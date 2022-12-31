《難聽歌手俱樂部》「十大難聽」歌曲出爐 Anson Lo勇奪年度難聽男歌手獎

年尾一到，各大頒獎禮先後舉行，坊間有網民自發搞了一個YouTube頻道名為《難聽歌手俱樂部》，昨晚（30）選出了「專業推介難聽十大歌曲」、「年度難聽男女歌手」和「年度難聽組合」，男子組合Mirror 中的Anson Lo贏到開巷，除了憑 《King Kong》勇奪至尊「難聽」歌曲大獎外，個人亦成功搶走「年度難聽男歌手」獎，呢份「難聽」成績表出爐後，有勁多網民留言熱議。