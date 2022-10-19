29歲雞排妹最後一擊告別寫真界 福利照流出 網民熱議：好正！！
雞排妹最後一擊告別寫真界 福利照流出 網民熱議：好正！！
雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名，而除了拍寫真，她亦拍過唔少電影及電視作品，涉獵甚廣的她，直腸直肚敢言的性格亦都吸引大批Fans關注。唔少網民對於雞排妹在IG上不時發放的「福利圖」感到十分幸運。
推最大尺度寫真【純熟】
而今年為雞排妹鄭家純推出寫真集的十周年，決定再推出一本最最最大尺度的寫真【純熟】。最近她出席寫真集活動，一襲低V裙上陣超吸睛，而她亦在活動上宣布「下車」，今次是最後一本寫真集，往後只會拍年曆。對於是次寫真集有超多福利照，她都坦言是自己的主意，想呈現最好一面給Fans，揚言：「看過的人都不會有性慾，但比跟我交往過的男生待遇還要好，我私下不拍情趣類照片。」。
大解放照片被流出
唔少收到今次寫真集的Fans都感到十分滿意，而今次寫真的最大特色當然便是雞排妹的大解放，噱頭十足。不過兩張大解放照片近日已被流出於網上，不過睇嚟佢一啲都唔介意，懶理被流出的照片。
Fans大讚：勁正！
唔少睇完照片的Fans都大讚勁正，有網民稱雞排妹的身形十分完美，其大小亦適中。不少網民對於是次雞排妹告別寫真界都感到可惜，又認為其實佢年紀是可以再做多一排。亦有網民亦為雞排妹的寫真的夠影到「唯美」的一面，而非單單的性感。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》