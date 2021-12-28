雞排妹鄭家純自揭曾被50社團人士拖落車襲擊 同行友人被扯爛衫重傷
向來大膽敢言的雞排妹鄭家純，現身台灣綜藝節目《同學來了》做嘉賓時，自爆曾在夜店唔畀面社團大哥，從後門溜走登上前來接應她的朋友車後，竟遭50名大漢堵車攔截，更粗暴地把她拖落車，好彩最後逢凶化吉！
撰文：東方新地 圖片：《同學來了》影片截圖、[email protected]
雞排妹 為自己平反
來自台灣的雞排妹鄭家純新聞多多，日前在台灣綜藝節目《周學來了》被多次嘲笑很易就會「告人」，她辯稱經常受到網民狙擊，不過從來沒有提告，她表示：「出道以來從沒告過酸民，尊重不同的建議和批評，唯獨無法忍受造謠的行為，當碰上這種行為就會站出來為自己發聲！」
初出道即被記者陷害
雞排妹指初出道曾有記者扮Friend致電傾偈，對方問她：「有沒有想過出全裸寫真？」雞排妹回答：「台灣沒有這個市場，也怕未來會嫁不掉！像徐若瑄就還沒結婚！」半小時後她竟然看見新聞標題寫著「雞排妹酸徐若瑄嫁不掉！」此後她意識到要好好保護自己，不再輕易信人。
雞排妹唔畀面惹上麻煩
節目中4位女藝人被男嘉賓評論「邊個最唔好惹」，並以老虎乸頭作為評分，所有女嘉賓都要輪流自爆遇過的經歷，雞排妹指有次朋友生日在夜店慶生，當晚穿得很保守的她坐在一角飲酒，但最終都被認出，社團大哥派人上前搭訕，雞排妹直接婉拒再快步由後門離開，並登上男友人的車，點知就在夜求門口被50名大漢攔截，因為冇鎖車門，她與男友人齊被拖落車，男友人更被毆打扯到衫都爛，但最後雞排妹竟然話「隔天那些人是排住隊跪著來道歉的！」但她未有說明原因。