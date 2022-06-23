無綫再掀離巢潮！上半年共11位 繼簡淑兒之後再有功夫演員往外闖
盤點11位離巢TVB藝人！
1）何佩珉
現年30歲的何佩珉是「功夫女王」楊盼盼的徒弟，在2011年參加無綫（TVB）武術選秀節目《功夫新星》，在奪得冠軍後加入TVB，參與愈30多套劇集包括《使徒行者2》和《城寨英雄》等，當中以《鐵探》中飾演狙擊手「江麗瑤」最令人留下深刻印象。而早前在她在《鐵拳英雄》除了擔任替身，亦擔任了副武術指導。不過在6月22日，她在IG寫道：「十年，經歷左好多人事變遷，雖然呢幾年已經好少返嚟拍野，但每次返嚟總會有種家嘅感覺，謝謝所有照顧過我嘅人，開心認識到你地，你地都係好好嘅台前幕後，多謝，有緣再會。」
2）簡淑兒
2012年曾經參選港姐的簡淑兒在落敗後加入無線，曾經參演過《我家無難事》、《踩過界II》等多套節目，更於《萬千星輝頒獎典禮》中獲提名「飛躍進步女藝員」。簡淑兒近日亦在社交平台上宣佈離巢，留言表示：「曾經有一份執着，好想喺到做到啲成績出嚟。去到有一刻，發覺自己唔想再活喺一個框框入邊，慢慢咁失去自己嘅價值」。
3）余德丞
余德丞在2013年加入TVB，剛開始在TVB擔任體育台記者和外景主持，近年開始入屋，今年在《青春不要臉》中擔任男一，正受TVB力捧。可是余德丞在今年5月1日的時候，突然在個人Youtube頻道中宣佈離巢，結束8年賓主關係。離巢後的余德丞發展順利，密密接Job。近日還受到ViuTV的專訪，正式亮相於Viu頻道。
4）陳嘉佳（細細粒）
當年獲TVB和王祖藍賞識，憑《老表，你好嘢！》的「細細粒」一角爆紅。可惜陳嘉佳後力不勁，爆紅後亦沒有什麼代表作。近年一直沒有新搞作她亦今年約後轉戰內地市場，不但拍片介紹美食，還化身吃播KOL，於內地平台上帶貨！
5）王君馨
港姐出身的王君馨於去年正式離開了TVB，離巢前的她不乏代表作，《城寨英雄》和《鐵拳英雄》等角色都為觀眾留下深刻的印象。有傳王君馨不滿意在《超能力者》慘變路人，再加上與無線談續約談得不成功，所以決定結束14年的賓主關係，北上發展另覓出路。王君馨近日便於《了不起！舞社》登場，在節目中哭訴自己參賽的初衷。在選秀節目的預告片出街後，微博粉絲直線急升，近日更高達百萬粉絲。
6）陳約臨
曾在東京奧運中訪問張家朗而受到網民抨擊的陳約臨亦於近日約滿離巢。在2017年加入TVB的陳約臨一直沒有代表作，最為人熟識的就只有她在訪問「劍神」的時候花癡上身，不斷打斷張家朗的說話，更揚言要送飛吻給張家朗。雖然陳約臨有在慶功宴上為張家朗道歉，但是亦逃不過被無線「雪藏」過冷河。
7）張名雅
「張堅庭外甥孫」 張名雅在2012年參選港姐奪冠，可是入行後一直未能走紅，在2016年與圈外律師結婚，育有兩子。入行後曾經主持過《東張西望》和《姊妹淘》等節目，劇集亦只有拍過《以和為貴》和《鬼同你OT》等，並沒有令觀眾特別有深刻印象的作品。她亦在今年2月的時候宣佈離巢，直言：「以後可以做自己鍾意做嘅嘢！」
8）岑杏賢
與張名雅同樣為2012年港姐出身的岑杏賢亦在今年宣佈離開TVB。岑杏賢出道後也是主要擔任節目主持，劇集方面除了《愛回家》中與KC有過感情線之外，亦沒有令其他代表作。岑杏賢在接受傳媒訪問時亦成日已經跟TVB約滿，暫時亦沒有其他長遠的計劃，亦會將重心放在去年9月出生的愛女身上。
9）林希靈
去年因為採訪「聾啞女」美華，而被封為「正義女神」的林希靈，在今年3月宣佈離開TVB。在接受傳媒訪問的時候，她表示在無線7年來一直都沒有其他演藝機會，只被安排到《東張西望》等節目做主持，就算繼續跟TVB續約結果都係一樣，所以選擇離巢！離巢後的林希靈Job接Job，她坦言自己還沒有跟電視台簽約，但直言：「邊個台需要到我，我都會衝出嚟拍。」
10）郭田葰
無線「御用醫生」郭田葰在2009年參選香港先生後，正式加入TVB。郭田葰入行以來除了擔任多個節目的主持人之外，亦出演過不少劇集，但主要都是擔任醫生的角色，有網民統計過他至少演過47次醫生角色。郭田葰亦因為約滿，所以與TVB結束了13年的賓主關係，回復自由身。郭田葰離巢後曾向傳媒表示自己已經收到不少代言和司儀Job，更坦言自己將來會再做回醫生，會澳洲開設自己的診所。
11）章志文
為無線效力22年的章志文亦在3月的時候宣佈正式離開TVB，而且會在7月舉家移民到加拿大。章志文這些年來主持的《都市閒情》一直備受觀眾喜愛。章志文在接受訪問的時候，表示移民加拿大最主要的目標是希望兒子能夠見識世界，他亦表示對於在加拿大的工作計劃就暫時未有安排！
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