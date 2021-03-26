21歲越南雞排妹Kim Anh Nguyễn爆紅 仙氣賣萌吸35萬IG粉絲

在這個網絡年代，周街都係網紅，要成名就要夠出位，最近越南一名21歲的女學生Kim Anh Nguyễn在社交網成功吸引35萬粉絲，她長期塗上腮紅，又打扮性感大騷身材，香港網民一睹Kim Anh Nguyễn風釆後，有人讚她顏值爆燈，似台灣的雞排妹(鄭家純)，不過亦有人質疑她的照片經過P圖和濾鏡，有照騙之嫌……

撰文：東方新地 圖片：Kim Anh Nguyễn IG圖片、鄭家純IG圖片