚爆流產 凌晨痛到叫出聲下體持續出血

32歲台灣藝人「雞排妹」鄭家純今日（7日）突然在社交平台自爆流產消息，震撼娛樂圈！這位以敢言著稱的性感女星透露自己懷孕第9周時胚胎停止發育，必須終止妊娠，目前正承受持續出血和劇烈疼痛的折磨。更令人意外的是，她竟然在病床上強忍痛楚發表長文，炮轟台灣代孕法案，直言「血緣不保證帶來愛」，引發網民激烈討論。