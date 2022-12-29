回顧2022年TVB離巢潮｜30位離巢TVB藝人有視后有港姐冠軍 Do姐最令人意外
回顧2022年30位離巢TVB藝人 離開後發展更好？
1.鄭裕玲
服務TVB長達44年的Do姐鄭裕玲，今年決定離巢回復自由身發展，近日除了宣布為HOY TV主持旅遊節目外，又唔收錢客串193MV，被網民指連環倒戈，擺明唔妥153。
2.唐詩詠
唐詩詠效力無綫近20年，多年來都被TVB力捧成為花旦，2017年曾憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。有傳她有意向向舞台劇方向發展。
3.黃嘉樂
黃嘉樂於2001年加入TVB，出道作是集體回憶《皆大歡喜》，但之後都是飾演配角，近年曾在《逆天奇案》演技大爆發被監製大讚﹐直到去年拍攝《法言人》如願擔正做男一，入行21年終於捱出頭，今年12月，他突然宣布離巢決定，表示希望日後有更多機會同發展方向。
4.梁凱晴
主力走訪台灣拍攝旅遊節目的「J2女神」梁凱晴，憑著1米7高䠷及長腿，加上甜美笑容，深受網民喜愛，離巢TVB後她選擇過檔HOY TV，並與有《3日2夜》之父之稱的金牌監製張志明再合作，拍攝旅遊節目《亞洲TOP TEN》台灣篇。
5.王梓軒
有「神算軒」之稱的王梓軒，9月已與TVB解約，唔再做數學王子，並飛到去美國L.A.洛杉磯，與國際公司William Morris Endeavor經理人公司簽約，準備撈埋電視劇監製，製作一位華裔名人的傳紀電視劇，在跨國平台中播出。
6.蕭徽勇
蕭徽勇入行逾17年，TVB咩節目都做過晒咁濟，而他亦決定離巢，轉戰幕後配音工作。
7.林希靈
去年因為採訪「聾啞女」美華，而被封為「正義女神」的林希靈，在今年3月宣佈離開TVB。在接受傳媒訪問的時候，她表示在無綫7年來一直都沒有其他演藝機會，只被安排到《東張西望》等節目做主持，就算繼續跟TVB續約結果都係一樣，所以選擇離巢，現在她已轉戰HOY TV《一線搜查》。
8.黃愷怡
黃愷怡同為《東張西望》女主持之一，同樣與林希靈一樣選擇離巢，並同時加入HOY TV《一線搜查》，繼續做採訪主持。離巢時黃凱怡表示「盡做，無有怕」，並揚言轉戰YouTube界，又不時拍健身短片，大騷Fit爆身型。
9.張名雅
「張堅庭外甥孫」張名雅是2012香港小姐冠軍，可是入行後一直未能走紅，在2016年與圈外律師結婚，育有兩子。入行後張名雅曾經主持過《東張西望》和《姊妹淘》等節目，劇集亦只有拍過《以和為貴》和《鬼同你OT》等，她在今年低調離巢TVB時直言：「以後可以做自己鍾意做嘅嘢！」
10.岑杏賢
與張名雅同樣為2012年港姐出身的岑杏賢亦在今年宣佈離開TVB，岑杏賢出道後主要擔任節目主持，劇集方面代表作只得《愛回家》中與KC有過感情線。為了照顧去年9月出生的兒子和學習兒童心理學、親子教育範疇的知識，岑杏賢在今年決心約滿離開TVB。
11.章志文
章志文效力無綫逾22年，而2022年決定移居加拿大而離開TVB。章志文這些年來主持的《都市閒情》一直備受觀眾喜愛，他在接受訪問的時候，表示移民加拿大最主要的目標是希望兒子能夠見識世界。
12.梁百川
畢業自2017年第29期無綫電視藝員訓練班的梁百川，曾演出《愛·回家之開心速遞》，在音樂上都有一定造詣，於今年選擇離開TVB。
13.張明偉
張明偉在《愛回家》出演「佐治」後，形象入屋深入民心，離巢TVB後，他曾在ViuTV的節目中出演過客串，又曾主持HoyTV的水著選美節目《Summer Girls》，他在訪問中透露現時除了拍片和做幕後工作外，仲兼職做埋裝修，幫補收入。
14.程皓
程皓曾參選《2016年度香港小姐競選》，落選後加入無綫，6年來一直在劇集演出閒角，於今年選擇離巢。
15.郭田葰
「御用醫生」郭田葰曾是一名急症室醫生，在2009年參選香港先生後，正式加入TVB，之後多次出演TVB劇集中醫生角色，有網民統計過他至少演過47次醫生，而今年亦選擇離巢，與TVB結束了13年的賓主關係，回復自由身。郭田葰離巢後曾向傳媒表示自己已經收到不少代言和司儀Job，更坦言自己將來會再做回醫生，回澳洲開設自己的診所。
16.余德丞
余德丞在2013年加入TVB，剛開始在TVB擔任體育台記者和外景主持，近年開始入屋，並在《青春不要臉》中擔任男一，正受TVB力捧。可是余德丞在今年5月1日的時候，突然在個人Youtube頻道中宣佈離巢，結束8年賓主關係。離巢後的余德丞主要經營個人YouTube頻道，更先後亮相ViuTV多個節目，又有在世界盃直播期間講波，生活多姿多彩。
17.趙樂賢
趙樂賢自加入無綫後，就一直擔任配角，經常出演警察角色，曾被網民封為「無綫靚綠葉」，他於今年決定離巢。
18.陳約臨
陳約臨自2017年加入TVB後一直沒有代表作，最為人熟識的就只有她在東京奧運中訪問「劍神」張家朗的時候花癡上身，不斷打斷對方說話，更揚言要送飛吻給張家朗，因而受到網民抨擊。雖然陳約臨有在慶功宴上向張家朗道歉，但是亦逃不過被無綫「雪藏」過冷河的命運。陳約臨離巢無綫後，就越洋嫁到日本過著幸福快樂的生活，仲周不時教大家點買平價中古包包。
19.李豪
李豪2007年參加《第3屆香港先生選舉》，並奪得「最具人氣香港先生大獎」，但因為不夠陽剛味，經常被安排飾演太監、變性人、同性戀角色，在TVB期間未能有太多出眾表現，於去年由經理人合約轉簽基本藝人合約，到今年正式離巢。
20.張達倫
張達倫在TVB期間出演多套作品，出色的演技亦獲得杜Sir賞識，並加入其公司，今年決定離巢。
21.細細粒
相信「陽了不能洗澡」的「小寶」陳嘉佳，當年獲TVB和王祖藍賞識，憑《老表，你好嘢！》的「細細粒」一角爆紅，在離巢TVB她便正式轉戰內地市場，不但拍片介紹美食，還化身吃播KOL，於內地平台上帶貨！
22.簡淑兒
2012年落選港姐簡淑兒在加入無綫後，曾參演過《我家無難事》、《踩過界II》等多套節目，更於《萬千星輝頒獎典禮》中獲提名「飛躍進步女藝員」。2022年6月簡淑兒在社交平台上表示：「曾經有一份執着，好想喺到做到啲成績出嚟。去到有一刻，發覺自己唔想再活喺一個框框入邊，慢慢咁失去自己嘅價值」。離巢後她為HOY TV越洋到英國拍攝全新節目《離鄉別井的故事》，深受網民歡迎。
23.Ben Sir歐陽偉豪
一向教中文的Ben Sir歐陽偉豪，因為風趣幽默而受到網民喜愛，曾在TVB拍過不少節目，又參演過《凶宅清潔師》、《OPM》等劇集，2021年4月，Ben Sir正式簽約成為TVB基本合約藝人，但原來他只簽了一年零三個月，到今年7月1日，他便與TVB完約，正式離巢回復自由身。
24.鍾煒喬
2013年加入有線後被封為「有線大隻仔」的鍾煒喬Matt，曾是獸醫學生，又同韓君婷傳過緋聞，於2018年過檔無綫後，一直擔任TVB娛樂新聞台的雙語主持，又曾於《愛回家》扮演鹹豬手醫生，直到今年離巢，之後就一路專注在運動上面的發展。
25.司徒暉
入行12年的司徒暉曾演過不少綠葉角色，代表作是在《十八年後的終極告白》中飾演癱瘓病人「蛋撻」，到今年他決定離巢，最後一部作品為《廉政狙擊·黑幕》，同王浩信有對手戲， 他表示以後會主力做婚禮統籌及司儀。
26.楊梓菁
楊梓菁（原名楊柳青）在出演《溏心風暴3》名模「Jenny（JN）」後加入TVB，曾與唐文龍傳過緋聞，2019年於《解決師》中露背演出「Tracy」一角而受到關注，今年她決心離巢，希望有機會突破在事業上的樽頸位。
27.何佩珉
現年31歲的何佩珉是「功夫女王」楊盼盼的徒弟，在2011年參加無綫（TVB）武術選秀節目《功夫新星》，在奪得冠軍後加入TVB，參與愈30多套劇集包括《使徒行者2》和《城寨英雄》等，當中以《鐵探》中飾演狙擊手「江麗瑤」最令人留下深刻印象。在6月22日，她在IG寫道：「十年，經歷左好多人事變遷，雖然呢幾年已經好少返嚟拍野，但每次返嚟總會有種家嘅感覺，謝謝所有照顧過我嘅人，開心認識到你地，你地都係好好嘅台前幕後，多謝，有緣再會。」
28.麥明詩
麥明詩是2015年港姐冠軍兼最上鏡小姐，她早在2019年就與TVB更改合約，由經理人包薪合約，改為一年一騷的部頭合約（俗稱「綠葉約」），並轉行做OL，在國際著名的麥肯錫（McKinsey）顧問公司擔任商業顧問。去年TVB為提高營收，特別批准她接拍亞視網劇《逐流時代》，為免影響正職，麥明詩更向公司請大假拍劇。2022年，她正式離巢TVB，結束與無綫7年的賓主關係。
29.吳業坤
歌手吳業坤加盟無綫逾10年攞埋俗稱「老人牌」的「10年金牌」，到今年3月他低調離巢，改投邵氏兄弟旗下。不過比起他離巢的消息，他閃娶日本老婆的舉動，更加轟動網友！
30.黃心穎
黃心穎因為「安心偷食」事件形象破產停工長達3年，一度去美國避風頭，幾乎消失於幕前，連累無綫劇集《法證先鋒IV》改用其湯洛雯頂上翻拍黃心穎被刪戲分。到今年6月，黃心穎同TVB份合約終於完，可以回復自由身。
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