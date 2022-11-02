鄭家純結婚｜雞排妹29歲閃嫁日本兒科醫生 老公貌似韓國男神
鄭家純越洋報喜
台灣宅男女神雞排妹鄭家純今天(2日)在社交網突然發文寫上：「今天在日本入籍了。」同時po出一張身穿簡潔婚妙，依偎住一名高大男子的合照。原來鄭家純已在日本閃婚，不少網民都留言祝福她，更有人笑問「為何日本男士這樣幸福？」、「日本男士總喜歡娶我們的台灣美女」。
鄭家純神秘老公與林志玲老公同名
鄭家純是近件繼林志玲之後，嫁去日本的台灣人妻，雖然她公開的婚照並未公開老公樣貌，但據知她的另一半是大她2歲的日本籍兒科醫生Akira，和林志玲丈夫同名，二人透過交友Apps認識，交往已近5年。鄭嘉純早前曾透露男友貌似韓國男神孔劉，起初她對這段異地戀有些猶豫及退縮，不過與對方曖昧幾個月後就決定交往，更願意為男友學日文，可惜在疫情期間二人分隔兩地，期間一度分開再復合，這次鄭家純赴日留學再續前緣，決定相伴一生生閃電結婚。
鄭家純醫生老公表現大方
究竟這位日本醫生如何得到鄭家純歡心？據鄭家純經理人康姐轉述，鄭家純曾問過前男友會否介意她拍露點寫真？當時的男友馬上回答這樣就絕對不會娶她，讓鄭家純反思感情的本質。早前鄭家純發行十周年畢業寫真，當中有不少胸部大特寫，她曾向醫生男友備案，對方大讚真的很美，而她亦告訴男友，如果他反對會使她感到困擾。男友體貼回應：「妳如果感到困擾，我會很心疼。」就是這場對話打動了鄭家純的心，決定非君不嫁。
鄭家純宣佈於新加坡求婚成功
覓得如意郎君的鄭家純，難怪自爆剛出的寫真集將會是告別作，再加上她4日前在社交網詢問網友買鑽戒的事，成為人妻原來早已有跡可尋。據知早前鄭家純曾與AKIRA去新加坡旅行，當時男方已向鄭家純求婚，她毫不猶豫地點頭，並在30歲前嫁出。
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雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名，而除了拍寫真，她亦拍過唔少電影及電視作品，涉獵甚廣的她，直腸直肚敢言的性格亦都吸引大批Fans關注。唔少網民對於雞排妹在IG上不時發放的「福利圖」感到十分幸運。
常見問題
鄭家純老公與林志玲老公同名？
鄭家純公開的婚照並未公開老公樣貌，但據知她的另一半是透過交友Apps認識，而且二人斷斷續續……詳見：雞排妹29歲閃嫁日本兒科醫生 老公貌似韓國男神
鄭家純出告別露點寫真有原因？
鄭家純「雞排妹」最後一擊告別寫真界，推最大尺度寫真【純熟】……詳見：雞排妹29歲最後大解放 福利照外洩