鄭家純露背「戰衣」盡顯3大老化部位　網民：唔好再show身體

鄭家純（雞排妹）以傲人身形以及敢言的性格吸納唔少Fans，而且毫不介意展露自己的身形，唔少人當雞排妹係「女神」。近日，她推出「畢業」寫真集《純熟》後宣佈封盤，嫁給日本靚仔醫生AKIRA。最近，鄭家純忙於宣傳拍賣《純熟》寫真書服裝，但似乎網民錯晒重點，直指她身體出現老化！