鄭家純露背「戰衣」盡顯3大老化部位 網民：唔好再show身體
鄭家純被網民指控身體3大部位老化
近日，鄭家純於社交平台宣佈拍賣25套《純熟》寫真書服裝，幫助和支持「三芝好巢」的圓夢計畫，幫助青年學習專案規劃、文案撰寫、拍賣上架與出貨。其後，她更每日推薦一件拍賣服裝。
鄭家純露背吸引大批網友留言
鄭家純在社交網站上載一件橙色露背洋裝，告知洋裝的細節，並上載自己穿上洋裝示範圖。從圖片可見，穿上洋裝的她除了露背至腰部外，側面也展露了她傲人的身形，惹得網民紛紛在社交平台留言。
鄭家純反擊網民：「哪個部分老化」
不過鄭家純的相片太過性感，有網民留言直指：「還是不要再秀身體了，相機下的身體已經顯現老化了！讓人保持良好印象。」其後，鄭家純則回覆寫道：「哪個部分老化，你截圖圈起來給我看看。」其後有另一位網民指：「女人再怎麼會保養，有些地方是隱藏不住年齡的。脖子上的皺摺、手背、法令紋。你要人截圖圈起來，是要怪修圖的人員嗎？」不過鄭家純亦大方回應表示自己的照片都是直出沒有修圖，更提供手機截圖以示證明。
網民力挺：有皺紋也很美
當中也有很多網民表示支持鄭家純，寫道：「真心覺得雞排妹很正 每次要酸都酸不下去 沒辦法我太理性了」、「我有朋友上班的公司，常常要修藝人的代言照，她曾經跟我說，家純的照片幾乎都是直接過，不用修的。」、「人本來就會老，身體有皺摺紋路本來就是很正常的現象，就算有皺紋也很美」、「這很明顯是在嫉妒」。
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反應平平全因非原味？！
鄭家純於社交平台提及今次拍賣的《純熟》寫真書服裝，全部都「皆有都有手洗/送乾洗」，除了黑色浴袍是「原味」出售。自鄭家純宣佈拍賣寫真衫以來，大部分義賣寫真衫都不超出10人出價，普遍競標價約5,000新台幣（約1,270港元）左右。其中，「粉色蕾絲內衣褲套組」和「雪白蕾絲丁字褲」出價最高，分別是15,200新台幣（約3866港元）和15,000新台幣（約3815港元）。
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