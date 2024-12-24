盤點17位「2024年離巢藝人」 《愛回家》多位主演唔見曬 有人自爆患暴食症
1）姜麗文
姜麗文於2017年加入TVB，期間她參與了多部劇集的演出。她在《愛．回家》中飾演的菲律賓姐姐Liza，以其經典的口音贏得了觀眾的喜愛，並憑此角色獲得了「飛躍進步女藝員」獎。此外，她在《星空下的仁醫》中飾演的病童媽媽角色，也獲得了觀眾的高度評價。
姜麗文在IG上寫道：「今天是我在TVB的最後一天，經過7年精彩的旅程，這些年來，我在演戲、主持、唱歌上得到很多令人興奮及具挑戰性的角色。我從中學習了很多，我永遠都會感恩所獲得的機會。我將懷著興奮的心情踏進人生的另一章節，我將會繼續全心投入演員和創作歌手的工作。我真的真的真的很熱愛我所做的事，以及為自己能夠追夢而感到幸運！感謝這些年來所有給予我支持的人。感謝你們與我一起踏上這段旅程。我急不及待想跟大家一起分享未來即將發生的事情！」
2）連詩雅
36歲連詩雅（Shiga）去年與陳家樂結婚，並於今年誕下愛女Camila。產後火速修身嘅連詩雅早前現身HOY TV拍攝節目，為節目《見招拆招風水局之佈局》進行錄影。作為TVB嘅小花現身隔籬台當然難免會被問合約問題，而連詩雅就大方承認已與TVB完約，正式結束6年賓主關係，現時已回復自由身。
3）邵珮詩
現年34歲的邵珮詩（Veronica）7月突然發長文宣布離巢！她自2014年奪得港姐冠軍後，便加入了TVB，但在過去的10年TVB生涯中，她的作品一直都寥寥可數，甚至不少網民也想不出她的代表作。邵珮詩加入TVB後主力做明珠台節目《港生活·港享受》主持，也有做活動司儀，以及只拍過8部劇集，包括《愛回家》、《潮流教主》和《法言人》。離巢後的邵珮詩轉行做兒童品格教育家，按照她在IG宣傳課程的內容，6堂課程一共是$3150，相當厲害！
4)陳婉衡
TVB「元祖咪神」之一的陳婉衡（Alycia）現年34歲，已效力TVB長達12年，日前上載了一張她在車廂中抱著花束、笑容燦爛的照片，並寫上：「The beginning of a new chapter（新一章的開始）」正當網民以為這是結婚宣言時，其後她又再分享了一張她坐在TVB娛樂新聞台主播枱後的相片，並寫著「I’ll miss you（我會想念你）」引來她將會離巢TVB的猜測。
陳婉衡是2012年的落選港姐，加入TVB後她不僅客串拍劇，還擔任TVB娛樂新聞台主播，及在2014年主持過《3日2夜》及《Go！Yama Girl》等旅遊節目彈起，成為TVB元祖級的咪神，2019年起，她更考獲健身教練牌，身型愈來愈Fit，獲眾多網民Like爆。
5)甄采浠
《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」的前女子組合Freeze成員甄采浠（原名：甄詠珊），今年12月中正式約滿離開，重新成為自由身。甄采浠在接受訪問時坦承這是一個艱難的決定。
從2022年開始，甄采浠的工作量直線下降，接拍的電視劇減少，參與商演的機會也減少。特別是在今年，可以說是甄采浠事業上的「寒冬」。去到今年，她僅參與了一部《刑偵12》，在劇中的戲份也不多。
6) 謝東閔
現年38歲的謝東閔在8月宣佈正式離巢，日前在接受傳媒訪問時，謝東閔曾經表示今次離巢為「裸辭」無諗後路，但認為已經開始年紀大，所以決定離巢往外闖，與其他人合作，挑戰自己。
不過網民對謝東閔的離巢不太可惜，認為謝東閔演技麻麻，在新劇《企業強人》做狂妄二世祖。38歲的謝東閔扮《大時代》「丁益蟹」陶大宇被轟好尷尬兼格格不入。網民更指出1992年當時的陶大宇只是29歲已經創造經典，但謝東閔39歲才模仿卻捉錯用神，非常尷尬。
7）楊潮凱
41歲楊潮凱09年入讀無綫藝員訓練班，被戚其義提拔在《天與地》飾演陳豪的年輕版，成為他首部劇集，不過到畢業後只能演路人甲。直到今年5月，楊潮凱宣佈正式離巢，與TVB結束超過15年的賓主關係。楊潮凱早前接受訪問時，指將來有可能會回TVB拍劇，但現時最主要都是在學習做監製，並正在籌備第二部電影。
8）容羨媛
容羨媛（Fion）於2012年加入《東張西望》成為節目主持，不過就因為經常在鏡頭前失言令受訪藝人相當尷尬，被封為《東張西望》「最尷主持」。容羨媛在離巢前更在曾志偉的陪伴下，爆喊宣佈離巢，認真夠曬誇張。容羨媛現時與家人們移民到加拿大，展開新生活。
9）劉溫馨
現年33歲的劉溫馨自2013年參加香港小姐選舉後加入TVB，至今已有11年。劉溫馨近年在《香港愛情故事》和《愛美麗狂想曲》等劇中戲份漸多，2022年《白色強人II》更獲派演出郭晉安前妻張庭，令她首度入圍「最佳女配角」和「最受歡迎電視女角色」兩獎，但隨後劉溫馨與林正峰爆出緋聞，兩人隔空互寸，到去年她忽然全無劇拍，近乎「被消失」於幕前一年多，直至近日才開始飛到馬來西亞，拍攝優酷與天下一合拍的新劇《無懼》，原來她已離開了TVB，並在社交網上發表離巢宣言。
10 ）蘇韻姿
前港姐蘇韻姿在31歲之際，決定離開效力8年的TVB。蘇韻姿在離巢前，曾經被多次傳出因遲到、冇禮貌等等罪行而被TVB雪藏。蘇韻姿離巢後頻頻接受多個網台、傳媒訪問，開腔反擊離巢各大指控。
11）利穎怡
前「東張女神」利穎怡（Joan）在2022年9月離開《東張西望》後轉型拍劇，發展卻未如預期，一直少有演出機會，甚至一度因嚴重濕疹而要停工休養。最後利穎怡在7月底於IG發文宣佈離巢，在8月正式過檔HOY TV，一過檔就獲派擔任《一線搜查》主持之一。
12）蕭徽勇
近年多位配音員都不獲續約，兩年前正式轉簽為配音員的綠葉王「Gordon哥哥」蕭徽勇都冇得留低，於年初結束23年賓主關係。蕭徽勇離巢後轉行揸的士，早前亦有多位網民在網上分享搭蕭徽勇車的經歷，大讚蕭徽勇又Nice又有禮貌。
13）鄭世豪
憑《愛回家》「細龍生」一角入屋的鄭世豪，於6月在個人社交媒體上發布消息，宣佈正式告別TVB。有傳鄭世豪離巢TVB的最主要原因合約價的談判上未能與TVB傾掂數，其離巢發文更以「小社區」來形容TVB，並指自己對未來的路並無具體規劃，只能「一切隨緣」，又感嘆指「很多事情不如願」，給人十分無奈的感覺。
14）馮素波
今年3月，馮素波（波姐）宣布不再與TVB續約，結束了與這家電視台30多年的合作關係。離巢後，波姐直指TVB現有的制度不太適合年長藝人，更大爆有次台慶被要求表演Hip Hop，有長者藝員更因此跳到入醫院。馮素波離巢後繼續接拍微電影和廣告。
15）杜穎珊
現年27歲的杜穎珊（Sandy）曾拍攝過不少無綫電視綜藝節目，其中最為觀眾所熟知的便是於《#後生仔傾吓偈》中擔任主持人。其實Sandy童年曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，退隊後開始學習瑜伽，14歲起參加不少國際賽事，更三度代表香港參加國際瑜珈比賽且奪得冠軍。早已擁有瑜伽導師資格的她身材Fit爆！不過今年7月，Sandy自爆患上暴食症，令幕前發展被迫滯後，將重心放咗喺發展瑜伽事業上面，因而決定離巢。
16）蔡嘉欣
30歲「拜金港姐」蔡嘉欣（Kayan）在去年12月與拍拖7年的男友Derek喜結連理，不愁生活的她在9月尾宣布離巢TVB，結束5年的賓主關係，正式回復自由身。她亦感言：「完全是人生非常有意思的一段經歷！感謝TVB給過我的每一個工作機會」。
17）李漫芬
今年踏入50歲的李漫芬（Fanny），不經不覺加入TVB已有18年，演過不少八婆角色的她，10月初在社交網貼出一張藍天白雲照片，並配上千字文宣布離巢消息。李漫芬早於1996年毅然放棄銀行的高薪厚職，並賤賣物業入行，曾做過幕後，之後轉到幕前，又做過東亞衛視，到2005年加入TVB，期間曾主持娛樂新聞台節目長達11年。2017年她與圈外男友談成坤（Alvin）結婚，並誕下女兒談在心（Alfa），近年更開始專注拍劇，主要飾演「八婆」角色。她表示今後會努力做直播帶貨，以及繼續打理自己的公關公司。