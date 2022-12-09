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雞排妹鄭家純拍賣寫真戰衣 T-back唔係最多人爭 其中一件保持「原味」冇洗過

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「雞排妹」鄭家純早前推出紀念入行10周年的最後一本寫真集《純熟》，近日她宣布拍賣寫真集中穿過的25套「戰衣」，並不扣除成本將所有拍賣所得金額捐出，造福兒童及青少年福利機構，更親自帶領專業團隊設計一系列電商課程，讓青少年們學習擺拍義賣衣物、架設拍賣網站、文案撰寫等，好有教育意義！

雞排妹 這套花花喱士吊帶裙加白色緞面打底衣也是拍賣品之一，截至12月9日中午，叫價已6,700台幣約1,705港元）。
這套花花喱士吊帶裙加白色緞面打底衣也是拍賣品之一，截至12月9日中午，叫價已6,700台幣（約1,705港元）。（圖片來源：家純公益拍賣網截圖）

雞排妹 用寫真照吸客

「雞排妹」鄭家純在社交網透露她為了今次的慈善拍賣計劃，已籌備了半年多，到活動至12月20日截止前，她每日都會上載一張穿著拍賣服裝拍攝的寫真照或影片來發放，但她說：「由於尺度關係，頁面只放商品單拍。」

雞排妹 這件名為「暗夜銀河」的單肩中空緊身泳衣，雖然有雞排妹上載寫真照加持，但叫價暫時只到4,700台幣約1,195港元）。
這件名為「暗夜銀河」的單肩中空緊身泳衣，雖然有雞排妹上載寫真照加持，但叫價暫時只到4,700台幣（約1,195港元）。（圖片來源：[email protected]鄭家純）

雞排妹在社交網率先展示了一件白色細肩帶連身洋裝，她更強調在拍攝後有請人縫回內襯，不會像她拍寫真時那麼透，可以著出街。

雞排妹 雞排妹特別強調這件白色吊帶裙已加了內襯，不過相比起其他拍賣品，這件吊帶裙的叫價未算突出，只得5,100台幣約1,297港元）。
雞排妹特別強調這件白色吊帶裙已加了內襯，不過相比起其他拍賣品，這件吊帶裙的叫價未算突出，只得5,100台幣（約1,297港元）。（圖片來源：[email protected]鄭家純）

網友狂叫雞排妹唔好洗衫

今次拍賣的寫真「戰衣」包括有多件貼身內衣及T-back，不過雞排妹又指出除了一件黑色浴袍之外，其他每一件拍賣的服裝都有依據不同材質，有用手洗或送去乾洗，引來不少網友都留言叫她不要洗，話希望這些衣服能保持「原汁原味」。

雞排妹 這件黑色鍛面浴衣並非貼身衣物，賣點只未曾送洗這一點。
這件黑色鍛面浴衣並非貼身衣物，賣點只有未曾送洗這一點，暫時叫價為5,200台幣（約1,323港元）。（圖片來源：家純公益拍賣網頁截圖）
雞排妹 今次拍賣雞排妹親力親為帶領一班專業團隊，透過今次的拍賣，為青少年們設計了一系列電商課程。
今次拍賣雞排妹親力親為帶領一班專業團隊，透過今次的拍賣，為青少年們設計了一系列電商課程。（圖片來源：家純公益拍賣網頁截圖）

透點內衣褲最多人爭

拍賣由12月7日開始，截至12月9日中午，T-back的拍賣價已達到15,000台幣（約3,814港元），但最多人競價的拍賣品，卻並非這件T-back，而是一套半透視的粉色喱士內衣褲套裝，有多達21人出價，叫價達到15,200台幣（約3,865港元），也是暫時獲得最高出價的一套拍賣品。

雞排妹 這套透點的粉色喱士內衣褲套裝，有多達21人出價，叫價暫時亦是最高。
這套透點的粉色喱士內衣褲套裝，有多達21人出價，叫價暫時亦是最高。（圖片來源：家純公益拍賣網頁截圖）
雞排妹 上載了3幅照片作介紹的白色喱士T-back，叫價排第2名，僅次粉色喱士內衣褲套裝。
上載了3幅照片作介紹的白色喱士T-back，叫價排第2名，僅次粉色喱士內衣褲套裝。（圖片來源：家純公益拍賣網頁截圖）
雞排妹 鄭家純 鄭家純說：「延後兩次的道歉文配圖選了這張，向所有預購的支持者下跪。」
雞排妹10月中推出《純熟》這本露點寫真集後宣布「收山」，讓這本成為她最後一本寫真集，上月她更突然宣布閃嫁日本醫生，升呢做人妻。（圖片來源：[email protected]鄭家純）

露背小可愛叫價最低

而叫價最低的一套拍賣品，是一件白色露背小可愛，只叫價到台幣1,900（約483港元）。而最少人競價的拍賣品，則是一套樽領針織長袖上衣加灰色棉質內褲，截至12月9日中午，只得4人曾經出過價。

雞排妹 套頭針織長袖上衣與灰色棉質內褲只得4人出價。
這件遮到上頸的針織長袖上衣，就算加埋灰色棉質內褲，都只吸引到4人出價。（圖片來源：套針織長袖上衣與灰色棉質內褲）
雞排妹 白色露背小可愛叫價最低。
白色露背小可愛暫時叫價最低。（圖片來源：家純公益拍賣網頁截圖）

重溫雞排妹29歲閃嫁日本兒科醫生 老公貌似韓國男神

現年29歲的雞排妹鄭家純早前突然在社交網宣布在日本領證成為人妻，閃嫁31歲日本兒科醫生，並公開依偎住老公的婚照，一臉幸福，難怪早前推出寫真集《純熟》時已表明是告別作，看來鄭家純早有打算收山做賢妻。

雞排妹 鄭家純 鄭家純在社交網出po宣布喜訊，並上載溫馨婚照。
鄭家純在社交網出po宣布喜訊，並上載溫馨婚照。（圖片來源：[email protected]鄭家純）

鄭家純越洋報喜

台灣宅男女神雞排妹鄭家純今天(2日)在社交網突然發文寫上：「今天在日本入籍了。」同時po出一張身穿簡潔婚妙，依偎住一名高大男子的合照。原來鄭家純已在日本閃婚，不少網民都留言祝福她，更有人笑問「為何日本男士這樣幸福？」、「日本男士總喜歡娶我們的台灣美女」。

雞排妹 鄭家純 鄭家純與日本兒科醫生Akira在日本領證。
鄭家純與日本兒科醫生Akira在日本領證。（圖片來源：[email protected]千巡影世）
雞排妹 鄭家純 鄭家純的醫生老公身高180cm，她曾表示對方貌似韓國男神孔劉。
鄭家純的醫生老公身高180cm，她曾表示對方貌似韓國男神孔劉。（圖片來源：[email protected]千巡影世）

鄭家純神秘老公與林志玲老公同名

鄭家純是近件繼林志玲之後，嫁去日本的台灣人妻，雖然她公開的婚照並未公開老公樣貌，但據知她的另一半是大她2歲的日本籍兒科醫生Akira，和林志玲丈夫同名，二人透過交友Apps認識，交往已近5年。鄭嘉純早前曾透露男友貌似韓國男神孔劉，起初她對這段異地戀有些猶豫及退縮，不過與對方曖昧幾個月後就決定交往，更願意為男友學日文，可惜在疫情期間二人分隔兩地，期間一度分開再復合，這次鄭家純赴日留學再續前緣，決定相伴一生生閃電結婚。

雞排妹 鄭家純 29歲的鄭家純正在日本念書，今天她向媒體宣布喜訊，正式升格人妻。
29歲的鄭家純正在日本念書，今天她向媒體宣布喜訊，正式升格人妻。（圖片來源：[email protected]
雞排妹 鄭家純 鄭家純早已為結婚收山部署好。
鄭家純早已為結婚收山部署好。（圖片來源：[email protected]

鄭家純醫生老公表現大方

究竟這位日本醫生如何得到鄭家純歡心？據鄭家純經理人康姐轉述，鄭家純曾問過前男友會否介意她拍露點寫真？當時的男友馬上回答這樣就絕對不會娶她，讓鄭家純反思感情的本質。早前鄭家純發行十周年畢業寫真，當中有不少胸部大特寫，她曾向醫生男友備案，對方大讚真的很美，而她亦告訴男友，如果他反對會使她感到困擾。男友體貼回應：「妳如果感到困擾，我會很心疼。」就是這場對話打動了鄭家純的心，決定非君不嫁。

雞排妹 鄭家純 鄭家純早前推出寫真集《純熟》，表明是告別作。
鄭家純早前推出寫真集《純熟》，表明是告別作。（圖片來源：[email protected]
雞排妹 鄭家純 要得到鄭家純歡心，就一定要接受她的大膽作風。
要得到鄭家純歡心，就一定要接受她的大膽作風。（圖片來源：[email protected]

鄭家純宣佈於新加坡求婚成功

覓得如意郎君的鄭家純，難怪自爆剛出的寫真集將會是告別作，再加上她4日前在社交網詢問網友買鑽戒的事，成為人妻原來早已有跡可尋。據知早前鄭家純曾與AKIRA去新加坡旅行，當時男方已向鄭家純求婚，她毫不猶豫地點頭，並在30歲前嫁出。

雞排妹 鄭家純 鄭家純幾日前曾出po詢問買婚戒一事。
鄭家純幾日前曾出po詢問買婚戒一事。（圖片來源：[email protected]鄭家純）
雞排妹 鄭家純 鄭家純除了公開問買戒指一事，又晒出鑽石鍊，可見她為婚禮已籌備一時。
鄭家純除了公開問買戒指一事，又晒出鑽石鍊，可見她為婚禮已籌備一時。（圖片來源：[email protected]

鄭家純「雞排妹」最後一擊告別寫真界 福利照流出 網民嗌好正！！

雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名，而除了拍寫真，她亦拍過唔少電影及電視作品，涉獵甚廣的她，直腸直肚敢言的性格亦都吸引大批Fans關注。唔少網民對於雞排妹在IG上不時發放的「福利圖」感到十分幸運。

雞排妹 鄭家純 雞排妹 雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名。
雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名。（圖片來源：[email protected]
雞排妹 鄭家純 鄭家純 雞排妹 雞排妹直腸直肚敢言的性格，吸引大批Fans關注。
雞排妹直腸直肚敢言的性格，吸引大批Fans關注。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：家純公益拍賣網頁截圖、[email protected]鄭家純、[email protected]、寫真集官網截圖

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