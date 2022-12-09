雞排妹鄭家純拍賣寫真戰衣 T-back唔係最多人爭 其中一件保持「原味」冇洗過
雞排妹 用寫真照吸客
「雞排妹」鄭家純在社交網透露她為了今次的慈善拍賣計劃，已籌備了半年多，到活動至12月20日截止前，她每日都會上載一張穿著拍賣服裝拍攝的寫真照或影片來發放，但她說：「由於尺度關係，頁面只放商品單拍。」
雞排妹在社交網率先展示了一件白色細肩帶連身洋裝，她更強調在拍攝後有請人縫回內襯，不會像她拍寫真時那麼透，可以著出街。
網友狂叫雞排妹唔好洗衫
今次拍賣的寫真「戰衣」包括有多件貼身內衣及T-back，不過雞排妹又指出除了一件黑色浴袍之外，其他每一件拍賣的服裝都有依據不同材質，有用手洗或送去乾洗，引來不少網友都留言叫她不要洗，話希望這些衣服能保持「原汁原味」。
透點內衣褲最多人爭
拍賣由12月7日開始，截至12月9日中午，T-back的拍賣價已達到15,000台幣（約3,814港元），但最多人競價的拍賣品，卻並非這件T-back，而是一套半透視的粉色喱士內衣褲套裝，有多達21人出價，叫價達到15,200台幣（約3,865港元），也是暫時獲得最高出價的一套拍賣品。
露背小可愛叫價最低
而叫價最低的一套拍賣品，是一件白色露背小可愛，只叫價到台幣1,900（約483港元）。而最少人競價的拍賣品，則是一套樽領針織長袖上衣加灰色棉質內褲，截至12月9日中午，只得4人曾經出過價。
重溫雞排妹29歲閃嫁日本兒科醫生 老公貌似韓國男神
現年29歲的雞排妹鄭家純早前突然在社交網宣布在日本領證成為人妻，閃嫁31歲日本兒科醫生，並公開依偎住老公的婚照，一臉幸福，難怪早前推出寫真集《純熟》時已表明是告別作，看來鄭家純早有打算收山做賢妻。
鄭家純越洋報喜
台灣宅男女神雞排妹鄭家純今天(2日)在社交網突然發文寫上：「今天在日本入籍了。」同時po出一張身穿簡潔婚妙，依偎住一名高大男子的合照。原來鄭家純已在日本閃婚，不少網民都留言祝福她，更有人笑問「為何日本男士這樣幸福？」、「日本男士總喜歡娶我們的台灣美女」。
鄭家純神秘老公與林志玲老公同名
鄭家純是近件繼林志玲之後，嫁去日本的台灣人妻，雖然她公開的婚照並未公開老公樣貌，但據知她的另一半是大她2歲的日本籍兒科醫生Akira，和林志玲丈夫同名，二人透過交友Apps認識，交往已近5年。鄭嘉純早前曾透露男友貌似韓國男神孔劉，起初她對這段異地戀有些猶豫及退縮，不過與對方曖昧幾個月後就決定交往，更願意為男友學日文，可惜在疫情期間二人分隔兩地，期間一度分開再復合，這次鄭家純赴日留學再續前緣，決定相伴一生生閃電結婚。
鄭家純醫生老公表現大方
究竟這位日本醫生如何得到鄭家純歡心？據鄭家純經理人康姐轉述，鄭家純曾問過前男友會否介意她拍露點寫真？當時的男友馬上回答這樣就絕對不會娶她，讓鄭家純反思感情的本質。早前鄭家純發行十周年畢業寫真，當中有不少胸部大特寫，她曾向醫生男友備案，對方大讚真的很美，而她亦告訴男友，如果他反對會使她感到困擾。男友體貼回應：「妳如果感到困擾，我會很心疼。」就是這場對話打動了鄭家純的心，決定非君不嫁。
鄭家純宣佈於新加坡求婚成功
覓得如意郎君的鄭家純，難怪自爆剛出的寫真集將會是告別作，再加上她4日前在社交網詢問網友買鑽戒的事，成為人妻原來早已有跡可尋。據知早前鄭家純曾與AKIRA去新加坡旅行，當時男方已向鄭家純求婚，她毫不猶豫地點頭，並在30歲前嫁出。
鄭家純「雞排妹」最後一擊告別寫真界 福利照流出 網民嗌好正！！
雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名，而除了拍寫真，她亦拍過唔少電影及電視作品，涉獵甚廣的她，直腸直肚敢言的性格亦都吸引大批Fans關注。唔少網民對於雞排妹在IG上不時發放的「福利圖」感到十分幸運。
常見問題
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