雪姨「上水」拍片認錯承諾改壞習慣 網民唔受落：假仁假義﹗

有「富貴KOL」之稱的雪姨在農曆新年前品評酒店及茶記出的盆菜，食家上身狠批茶記出品水準不及酒店，火速吸嬲並引發關公災難，潛水超過一個月﹗雪姨終於上水，並拍片講斷捨離，同時在八分鐘片中雪姨認錯又承諾會改掉壞習慣﹗網民反應兩極﹗