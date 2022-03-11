雪姨出新片試人氣麻糬有讚無彈都變「死亡之吻」 3間小店出聲明割蓆
雪姨新片推薦人氣麻糬甜品店 內容有讚無彈
近日雪姨再度出片「推薦三間港島區超長龍人氣麻糬甜品店」，分別是大坑 Cookie Vision、銅鑼灣 James Bonbon Bakery 及位於鰂魚涌的治癒果子店。影片中雪姨大讚3個麻糬甜品店都「非常好食」、「性價比極高」等等，瘋狂力讚3間小店，與以前有讚有彈，以誇張搞笑的形象完全不同，更強調極力推介努力展現為食形象。
小店相繼出Post求放過
以往有KOL出文介紹，小店的反應都是相當歡迎，畢竟有免費宣傳何樂而不為。不過，雪姨出片後，影片中介紹的其中兩間小店「James Bonbon Bakery」及「治癒果子店」馬上求生慾滿滿地於IG Story上澄清。James Bonbon Bakery 在聲明中表示「從未搵過任何Kol賣廣告 /宣傳，小店一直專注製作麵包，期望帶俾各位優質體驗，多謝各位街坊愛戴，James Bon Bon Bakery 會繼續做得更好。#死亡之吻來得有點突然 #以正視聽」。
另一間小店「治癒果子店」亦表示求放過：「我想說只是想透過手作泡芙，希望大家生活一點，甜可以治癒一下，真的沒有找某位來宣傳，絕對沒有，也沒有交涉。#小店很小」此外，又有網民在第3間小店「Cookie Vision」的 IG Post 上留言詢問是否找雪姨拍廣告，Cookie Vision 亦隨即回應：「We didn’t even know this KOL before today！」
網上評論兩極
對於雪姨今次出片分享，奇怪地 YouTube 與網上討論區的留言相當兩極化！在雪姨影片下的留言相對正面支持，「雪e，好鐘意你講野有趣又正能量，繼續拍多d正片比大家睇」、「呢個先係雪姨黎架嘛，加油!! 繼續拍更多高質新片」、「真正嘅雪姨終於返嚟啦！」
然而，在網上討論區的網民卻紛紛表示不賣帳，指雪姨拍片是害慘了小店，成為死亡之吻。「好x慘 雪姨仲嫌害得唔夠多小店」、「而家生意難做，好心唔好再害小店」。面對連串的負評，雪姨亦在 TG Group「可可粉應援團」上感謝Fans，「謝謝，辛苦你地要面對Haters d 留言」，看來雪姨依然有一班忠誠Fans。
雪姨新片
常見問題
雪姨為何片中有讚無彈都被小店割蓆?
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