無綫再掀離巢潮！上半年共11位 繼簡淑兒之後再有功夫演員往外闖

近年TVB出現離巢潮，不少在無線工作多年的藝人都宣佈離開無線。近日，曾經參選港姐的簡淑兒亦宣佈離開TVB，更坦言不想再活在框子裡。過去六個月裡，至少有11個無線藝人宣佈離巢，尋找新出路。繼簡淑兒之後幾日，再有動作演員何佩珉離巢！