21歲越南雞排妹Kim Anh Nguyễn爆紅 仙氣賣萌吸35萬IG粉絲
在這個網絡年代，周街都係網紅，要成名就要夠出位，最近越南一名21歲的女學生Kim Anh Nguyễn在社交網成功吸引35萬粉絲，她長期塗上腮紅，又打扮性感大騷身材，香港網民一睹Kim Anh Nguyễn風釆後，有人讚她顏值爆燈，似台灣的雞排妹(鄭家純)，不過亦有人質疑她的照片經過P圖和濾鏡，有照騙之嫌……
撰文：東方新地 圖片：Kim Anh Nguyễn IG圖片、鄭家純IG圖片
21歲顏賣萌搶fo
近月有不少越南素人學生妹在網上爆紅，2000年出生今年21歲的Kim Anh Nguyễn是其中一個，紅唇齒白、擁有一雙大眼晴、白皙皮膚，五官標緻已經好吸引，再加上經常嘟咀，臉上總是化著紅紅的腮紅，青春迫人的Kim Anh Nguyễn看上去萌感十足。
有雞排妹的顏值與身材
Kim Anh Nguyễn的IG開通了一年左右，就讀阮必成大學二年級的她已吸引了35萬粉絲，淡淡的妝容和飄逸的黑色長髮為她增添了不少隨性慵懶的仙氣，笑起來又甜美親切，有香港網民指她似台灣的雞排妹(鄭家純)，除了是指高顏值之外，當然還有與雞排妹一樣出眾的身材。
越南雞排妹被質疑靠P圖
不過網民有讚亦有彈，有不少人對Kim Anh Nguyễn的真面目存疑，覺得她的靚相都經過P圖及用了重濾鏡，活在虛擬世界，乜都可以係假，最緊要有睇頭，越南雞排妹能夠成為網紅，當然有佢過人之處啦！