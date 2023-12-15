雞排妹鄭家純馬爾代夫半裸曬日光浴 回應網民訴求大騷正面照

現年30歲的「雞排妹」鄭家純去年底閃嫁日籍醫生AKIRA升呢做人妻後，就少有發放福利照，直到近日她飛到馬爾代夫旅遊兼參加學習營，才再次分享半裸上身大曬日光浴的影片，在網民跪求正面的呼聲下，她亦有大騷穿著泳衣的正面照！