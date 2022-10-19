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29歲雞排妹最後一擊告別寫真界 福利照流出 網民熱議：好正！！

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29歲的雞排妹鄭家純以傲人身形以及敢言的性格吸納唔少Fans，而且毫不介意展露自己的身形。唔少人都示雞排妹為「女神」，每次推出的寫真集更是一掃而空，引起一眾Fans的轟動！

雞排妹最後一擊告別寫真界 福利照流出 網民熱議：好正！！

雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名，而除了拍寫真，她亦拍過唔少電影及電視作品，涉獵甚廣的她，直腸直肚敢言的性格亦都吸引大批Fans關注。唔少網民對於雞排妹在IG上不時發放的「福利圖」感到十分幸運。

雞排妹 雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名。
雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名。（圖片來源：[email protected]
雞排妹 雞排妹直腸直肚敢言的性格，吸引大批Fans關注。
雞排妹直腸直肚敢言的性格，吸引大批Fans關注。（圖片來源：[email protected]

推最大尺度寫真【純熟】

而今年為雞排妹鄭家純推出寫真集的十周年，決定再推出一本最最最大尺度的寫真【純熟】。最近她出席寫真集活動，一襲低V裙上陣超吸睛，而她亦在活動上宣布「下車」，今次是最後一本寫真集，往後只會拍年曆。對於是次寫真集有超多福利照，她都坦言是自己的主意，想呈現最好一面給Fans，揚言：「看過的人都不會有性慾，但比跟我交往過的男生待遇還要好，我私下不拍情趣類照片。」。

雞排妹 今年為雞排妹鄭家純推出寫真集的十周年。
今年為雞排妹鄭家純推出寫真集的十周年。（圖片來源：[email protected]
雞排妹 雞排妹推出一本最最最大尺度的寫真【純熟】。
雞排妹推出一本最最最大尺度的寫真【純熟】。（圖片來源：宣傳片截圖）

大解放照片被流出

唔少收到今次寫真集的Fans都感到十分滿意，而今次寫真的最大特色當然便是雞排妹的大解放，噱頭十足。不過兩張大解放照片近日已被流出於網上，不過睇嚟佢一啲都唔介意，懶理被流出的照片。

雞排妹 雞排妹兩張大解放照片近日已被流出。
雞排妹兩張大解放照片近日已被流出。（圖片來源：67dllm.com）

Fans大讚：勁正！

唔少睇完照片的Fans都大讚勁正，有網民稱雞排妹的身形十分完美，其大小亦適中。不少網民對於是次雞排妹告別寫真界都感到可惜，又認為其實佢年紀是可以再做多一排。亦有網民亦為雞排妹的寫真的夠影到「唯美」的一面，而非單單的性感。

雞排妹 有網民稱雞排妹的身形十分完美。
有網民稱雞排妹的身形十分完美。（圖片來源：[email protected]
雞排妹 不少網民對於雞排妹告別寫真界都感到可惜。
不少網民對於雞排妹告別寫真界都感到可惜。（圖片來源：[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：宣傳片截圖，[email protected]

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