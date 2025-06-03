十大中文金曲｜雲浩影抱病掃三獎 曬病床照大呻因1事「痛到喊」

第46屆十大中文金曲頒獎禮已於昨晚（2日）在紅館圓滿落幕，抱病出席的雲浩影（Cloud）成功橫掃了十大中文金曲獎、優秀流行歌手獎及最佳中文唱片獎3大獎項，之後她在社交網上曬出在醫院的病床照，大呻因1事「痛到喊」！