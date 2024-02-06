雪地打卡成熱潮！盤點9位女星冰雪中性感打卡 網民：熱到雪都融

近年來社交媒體上掀起一股在雪地中性感打卡的熱潮，許多藝人和網紅都紛紛挑戰在寒冷的冰天雪地中，僅著比堅尼或泳衣、內衣上陣，拍攝各種超吸睛的大膽照片或影片，成功引起網民熱議，其中就包括有台灣藝人元元和多位港台女星！