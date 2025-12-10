大食KOL雪兒認與霍哥同遊公開感情狀況 婚照曝光 時間線成迷爆出軌疑雲
雪兒熱海煙花大會全程企身打燈影相
有香港遊客在熱海海上花火大會現場拍攝到，一名身穿浴衣的女子在人群最前方全程站立，不斷開燈拍照打卡。當時海灘上所有觀眾都是坐在地上安靜欣賞煙花，沒有人打燈影相，該女子的行為格外突出。網民將現場拍攝的片段與KOL雪兒的IG照片對比後，確認就是同一人。爆料網民在社交平台發文表示「呢個Suet E係熱海全程開燈企起身拍片影相，坐後面既我地拍既片全部都比佢擋住晒」，更透露自己專程為了觀賞花火大會而安排3日快閃日本，結果被雪兒的自私行為破壞了整個體驗。
雪兒與霍哥拍拖傳聞同時曝光
更令人震驚的是，網民發現為雪兒拍攝這些照片的竟然是霍哥。爆料者貼出雪兒與一名男子頭貼頭依偎的短片，指出「Suet E同霍哥拍拖拖頭貼頭既相同片」。雖然片段中沒有拍到霍哥正面，但身高體型吻合，而且翻查霍哥的Instagram確實顯示他當時也在日本。網民表示「我都唔係好想影到佢地，只怪佢地係我前面，事後睇返成個相簿都係影到佢地既片」。有網民更爆料指雪兒已經背叛老公，與霍哥發展地下情，之前還偷偷摸摸，現在已經夠膽一起去日本旅行。
雪兒承認與霍哥同遊但澄清已分居
雪兒昨晚在社交平台發出長文道歉，承認片中人確實是霍哥，並解釋自己與前夫因為生活理念和價值觀的分歧，已經分開與分居了一段時間。她在文中表示「因為我沒有好好交代我的感情狀況，而引起了很多不必要的誤會」，並希望大家不要再打擾前夫，強調「我前夫只是一個普通的圈外人，不懂得面對這些事情」。雪兒為此事引起大家的誤會表示非常抱歉，同時希望大家不要再作其他猜測。
霍哥道歉被鬧爆不敢自己發文
霍哥只在雪兒的貼文留言區道歉，表示「我也為這次的事件向大家道歉，只顧着拍照，沒有顧及到其他人的感受。對不起」。但網民狠批他不敢在自己的IG發文道歉，留言「另外你道歉點解要喺人哋個IG度而唔係自己個IG度道歉？你IG停咗？冇更新？人老狗自己出個post道歉都唔敢？平時就識得出嚟吠，有事就匿埋神隱」。更有網民直接質疑「其實如果真係行得正企得正做咩唔澄清有定無同人拍拖？唔係咪唔係！係咪係囉！你驚咩？都係前夫啦！你驚咩公開？」
時間線成迷網民質疑真相
然而網民翻出的時間線令人困惑
2022年兩人結婚相片流出
2024年8月19日雪兒同霍哥出席電影《雨夜屠夫》發布會，當時她貼出合照關係親密，更開玩笑表示「未有機會做霍哥廚房嘅嘉賓，就做咗霍哥廚房嘅材料先」。
僅僅兩日後的8月21日，有攝影師在社交平台貼出雪兒與「前夫」的合照。網民質疑如果早已分居，為何還會有這些親密合照，時間線的矛盾令人懷疑雪兒的說法。