雲南驚現「張國榮2.0」側面90%撞樣 網民：點解可以似到咁？
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「哥哥」張國榮逝世19年，令粉絲無限懷念，近日，雲南西雙版納一名消夜攤檔檔主，被發現側臉與張國榮極為相似，隨後在網絡引起哄動，有網民更直言：「點解可以似到咁？」
張國榮逝世19年「驚現」夜市
張國榮2003年逝世，至今已過了19年，依然活在粉絲的心中，其中《霸王別姬》、《英雄本色》、《阿飛正傳》更是經典中的經典日前。一名網民在抖音分享，他前往雲南西雙版納旅遊，到當地的夜市遊覽時，經過一間燒烤店，赫然發現燒烤店的老闆長相勁似張國榮，不論是五官、氣質，甚至髮型也與張國榮在《阿飛正傳》中的造型極度神似，有網民覺得相似度高達9成，更震驚高呼：「哥哥回來了嗎？」
片段獲15萬次點讚 網民求正面樣
片段曝光後，已獲得15萬次點讚，有網友留言：「世世皆輪迴」、「喜歡的人可以望梅止渴」、「我真的以為是哥哥回來了」、「我寧願相信哥哥是假死」、「像到我哭了」、「側臉好像，阿飛正傳」、「應該他自己也知道像吧，所以髮型都有一定程度模仿」，由於影片中只有側臉，也有不少女網民要求分享老闆的正面樣，有網民卻指：「未見過真人嘅就可能覺得似，如果見過真人嘅就一啲都唔覺得似！」、「也有點像年輕時的任達華和郭晉安。」