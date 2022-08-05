28歲「雞排妹」鄭家純完美身段加持護身符 網民怒批：佛都有火
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雞排妹 （鄭家純）出名樣靚身形好，最近忙緊籌備拍寫真集，噚日（4日）七夕情人節都仲記得晒靚相益單身男網民，以完美身段加持自家護身符。
雞排妹完美身段加持護身符
雞排妹 （鄭家純）喺七夕情人節夜晚連續上傳咗幾張靚相去Facebook，從照片中可見，鄭家純上身只著上淺色小背心，坐喺地上面準備執起護身符。當雞排妹烏低身之際，完美身段隨即表露無遺，受過加持嘅護身符自然更受網民歡迎，大讚「好美喔」、「要流鼻 血了」。
網民怒批：佛都有火
雞排妹 （鄭家純）幾張清涼靚相疑似係寺廟影，有網民睇到就表示「佛都有火」，似乎覺得雞排妹呢身打扮唔太尊重神靈，而雞排妹事後亦有為自己解畫，透露呢輯相其實係喺台北一間茶舍度影，同大家想像中唔一樣。
同場加映：鄭家純直播 網友坦白提問：裡面有沒有穿？
雞排妹試過直播時只穿著白色微透薄上衣，講解事件時身子更不時前傾又仰後，有網友對她上身穿著無限暇想，有人表示「我跟著晃了好久」⋯⋯
為了得到答案，有網友網友坦白提問「直播時裡面有沒有穿」，而鄭家純亦大方回應，她自己對這個對答似乎十分滿意，自行截圖上載。網民認為，之所以得到「只有貼胸貼」的答案，是因為詢問者因為加了「謝謝」很有禮貌才獲得答覆，正所謂「展現何謂禮貌的重要性」，更忍不住插嘴表示「害我又重新跑回去看直播」、「只好再回去重看一次」、「難怪我昨晚暈暈的」⋯⋯
雞排妹IG晒7秒片 網友：數過一下有4下回彈！
雞排妹喺IG上載過拍寫真片段，上身中門大開，鎖骨和事業線一覽無遺。片中她躺落圓形梳化上，豐滿的上圍即時上下震盪持續數秒，非常「震」撼！有網友留言指：「粗略數過一下有4下回彈」。
網友：數過一下有4下回彈！
雞排妹（鄭家純）擁E級驕人上圍，加上性格開朗一向深受網民愛戴，不時喺網上晒靚相靚片益粉絲！去年雞排妹喺IG上載拍寫真片段，穿上白色恤衫的她，沒有扣上衫鈕，只在胸口下綁了個結，鎖骨和事業線一覽無遺。片中她躺落圓形梳化上，豐滿的胸部即時上下震盪持續數秒。雖然片長只得7秒，但已吸引大批網友留言：「粗略數過一下有4下回彈」、「我重複看了好久」、「好彈」、「頭暈了」、「自備雙安全氣囊」等等。