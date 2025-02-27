《難哄》女主角章若楠憑「清純初戀臉」爆紅 28歲人生原來超勵志
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內地劇《難哄》在Netflix開播後即登上台灣、香港熱播排行榜，當中女主角章若楠的「清純初戀臉」備受讚賞，獲封新一代甜寵劇女神，雖然年僅28歲，但原來她的人生經歷超勵志嘅！
《難哄》女主角章若楠 出身重男輕女家庭
章若楠曾透露小時候本名是「章若男」，原因是出身農村的她家中重男輕女，生了3個女兒才追到1個仔，身為大女的章若楠就背負著父母的期望，差點被起名叫章若男，而她還有兩個妹妹，分別叫章若瑤和章芊意，合起來是「要一男」的意思，而她們的弟弟則叫章恩特，意指「特別的恩賜」。
20歲被安排與大叔相親
在章若楠20歲時，父母便希望她早早嫁人，帶著她去和一位30多歲的大叔相親，認為女孩的出路只有嫁人，還向她說「30歲就不會有人要你了」，但最終男方並無睇中章若楠，這件事一度令章若楠對自己的外貌感覺自卑。到入讀大學後，章若楠修讀平面設計，並兼職做平面模特兒，2017年獲電影《悲傷逆流成河》導演郭敬明睇中做女二，從此進入演藝圈，獲得改變人生的機會。
曾被劇組人員質疑削骨
《難哄》播出後章若楠的「清純初戀臉」備受讚賞，原來她的臉也曾受過質疑，她透露初時去參加《悲傷逆流成河》試鏡時，曾因為臉形太小又太尖，而被劇組人員們反覆確認到底有沒有削骨，最終證實她的臉形是純天然。
經歷捱夜爆瘡雙管齊下護膚
不過天生麗質都需要保養，章若楠曾透露她試過因捱夜拍戲導致爆瘡，甚至留下痘印，為了改善膚質，她從外到內雙管齊下去護膚。章若楠指她當時聽從化妝師的建議，每朝都會榨西芹蘋果汁喝，並用蘆薈膠來舒緩肌膚，在堅持了約一個月後，膚質就得到明顯改善，痘印也淡化許多。
兩款飲品維持膚質健康
除了喝西芹蘋果汁來急救抗痘外，章若楠為了維持皮膚的健康狀態，早上會先喝一杯黑咖啡，來幫助新陣代謝，食完飯又會再來一杯益生菌，來維持腸道健康，相當自律。此外，她又為了黑眼圈問題請教劇組的化妝師，化妝師建議她眼部護理要「越早開始越好」，並且一定要塗眼霜，於是她開始每天堅持使用眼霜，成功令自己雙眼保持明亮。
撰文：東方新地圖片來源：微博@章若楠、IG@zhangruonannan、《難哄》、節目截圖、微博資料或影片來源：原文刊於新假期