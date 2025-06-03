十大中文金曲｜雲浩影抱病掃三獎 曬病床照大呻因1事「痛到喊」
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第46屆十大中文金曲頒獎禮已於昨晚（2日）在紅館圓滿落幕，抱病出席的雲浩影（Cloud）成功橫掃了十大中文金曲獎、優秀流行歌手獎及最佳中文唱片獎3大獎項，之後她在社交網上曬出在醫院的病床照，大呻因1事「痛到喊」！
雲浩影憑《慢性分手》獲獎
Cloud在與拍拖多年的圈外人分手後，推出了失戀歌《慢性分手》，這首歌讓她獲得了十大中文金曲獎和優秀流行歌手獎，她還憑藉專輯《INTRODUCTION to PAIN》奪得了最佳中文唱片獎（女歌手），其得獎感言如下：
「多謝大家喜歡呢張唱片嘅朋友仔，好驚喜職業生涯第一次攞唱片獎，我會繼續努力，做多啲大碟畀大家。」
由於Cloud身體抱恙剛出院不久，主持人詢問她的身體狀況，她回答：「OK！」之後主持人又問到正蜜運中的她再作歌應該會好Sweet？Cloud就笑言：「我乜歌都寫。」
分享病床照：要慢慢休養
頒獎禮結束後，Cloud在社交網公開了自己在醫院中的病床照，並寫道：「出院了！好啲啦！多謝大家好多的關心，謝謝身邊咁多的愛！要啲時間慢慢休養，調理下！要好好照顧身體！早啲瞓，食營養啲！」
被「打豆」5次痛到喊
Cloud又表示「Lesson learned.」再三強調「健康好重要」，並同大家分享一個「冷知識」：「打豆（指將針插入靜脈進行輸液）前要飲水！如果唔係好難搵血管㗎，我拮到第五次先得，係會痛到喊！」
否認與男友T-Ma同居
而在後台接受訪問時，Cloud就透露男友T-Ma有接她出院及搞出院手續，同時她也否認了二人的同居傳聞，表示：「冇咁快，唔會住，再了解吓先！」不過她指之前帶男友去見公公，都算見過家長，更預告之後會嘗試多帶他見家長。
撰文：東方新地圖片來源：香港電台、IG@cloudwann資料或影片來源：原文刊於新假期