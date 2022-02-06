雪姨自爆新年最深刻被掌嘴 「盆菜風波」發酵再被爆三大黑材料

有「富貴KOL」之稱的雪姨（容可兒）接受開電視訪問，提到小時候的過年習俗，雪姨透露小時候不知禁忌而被長輩掌嘴，禍從口中原來都唔係第一次﹗「盆菜風波」後一直低調的雪姨，近日開電視訪問出街，事件再被發酵，更被爆三大黑材料﹗