雪地

雪地打卡成熱潮！盤點9位女星冰雪中性感打卡 網民：熱到雪都融

最新娛聞
東方新地

廣告

近年來社交媒體上掀起一股在雪地中性感打卡的熱潮，許多藝人和網紅都紛紛挑戰在寒冷的冰天雪地中，僅著比堅尼或泳衣、內衣上陣，拍攝各種超吸睛的大膽照片或影片，成功引起網民熱議，其中就包括有台灣藝人元元和多位港台女星！

盤點9位在雪地性感打卡的港台女星：

1）台灣藝人元元 雪地著比堅尼熱舞

台灣藝人元元（吳婕安）被粉絲暱稱為「呆萌女神」，在IG上擁有過百萬粉絲，元元日前貼出了與妹妹琦琦在日本雪地中大跳熱舞的片段，並詢問網民：「喜歡正面還是背面？？第一次雪中穿比基尼竟然是跟我妹！！！超的冷」之後元元還貼出了自己的單人比基尼照，引來網民紛紛大讚：「好冷的感覺！但是好辣」、「好厲害，冰天雪地都融化」、「不知不覺看了一個小時」等。

雪地 現年28歲的元元自2018年參加綜藝節目《國光幫幫忙》後便人氣急升，並先後推出過多本寫真集。
現年28歲的元元自2018年參加綜藝節目《國光幫幫忙》後便人氣急升，並先後推出過多本寫真集。（圖片來源：IG@1105ya）
雪地 元元和妹妹琦琦同樣擁有高顏值和澎湃的身形，兩姊妹一齊著比堅尼跳舞充滿動感。
元元和妹妹琦琦同樣擁有高顏值和澎湃的身形，兩姊妹一齊著比堅尼跳舞充滿動感。（圖片來源：IG@1105ya）

2）譚嘉儀 為影靚相凍到震

譚嘉儀近日亦同陳庭欣及林鈺洧一起到北海道滑雪，其中譚嘉儀率先在社交平台分享了一輯雪地中的性感打卡照，笑言：「雪地打卡嘅指定動作，成功解鎖…真係凍到震！」大呻為了影這輯相真係又凍又攰又狼狽，並寫上「影完相完全感受到嗰種凍」、「為咗影相可以去到幾盡」，引來網民笑指：「啲人話北海道好熱，我開頭都唔信…依家我知喇。」

雪地 譚嘉儀成功挑戰在雪地中性感打卡，獲網民大讚好勇。
譚嘉儀成功挑戰在雪地中性感打卡，獲網民大讚好勇。（圖片來源：IG@kayeepo）
雪地 之後仲換埋另一套Bra Top上陣。
之後仲換埋另一套Bra Top上陣。（圖片來源：IG@kayeepo）

3）陳庭欣 曬纖腰險變雪人

陳庭欣的雪地泳衣照相對密實，不過也有大騷纖腰和人魚線，她笑指這輯相由譚嘉儀親自操刀拍攝：「其實影多幾秒就會變雪人，真係好凍！」譚嘉儀就回覆她：「你咁hot！唔怕凍啦。」網民亦搞笑表示：「好靚呀！凍死都抵」、「除埋雪褲仲靚」、「但係想睇多幾個post」等等。

雪地 陳庭欣只po出了一張雪地打卡照，被網民投訴太「孤寒」！
陳庭欣只po出了一張穿著Bra Top的雪地打卡照，被網民投訴太「孤寒」！（圖片來源：IG@toby_yanyan）

4）林鈺洧 側身展逼爆曲線

2022年港姐冠軍林鈺洧穿著一件淺灰色內衣在雪地中打卡，仲打側身展現出逼爆曲線以及深長事業線，不少圈中好友包括梁敏巧、鄧伊婷、蘇韻姿、劉沛蘅、黃建東等，都有留言大讚她非常火辣，譚嘉儀更勁讚她「正到暈」。

雪地 網民都大讚林鈺洧「超索」！
網民都大讚林鈺洧「超索」！（圖片來源：IG@denicelams）
雪地
（圖片來源：IG@denicelams）

5）林襄 分享雪中溫泉初體驗

台灣女神林襄去年曾曬出飛到日本輕井澤旅遊的靚相，相中可見她在雪地中穿著三點式泳衣浸溫泉，她強調當日是包場拍攝，笑言：「雪中溫泉初體驗，白白的暖暖的宇宙浪漫。」並透露了貼上膚色膠帶來遮著紋身，有不少網民就擔心她在雪中浸溫泉會被凍傷，她亦有回答：「其實不會～溫泉超熱，很舒服！」

雪地 林襄 網民都大讚林襄「辣到雪直接融化」了！
網民都大讚林襄「辣到雪直接融化」了！（圖片來源：IG@95_mizuki）
雪地 林襄 正面其實隱約見到紋身上有貼住貼紙。
正面其實隱約見到林襄的手臂上有貼住膚色貼紙來遮著紋身。（圖片來源：IG@95_mizuki）

6）李彩華 零下10度搵命搏

李彩華早前也曾飛到北海道滑雪，並在社交平台分享一系列的雪地相，相中她更脫下厚重的衣服，在零下10度的嚴寒之下，僅穿上小背心在雪山上留倩影，影低一輯超性感寫真大展核彈級的好身材，睇到網民嘩嘩聲！她接受傳媒訪問時透露，影相當日速戰速決，一早度好位及角度才除衫影，因此完全不覺得凍。

雪地 李彩華在冰天雪地除衫大騷fit爆身形，令人睇到「㷫烚烚」。
李彩華在冰天雪地除衫大騷fit爆身形，令人睇到「㷫烚烚」。（圖片來源：IG@rainli1111）
雪地 仲擺出多個甫士，睇到人嘩嘩聲！
仲擺出多個甫士，睇到人嘩嘩聲！（圖片來源：IG@rainli1111）

7）楊洛婷 大玩「紅女巫」造型

港姐楊洛婷是Dear Jane主音黃天翱（Tim）太太，早前她在冰天雪地之下大解放，曬出火紅一件頭泳裝，更表示：「Feeling kinda hot in the cold」，睇嚟真係一啲都唔怕凍，仲好性感，睇到網友熱血沸騰！仲吸引唔少藝人留言，林子善表示：「紅巫女」、Bob林盛斌：「很久不見，到底發生過什麼事」、黃建東：「My response 會係你老公首歌：到底發生了什麼事？」

雪地 楊洛婷早前到北海道滑雪不忘派福利。
楊洛婷早前到北海道滑雪不忘派福利，她更透露今次相片由老公Tim操刀。（圖片來源：IG@rabeeayeung）
雪地 網民紛紛大讚楊洛婷「超吸引」、「好索」。
網民紛紛大讚楊洛婷「超吸引」、「好索」。（圖片來源：IG@rabeeayeung）

8）陳冠希舊愛Cammi 著超少布泳衣被質疑P圖

陳冠希舊愛Cammi謝熙婷（前名謝芷蕙）不時都周遊列國，並在社交網豪派福利，去年她就上載了一輯身著超少布黑色比堅尼泳衣的雪地打卡照，並寫上：「雪地限定。」引來網民指她為了呃like搵命搏，亦有網民質疑她P圖P得太過火：「有無留意P到自己2米高？」、「右手P得太奇怪吧」，對此Cammi反擊指自己的好身形是靠運動和控制飲食得來。

雪地 Cammi在雪地中大騷豐滿上圍及21吋螞蟻腰。
Cammi在雪地中大騷豐滿上圍及21吋螞蟻腰。（圖片來源：IG@cbbheree）
雪地 Cammi指自己的好身形是靠運動和控制飲食得來。
Cammi指自己的好身形是靠運動和控制飲食得來。（圖片來源：IG@cbbheree）

9）官恩娜 曬逆天長腿

已淡出娛樂圈多年的官恩娜，去年到北海道滑雪兼浸溫泉時，亦有著上一件頭泳衣在雪地中影相，大曬一對逆天長腿，引來不少網民大讚她是凍齡女神，雖然已是兩女之母，但多年來仍然零走樣！

雪地 官恩娜在零下6度的冰天雪地著泳衣打卡。
官恩娜在零下6度的冰天雪地著泳衣打卡。（圖片來源：IG@koonella）
雪地 仲赤腳上陣大騷美腿。
仲赤腳上陣大騷美腿。（圖片來源：IG@koonella）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@1105ya、IG@95_mizuki、IG@rainli1111、IG@rabeeayeung、IG@kayeepo、IG@toby_yanyan、IG@denicelams、IG@cbbheree、IG@koonella

熱門文章

 