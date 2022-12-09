雞排妹鄭家純拍賣寫真戰衣 T-back唔係最多人爭 其中一件保持「原味」冇洗過

「雞排妹」鄭家純早前推出紀念入行10周年的最後一本寫真集《純熟》，近日她宣布拍賣寫真集中穿過的25套「戰衣」，並不扣除成本將所有拍賣所得金額捐出，造福兒童及青少年福利機構，更親自帶領專業團隊設計一系列電商課程，讓青少年們學習擺拍義賣衣物、架設拍賣網站、文案撰寫等，好有教育意義！