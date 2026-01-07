「雞排妹」鄭家純懷孕9周驚爆流產 凌晨痛到叫出聲下體持續出血
雞排妹凌晨痛到叫出聲無法入睡
鄭家純在文中詳細描述了流產的痛苦經歷，令人心疼不已。她透露半個月前產檢時已發現胚囊發育遲了一周，當時醫生表示可能是排卵期延誤，亦可能是胚胎有狀況。直至昨晚（6日）傍晚，她開始出現少量出血，兩小時後出血量急增並開始腹痛，立即趕往急診求醫。在醫院期間，她陸續排出血塊，經陰道超聲波檢查後確認胎囊大小與半個月前產檢時相同，證實胚胎已停止發育。
止痛藥都無效整夜被痛醒
最令人揪心的是鄭家純描述的痛苦夜晚。她表示「昨天晚上真的很痛苦，凌晨3點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨5點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著，過幾小時後再被痛醒，到廁所換衞生巾看血塊們」。這種反覆的疼痛和出血情況，讓她整夜無法安眠，只能靠累到極點才能短暫入睡，但很快又會被劇痛喚醒，情況相當煎熬。
鄭家純病床上炮轟代孕法案
即使正在承受流產的身心痛苦，鄭家純仍然關心社會議題。她在文中提到立法院將審議《人工生殖法》修正草案，其中包含代理孕母專章，藍白立委支持代理孕母合法化。她強烈反對這項法案，表示「我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，而在檯面上以無償代孕去掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為」。她更直言即使自己日後無法順利懷孕生子，也不會委託代理孕母。
血緣不保證愛原生家庭有問題都明白
鄭家純在文中提出了一個深刻的觀點：「血緣不保證帶來愛，原生家庭有問題的人都明白這件事不是嗎？」她認為那些追求台灣代理孕母合法化的人「就是自私利己又想省錢而已」，無論是有償還是無償代孕，她都不相信委託人在孕母發生不幸時會多有人性。這番言論反映了她對代孕制度可能帶來的社會問題和道德爭議的深度思考，即使在個人最痛苦的時刻，仍然堅持自己的價值觀和社會責任感。
網民兩極反應有人心疼有人質疑時機
鄭家純的貼文一出立即引發網民熱烈討論，反應呈現兩極化。支持者紛紛留言「心疼妳，好好休息」、「流產真的很痛苦，要保重身體」、「妳的觀點很有道理，支持妳」，對她在痛苦中仍關心社會議題表示敬佩。然而，也有網民質疑她選擇在流產當天發表政治立場的時機，認為「這時候談政治是否合適」、「應該專心養身體而不是寫長文」。不過更多網民認為她有權在任何時候表達自己的觀點，特別是當她正親身經歷相關議題時，她的發言更具說服力和真實性。