雞排妹鄭家純馬爾代夫半裸曬日光浴 回應網民訴求大騷正面照
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現年30歲的「雞排妹」鄭家純去年底閃嫁日籍醫生AKIRA升呢做人妻後，就少有發放福利照，直到近日她飛到馬爾代夫旅遊兼參加學習營，才再次分享半裸上身大曬日光浴的影片，在網民跪求正面的呼聲下，她亦有大騷穿著泳衣的正面照！
「雞排妹」鄭家純 著T-back大曬蜜桃臀
雞排妹今次在IG上載的短片中，分享了她在馬爾代夫所住的度假屋景觀，原來在她一踏出房門後，就有藍天碧海的無敵靚景，當然更吸睛的是雞排妹只著一條T-back泳褲，半裸地大曬日光浴！
網民跪求雞排妹正面照
網民在睇完雞排妹放出的影片後，紛紛跪求她轉身：「求正面」、「好膽轉過來」、「為了學術要求，跪求正面照」等，亦有網民直指雞排妹消瘦了不少：「比上次寫真時更瘦了」，話好擔心她的健康！
雞排妹著Deep V泳裝大騷湯碗胸
而雞排妹亦有呼應網民要求，在Facebook發放了穿著性感泳裝的正面照，相中她紮起馬尾，並戴著太陽眼鏡，穿著一件Deep V綠色泳裝，中門大開大騷湯碗胸，令網民大飽眼福！
早前曾做手術切除胸部腫瘤
現年30歲的雞排妹已入行11年，去年底推出「畢業」寫真集《純熟》，表明是告別作，之後更宣佈封盤，嫁給了日本兒科醫生AKIRA，升呢做人妻，今年8月，雞排妹透露拍完寫真後，她便做手術切除了胸部3顆良性腫瘤，至今還留下約3cm的疤痕。
為生小孩雪卵 行房前要沖涼
雞排妹結婚至今已有1年，她透露在今年30歲生日時，已決定要為生小孩而雪卵。她又大讚老公很溫柔，雖然今年因為各有各忙，夫妻倆暫時擱置了「造人」計劃，但每次行房前，他們都會一齊洗澡，以增加情趣。
睇埋雞排妹今年夏天到峇里島旅行的靚相：
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、FB@鄭家純