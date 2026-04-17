雞排妹搭網約車坐副駕慘被當「艷遇對象」 男司機一行為令人極度不適

台灣女星鄭家純（雞排妹）近日自爆搭網約車時遭遇尷尬經歷，因身體不適選擇坐副駕駛座位，卻被年輕男司機誤當成艷遇對象瘋狂搭訕。她在社交平台分享這次令人不適的乘車體驗，表示司機完全會錯意，讓原本已經不舒服的她痛苦加倍。