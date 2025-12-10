大食KOL雪兒認與霍哥同遊公開感情狀況 婚照曝光 時間線成迷爆出軌疑雲

香港KOL雪兒日前在日本熱海花火大會被拍到全程站立打燈拍照，嚴重影響其他遊客觀賞體驗，更被網民發現與霍哥頭貼頭依偎。事件曝光後不但被狠批「影衰香港人」，更引發出軌疑雲，網民翻出她去年8月的結婚照片質疑時間線。雪兒昨晚終於發文道歉並承認同遊者為霍哥，更透露與前夫已分居一段時間，但複雜的時間線令網民更加困惑。