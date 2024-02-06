雪地打卡成熱潮！盤點9位女星冰雪中性感打卡 網民：熱到雪都融
盤點9位在雪地性感打卡的港台女星：
1）台灣藝人元元 雪地著比堅尼熱舞
台灣藝人元元（吳婕安）被粉絲暱稱為「呆萌女神」，在IG上擁有過百萬粉絲，元元日前貼出了與妹妹琦琦在日本雪地中大跳熱舞的片段，並詢問網民：「喜歡正面還是背面？？第一次雪中穿比基尼竟然是跟我妹！！！超的冷」之後元元還貼出了自己的單人比基尼照，引來網民紛紛大讚：「好冷的感覺！但是好辣」、「好厲害，冰天雪地都融化」、「不知不覺看了一個小時」等。
2）譚嘉儀 為影靚相凍到震
譚嘉儀近日亦同陳庭欣及林鈺洧一起到北海道滑雪，其中譚嘉儀率先在社交平台分享了一輯雪地中的性感打卡照，笑言：「雪地打卡嘅指定動作，成功解鎖…真係凍到震！」大呻為了影這輯相真係又凍又攰又狼狽，並寫上「影完相完全感受到嗰種凍」、「為咗影相可以去到幾盡」，引來網民笑指：「啲人話北海道好熱，我開頭都唔信…依家我知喇。」
3）陳庭欣 曬纖腰險變雪人
陳庭欣的雪地泳衣照相對密實，不過也有大騷纖腰和人魚線，她笑指這輯相由譚嘉儀親自操刀拍攝：「其實影多幾秒就會變雪人，真係好凍！」譚嘉儀就回覆她：「你咁hot！唔怕凍啦。」網民亦搞笑表示：「好靚呀！凍死都抵」、「除埋雪褲仲靚」、「但係想睇多幾個post」等等。
4）林鈺洧 側身展逼爆曲線
2022年港姐冠軍林鈺洧穿著一件淺灰色內衣在雪地中打卡，仲打側身展現出逼爆曲線以及深長事業線，不少圈中好友包括梁敏巧、鄧伊婷、蘇韻姿、劉沛蘅、黃建東等，都有留言大讚她非常火辣，譚嘉儀更勁讚她「正到暈」。
5）林襄 分享雪中溫泉初體驗
台灣女神林襄去年曾曬出飛到日本輕井澤旅遊的靚相，相中可見她在雪地中穿著三點式泳衣浸溫泉，她強調當日是包場拍攝，笑言：「雪中溫泉初體驗，白白的暖暖的宇宙浪漫。」並透露了貼上膚色膠帶來遮著紋身，有不少網民就擔心她在雪中浸溫泉會被凍傷，她亦有回答：「其實不會～溫泉超熱，很舒服！」
6）李彩華 零下10度搵命搏
李彩華早前也曾飛到北海道滑雪，並在社交平台分享一系列的雪地相，相中她更脫下厚重的衣服，在零下10度的嚴寒之下，僅穿上小背心在雪山上留倩影，影低一輯超性感寫真大展核彈級的好身材，睇到網民嘩嘩聲！她接受傳媒訪問時透露，影相當日速戰速決，一早度好位及角度才除衫影，因此完全不覺得凍。
7）楊洛婷 大玩「紅女巫」造型
港姐楊洛婷是Dear Jane主音黃天翱（Tim）太太，早前她在冰天雪地之下大解放，曬出火紅一件頭泳裝，更表示：「Feeling kinda hot in the cold」，睇嚟真係一啲都唔怕凍，仲好性感，睇到網友熱血沸騰！仲吸引唔少藝人留言，林子善表示：「紅巫女」、Bob林盛斌：「很久不見，到底發生過什麼事」、黃建東：「My response 會係你老公首歌：到底發生了什麼事？」
8）陳冠希舊愛Cammi 著超少布泳衣被質疑P圖
陳冠希舊愛Cammi謝熙婷（前名謝芷蕙）不時都周遊列國，並在社交網豪派福利，去年她就上載了一輯身著超少布黑色比堅尼泳衣的雪地打卡照，並寫上：「雪地限定。」引來網民指她為了呃like搵命搏，亦有網民質疑她P圖P得太過火：「有無留意P到自己2米高？」、「右手P得太奇怪吧」，對此Cammi反擊指自己的好身形是靠運動和控制飲食得來。
9）官恩娜 曬逆天長腿
已淡出娛樂圈多年的官恩娜，去年到北海道滑雪兼浸溫泉時，亦有著上一件頭泳衣在雪地中影相，大曬一對逆天長腿，引來不少網民大讚她是凍齡女神，雖然已是兩女之母，但多年來仍然零走樣！
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