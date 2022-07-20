張國榮

雲南驚現「張國榮2.0」側面90%撞樣 網民：點解可以似到咁？

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Elaine

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「哥哥」張國榮逝世19年，令粉絲無限懷念，近日，雲南西雙版納一名消夜攤檔檔主，被發現側臉與張國榮極為相似，隨後在網絡引起哄動，有網民更直言：「點解可以似到咁？」

雲南西雙版納 張國榮 燒烤店的老闆長相勁似張國榮，不論是五官、氣質，甚至髮型也與張國榮在《阿飛正傳》中的造型極度神似。
燒烤店的老闆長相勁似張國榮，不論是五官、氣質，甚至髮型也與張國榮在《阿飛正傳》中的造型極度神似。（圖片來源：抖音截圖）
雲南西雙版納 張國榮 張國榮逝世19年，粉絲仍覺得是愚人節。
張國榮逝世19年，粉絲仍覺得是愚人節。（圖片來源：[email protected]

張國榮逝世19年「驚現」夜市

張國榮2003年逝世，至今已過了19年，依然活在粉絲的心中，其中《霸王別姬》、《英雄本色》、《阿飛正傳》更是經典中的經典日前。一名網民在抖音分享，他前往雲南西雙版納旅遊，到當地的夜市遊覽時，經過一間燒烤店，赫然發現燒烤店的老闆長相勁似張國榮，不論是五官、氣質，甚至髮型也與張國榮在《阿飛正傳》中的造型極度神似，有網民覺得相似度高達9成，更震驚高呼：「哥哥回來了嗎？」

雲南西雙版納 張國榮 燒烤哥因為勁似張國榮，一夜爆紅。
燒烤哥因為勁似張國榮，一夜爆紅。（圖片來源：抖音圖片）
雲南西雙版納 張國榮 《阿飛正傳》是經典中的經典。
《阿飛正傳》是經典中的經典。（圖片來源：《阿飛正傳》劇照）

片段獲15萬次點讚 網民求正面樣

片段曝光後，已獲得15萬次點讚，有網友留言：「世世皆輪迴」、「喜歡的人可以望梅止渴」、「我真的以為是哥哥回來了」、「我寧願相信哥哥是假死」、「像到我哭了」、「側臉好像，阿飛正傳」、「應該他自己也知道像吧，所以髮型都有一定程度模仿」，由於影片中只有側臉，也有不少女網民要求分享老闆的正面樣，有網民卻指：「未見過真人嘅就可能覺得似，如果見過真人嘅就一啲都唔覺得似！」、「也有點像年輕時的任達華和郭晉安。」

雲南西雙版納 張國榮 燒烤店老闆勁似張國榮，引起網民熱話。
燒烤店老闆勁似張國榮，引起網民熱話。（圖片來源：網上圖片）
雲南西雙版納 張國榮 影片只得燒烤店老闆的側面，網民很想看看正面樣。
影片只得燒烤店老闆的側面，網民很想看看正面樣。（圖片來源：抖咅截圖）
雲南西雙版納 張國榮 燒烤店老闆的正面遠看又不甚似張國榮。
燒烤店老闆的正面遠看又不甚似張國榮。（圖片來源：抖音截圖）
雲南西雙版納 張國榮 燒烤店老闆A貨張國榮背面略胖。
燒烤店老闆A貨張國榮背面略胖。（圖片來源：抖音截圖）

唐鶴德IG思念摰愛張國榮：

撰文：東方新地圖片來源：抖音截圖、[email protected]

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