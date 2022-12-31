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《難聽歌手俱樂部》「十大難聽」歌曲出爐 Anson Lo勇奪年度難聽男歌手獎

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年尾一到，各大頒獎禮先後舉行，坊間有網民自發搞了一個YouTube頻道名為《難聽歌手俱樂部》，昨晚（30）選出了「專業推介難聽十大歌曲」、「年度難聽男女歌手」和「年度難聽組合」，男子組合Mirror 中的Anson Lo贏到開巷，除了憑 《King Kong》勇奪至尊「難聽」歌曲大獎外，個人亦成功搶走「年度難聽男歌手」獎，呢份「難聽」成績表出爐後，有勁多網民留言熱議。

難聽 YouTube頻道《難聽歌手俱樂部》成立6年，至今有超過1萬位訂閱者。
YouTube頻道《難聽歌手俱樂部》成立6年，至今有超過1萬位訂閱者。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
難聽 《難聽歌手俱樂部》的片以批判歌手唱歌難聽為主。
《難聽歌手俱樂部》的片以批判歌手唱歌難聽為主。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）

《難聽歌手俱樂部》成樂壇判官

YouTube頻道《難聽歌手俱樂部》專門對本地歌手的歌藝作出批判性的評論，有時更會剪輯歌手翻唱的片，與原唱的演出作為對比，近日除了選出「難聽翻唱男女歌手」，昨晚更推出新片，選出「專業推介難聽十大歌曲」，得獎名單如下：

「專業推介難聽十大歌曲」

第10位 Innerspace / Mirror

第9位 Call My Name / Collar

第8位 漸漸地 / 吳啟洋

第7位 焰 / 炎明熹

第6位 N.F.T./ 林君蓮

第5位 馬路英雄/ 袁偉豪

第4位 My1stCar / 施匡翹

第3位 日Chut Dick缺口/ ByeJack

第2位 鏡中鏡 / 姜濤

至尊歌曲大獎 King Kong / Anson Lo

「年度難聽男歌手」Anson Lo

「年度難聽女歌手」鍾舒漫

「年度難聽組合」Collar

Anson Lo實至名歸？

識睇梗係睇留言，呢個「專業推介難聽十大歌曲」一出，引來網民舉腳留言認同，當中很多留言都一針見血絕對貼地。「香港樂壇嚴重扭曲，男子天團連基本唱功都練冇練好，跳舞亦唔出色，但就被媒體捧到想天」「聽Anson Lo唱歌想叫救命，虐待耳朵」「最後Anson Lo嗰段尷到……」「首King Kong好似大半首都係播backing vocal，其實佢有冇唱？」「至尊歌+ 男女組合獎都係眾望所歸，無令人失望」「鍾舒漫一開始嗰句『再度作俘虜』太經典」。

難聽 戈
Anson Lo的新歌《King Kong》被劣評。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
難聽 Anson Lo大熱奪獎，實至名歸。
Anson Lo大熱奪獎，實至名歸。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）

《難聽歌手俱樂部》的「成績表」準則：

《難聽歌手俱樂部》這個頻道絕對是認真製作，把樂壇箭靶一一抽出來，「專業推介難聽十大歌曲」候選名單超過50首，當中入選難聽歌曲全部都是題材尷尬或聽唔明歌手唱什麼，至於排名亦講明不用太認真。呢個YouTube頻道學人搞頒獎禮，係咪真係實至名歸大家心裏有數，最後咪得啖笑。

難聽 MIRROR的《Innerspace》成為難聽金曲第十位。
MIRROR的《Innerspace》成為難聽金曲第十位。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
難聽 炎明熹的《焰》排第七位。
炎明熹的《焰》排第七位。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
難聽 姜濤的《鏡中鏡》排第二位，輸畀Anson Lo。
姜濤的《鏡中鏡》排第二位，輸畀Anson Lo。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）

橫掃難聽樂壇大贏家

《難聽歌手俱樂部》早前亦選出「男歌手難聽翻唱」和「女歌手難聽翻唱」，同樣引來一場腥風血雨的網民留言，句句絕核抵死，就連難聽翻唱都有Anson Lo同鍾舒漫份，今次佢哋仲唔係大贏家。

難聽 Anson Lo拎完難聽金曲，難聽翻唱又有佢份。
Anson Lo拎完難聽金曲，難聽翻唱又有佢份。（圖片來源：[email protected]
難聽 鍾舒淇被選為「年度難聽女歌手」。
鍾舒淇被選為「年度難聽女歌手」。（圖片來源：[email protected]
難聽 Collar亦屢獲殊榮，成為「年度難聽組合」。
Collar亦屢獲殊榮，成為「年度難聽組合」。（圖片來源：[email protected]

「男歌手難聽翻唱」

《必殺技》（喊版）
原唱：古巨基
翻唱：吳保錡

《三生有幸》
原唱：鄭中基
翻唱：Anson Kong江熚生

《記憶棉》
原唱：MC 張天賦
翻唱：Gareth T

《浮誇》
原唱：陳奕迅
翻唱：張智霖 ＆ 陳小春

《唱這歌》
原唱：郭富城
翻唱：Anson Lo

難聽 保錡翻唱古巨基的《必殺技》。
保錡翻唱古巨基的《必殺技》。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
難聽 Anson Kong翻唱鄭中基的《三生有幸》。
Anson Kong翻唱鄭中基的《三生有幸》。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）

難聽翻唱中的極品

明明大家都係dancer出身轉型做歌手，點會估到27歲Anson Lo 會跳輸畀57歲郭富城，除咗一地眼鏡之外，仲被網民投訴製造噪音：「希望Anson Lo唔好再製造噪音去污染香港樂壇」「城城係AL呢個年紀好屈機，即使今年大AL30年仍然keep得好好」「城城呢個年紀仲跳唱贏過好多後生仔」「唱到好似基佬俱樂部咁，姣到出汁做乜？」「「X㾗就睇醫生」。

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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）

「女歌手難聽翻唱」

《隆重登場》
原唱：容祖兒
翻唱：菊梓喬

《始終一天》
原唱：at 17
翻唱：張蔓姿 & 曾若華

《在月台上等你》
原唱：衛蘭
翻唱：Candy,Day,Winks,So [email protected]

《下一站天后》
原唱：Twins
翻唱：鍾舒漫

《矛盾一生》
原唱：JW
翻唱：炎明熹

《願望之翼》
原唱：Cloud 雲浩影
翻唱：Chantel 姚焯菲

難聽 估唔到菊梓喬都會打入難聽榜。
估唔到菊梓喬都會打入難聽榜。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
難聽 鍾舒漫竟是這個頻道的常客。
鍾舒漫竟是這個頻道的常客。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
難聽 網民畀鍾舒淇的評語。
網民畀鍾舒淇的評語。（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）

陳柏宇唱功都唔掂？

《難聽歌手俱樂部》唔係玩針對，即使唱得之人陳柏宇一樣冇面畀，網民一樣批評他的聲線近年有變，高音唔到位，仲剪輯埋佢由出道至今的演出片段來做對比。

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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）
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（圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]難聽歌手俱樂部、

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