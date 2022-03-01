雪姨「上水」拍片認錯承諾改壞習慣 網民唔受落：假仁假義﹗
雪姨：人生低潮時，要懂得起番身﹗
雪姨以「實踐斷捨離」為題分享自己打算斷捨離的五件事物，片中雪姨話過去個多月經歷人生低潮，兩星期前其指甲店領養的貓又因心臟病離世，雪姨話人生總會經歷高低，在低潮時，面對困難時，懂得在一堆碎片中起番身﹗
不斷重覆「要做一個更好嘅人﹗」
雪姨又話之前每隔三天出片，工作一直忙碌，經過過去個多月的沉澱後人生有所領悟，「之前走得太快，審視自己之後，我見到好多自己不足嘅地方，有好多嘢有好大進步空間，令我搵番初初拍片時嘅初衷﹗想做好每一條片嘅content，做一個更好嘅人，做一個更好嘅YouTuber。」
要斷捨離人際關係
雪姨話除咗了斷捨離物件之外，其中一樣要斷捨離是「人際關係」，她指人生就像是一架不會停下來的火車，中途有人上車有人下車，「經歷咗咁多之後呢，遇見過唔同嘅人，無論咩原因上車定落車，好嘅我會好好珍惜，唔好嘅呢，就當係過客，都多謝幫我上咗人生一課，」
雪姨改壞習慣 要分享愛保持謙卑
雪姨又話要改掉壞習慣，第一是take it for granted，她指媽媽對她的關愛以前可能覺得理所當然「自從出咗事之後，佢每一次同我望對眼，都會有一個好虛假嘅微笑，問我需要乜去表達關心，出咗事之後，除咗媽咪，朋友、前輩都好關心我﹗我感受身邊人嘅關心同時，要學識將愛傳開去，無論識定唔識都好，spread love同stay humble」
雪姨又話以為自己一直好堅強「我經歷過咁多林林總總嘅嘢，以為都應該幾堅強，但喺人生低潮嘅時候，原來我冇想像中咁堅強，呢段時間我諗，令自己個內心再強大，將成件事消化，再鼓起勇氣企返起身，做一個更好嘅人﹗」
網民：香港人已經斷捨離咗你
雪姨終於蒲頭，雖然語氣明顯較前沉實，又沒有炫富，網民反應兩極，有網民留言支持她「復出」，同時有不少網民唔受落，留言「直接拍條片道歉啦﹗」、「如果真係想做一個更好嘅人，第一條片就應該道歉啦﹗」、「唔使你教斷捨離，香港人已經斷捨離咗你」、「好假囉﹗」、「想做一個更好嘅人就唔好再出嚟﹗」、「做一個好人係做出嚟唔係靠把口﹗」
重溫：雪姨自爆新年最深刻被掌嘴「盆菜風波」發酵再被爆三大黑材料
有「富貴KOL」之稱的雪姨（容可兒）接受開電視訪問，提到小時候的過年習俗，雪姨透露小時候不知禁忌而被長輩掌嘴，禍從口中原來都唔係第一次﹗「盆菜風波」後一直低調的雪姨，近日開電視訪問出街，事件再被發酵，更被爆三大黑材料﹗
雪姨談及農曆新年有很多賀年美食，雪姨笑言最喜歡吃家人炮製的角仔，又自爆曾經禍從口出：「小朋友真係要遠離廚房，如果唔係好容易講錯嘢！以前細個我試過畀婆婆掌嘴，因為當時我講咗句『哎呀！炸到裂開咗』所以千祈唔好亂講嘢，如果唔係會影響之後一年嘅運氣！」
分享買樓心得
節目中提到雪姨投資有道，曾試過一筆過斥資近千萬買樓，雪姨亦有分享心得：「我自己真心覺得財不入急門，真係要量力而為，同埋唔好人哋話買咩，就即刻盲目咁跟住去買！自己做多啲功課同資料蒐集，咁就唔會畀人呃喇！」
雪姨就盆菜風波道歉求原諒
雪姨發表盆菜食評影片，節目以3間食肆的迷你盆菜比併，分別是兩間大酒店及基隆茶餐廳的出品。雪姨大讚兩間大酒店的盆菜，卻大彈基隆茶餐廳盆菜的水準，又嫌少髮菜，同時借機會宣傳生髮水產品，事件引起網民炮轟。雖然雪姨已刪片及發文道歉，但事件連日來不斷發酵，除了雪姨的YouTube頻道由32.4萬訂閱人數，至今已下跌至31.5萬，基隆茶餐廳掦言追究、連五星級酒店亦與她劃清界線。
雪姨再三道歉求原諒
雪姨的盆菜風波更直接影響她有份籌辦的「大乾爹」新年市集，更引發退租潮，有網友揚言會杯葛市集。雪姨就事件，昨日（25/1）在IG再三公開道歉：「就近日影片引起之風波，我再次向基隆茶餐廳因本人疏忽而造成之影響，致萬分歉意。以及後影響到大乾爹市集檔主，本人在此亦向各位用最真誠、最謙卑的心道歉。連日來經過不斷的沉思和反省，本人作出以下的決定：
1)明白檔主連日來受到風波影響，所有大乾爹市集檔主將獲退還全額租金。
2)了解到各小店為市集努力和籌備多時，卻因為本人言論問題而造成影響，蒙受損失。為將影響減到最低，檔主有權利選擇是否繼續參與市集，本人在此再向各位檔主致歉。
3)為表歉意，本人會將自己檔內全部收益捐到有需要團體。受助單位，容後公佈。希望可以幫到更多有需要人士。
我深深感受到作為一個創作者，需要為自己的創作內容及大眾負責任。再次向受影響檔主及各單位人士深表歉意。
請大家接受我最真誠的道歉，並給予改過機會。」
基隆茶餐廳出面回應：考慮告你誹謗
基隆茶餐廳就「盆菜風波」一事作出回應：「大家好，我係小小編，本人實在睇唔過眼有大口KOL 詆毀本餐廳聲譽，雖然我哋唔係四五星級酒店，但係問心真係無你講到咁難食，藐嘴藐舌仲要帶住不肖樣詆毀我哋嘅一人盤菜，你要做生意唔係咁做既，我為咗我地舖頭上上下下所有員工每日辛勞工作付出而出聲，由其是依家生意難做，我會考慮告你誹謗架，做個KOL 噏得出就噏，真心唔明點解會有牌子搵你做廣告，咁樣嘅所謂廣告完全無質素！ 另外，多謝大家支持，見到客人回圖話好食，好抵食，我地真係好感恩㗎！我地雖然只係一間茶餐廳，但係你憑乜睇唔起我哋呢，我老細都係白手興家服務社會，呢個世界係咪真係人善被人欺呢？」
盆菜風波持續 雪姨被爆三大黑材料：
人氣Youtuber情侶爆大鑊：好「富貴」嘅「人」想用錢撻我
人氣Youtuber情侶Sunny及Creamy在IG發文，爆大鑊疑影射雪姨：「其實我另一個咁想攪嘅原因係，聽講有一個好『富貴』嘅『人』好想同我爭個場，想用錢撻我之類，咁我又唔輸得，冇理由俾人遲嚟先上岸，我地做咁多嘢creamy 日日通宵寫嘅嘢咪白費，所以我就好想頂硬上，蝕就蝕賭埋身家。點知係同零碳天地簽約個一刻，幫手聯絡嘅朋友同我講：『零碳個邊話要收番20萬場租！』我收到個消息之後即刻晴天霹靂乜火都熄，經過商量，決定斬欖唔做，心諗你XXXX啦，阿XX你咁想攪我俾你攪喇，生意興隆呀！（不過佢最後都攪唔到零碳，反而去左個死場唔知點解。）」網友紛紛猜測Sunny所指的好「富貴」嘅「人」就係雪姨！
網民質疑雪姨扮單身 非雲英未嫁
由於雪姨影片的片頭常強調自己「雲英未嫁」，而她的年齡一直以來也成謎，所以不少粉絲認為雪姨一直單身從未嫁人。不過日前卻有網友爆料指雪姨曾嫁人後離婚，網上也流傳了疑似她與另一半的親密合照，不過一切皆網友匿名發言，並未被證實，因此也有網友表示不相信！
雪姨「大乾爹」新年市集食水深
有網友以「雪姨食水深到」為題發文指雪姨的「 大乾爹」新年市集租金過份，十多日便穩賺幾十萬租金：「雪姨搞個市集2.0 出嚟口口聲聲話幫小店清重貨，點知租11日收人地（哋）8,000蚊一張1.8*1.4米嘅位出嚟，新聞話成個市集有115間小店，咁預計收取租金大約係92萬以下。 一google search 睇下w square依家每個月幾錢租，大約租金係30幾蚊平方尺。 而個市集幾千呎，粗略估計短租十幾日先兩萬一日，依家搞個市集出嚟有冇生意都好，十幾日已經穩賺水魚小店幾十萬嘅租金」
網民勍留言「唔係點買樓」、「一買一賣啫水魚肯落搭㗎」、「雪姨不嬲都好識做生意，唔係點做變身富婆」等。