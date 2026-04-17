雞排妹搭網約車坐副駕慘被當「艷遇對象」 男司機一行為令人極度不適
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台灣女星鄭家純（雞排妹）近日自爆搭網約車時遭遇尷尬經歷，因身體不適選擇坐副駕駛座位，卻被年輕男司機誤當成艷遇對象瘋狂搭訕。她在社交平台分享這次令人不適的乘車體驗，表示司機完全會錯意，讓原本已經不舒服的她痛苦加倍。
雞排妹因暈車坐副駕遭司機瘋狂搭訕
雞排妹透露，最近因為容易暈車的關係，開始向司機提出坐前座的要求。在一次搭乘網約車時，遇上一名年輕男司機，對方主動詢問她喜歡聽什麼音樂。由於當時身體不適，她只是隨便回答「聽你喜歡的就可以了」，沒想到這句話卻讓司機產生誤會。司機在途中不停與她聊天，完全無視她在應用程式中設定的偏好安靜選項，讓她感到相當困擾。
鄭家純忍無可忍提早下車逃離
雞排妹形容，司機接下來的行為更加過分，「接下來他把我當坐副駕的約會對象在聊天，明明我的設定有偏好安靜。我前面已經盡可能敷衍他，他還是繼續聊下去，甚至開始訴說煩惱想談心。」她表示已經盡量敷衍對方，但司機仍然繼續聊個不停，甚至開始向她訴說個人煩惱，企圖與她談心。最終她選擇完全不回應，司機才稍微收斂。然而整個過程讓她感到極度不適，最後決定提早下車。
雞排妹澄清坐前座原因籲司機勿會錯意
事後雞排妹在社交平台上澄清坐副駕駛座的真正原因，強調「就已經人在不舒服了，還要被司機當艷遇，痛苦加倍。」她特別呼籲年輕男司機不要會錯意，「但我真的拜託年輕弟弟們，女乘客就說是因為容易暈車才想坐前座，絕對不是暈你的人或是你的車去坐前座。」她希望透過分享這次經歷，提醒司機們要尊重乘客的個人空間和意願。
網約車平台回應承諾加強司機培訓
針對雞排妹的投訴，相關網約車平台作出正式回應，表示對於乘客的不愉快體驗深感遺憾。平台強調，若乘客對行程有任何疑慮，都可以透過應用程式反映並尋求協助。同時平台重申，所有司機都必須遵守相關服務守則，確保為乘客提供專業和舒適的乘車體驗。這次事件也再次提醒網約車平台需要加強對司機的職業操守培訓。
圖片來源：threads、FB@鄭家純、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期