十大中文金曲｜雲浩影抱病掃三獎 曬病床照大呻因1事「痛到喊」

最新娛聞
東方新地

廣告

第46屆十大中文金曲頒獎禮已於昨晚（2日）在紅館圓滿落幕，抱病出席的雲浩影（Cloud）成功橫掃了十大中文金曲獎、優秀流行歌手獎及最佳中文唱片獎3大獎項，之後她在社交網上曬出在醫院的病床照，大呻因1事「痛到喊」！

雲浩影憑《慢性分手》獲獎

Cloud在與拍拖多年的圈外人分手後，推出了失戀歌《慢性分手》，這首歌讓她獲得了十大中文金曲獎和優秀流行歌手獎，她還憑藉專輯《INTRODUCTION to PAIN》奪得了最佳中文唱片獎（女歌手），其得獎感言如下：

「多謝大家喜歡呢張唱片嘅朋友仔，好驚喜職業生涯第一次攞唱片獎，我會繼續努力，做多啲大碟畀大家。」

由於Cloud身體抱恙剛出院不久，主持人詢問她的身體狀況，她回答：「OK！」之後主持人又問到正蜜運中的她再作歌應該會好Sweet？Cloud就笑言：「我乜歌都寫。」

雲浩影 Cloud連掃3獎。（圖片來源：香港電台）
Cloud連掃3獎。（圖片來源：香港電台）
雲浩影 在台上獻唱《慢性分手》。（圖片來源：香港電台）
在台上獻唱《慢性分手》。（圖片來源：香港電台）
雲浩影 第一次攞唱片獎Cloud直言好驚喜。（圖片來源：香港電台）
第一次攞唱片獎Cloud直言好驚喜。（圖片來源：香港電台）
雲浩影 被指未來應該會作Sweet情歌。（圖片來源：香港電台）
被指未來應該會作Sweet情歌。（圖片來源：香港電台）

分享病床照：要慢慢休養

頒獎禮結束後，Cloud在社交網公開了自己在醫院中的病床照，並寫道：「出院了！好啲啦！多謝大家好多的關心，謝謝身邊咁多的愛！要啲時間慢慢休養，調理下！要好好照顧身體！早啲瞓，食營養啲！」

雲浩影 Cloud分享自己在醫院中的病床照，表情喊晒口。（圖片來源：IG@cloudwann）
Cloud分享自己在醫院中的病床照，表情喊晒口。（圖片來源：IG@cloudwann）

被「打豆」5次痛到喊

Cloud又表示「Lesson learned.」再三強調「健康好重要」，並同大家分享一個「冷知識」：「打豆（指將針插入靜脈進行輸液）前要飲水！如果唔係好難搵血管㗎，我拮到第五次先得，係會痛到喊！」

雲浩影 Cloud大呻被拮針五次先搵到血管。（圖片來源：IG@cloudwann）
Cloud大呻被拮針五次先搵到血管。（圖片來源：IG@cloudwann）
雲浩影 到頒獎禮舉行前1日，Cloud仍在醫院「打豆」中。（圖片來源：IG@cloudwann）
到頒獎禮舉行前1日，Cloud仍在醫院「打豆」中。（圖片來源：IG@cloudwann）
雲浩影 （圖片來源：IG@cloudwann）
（圖片來源：IG@cloudwann）

否認與男友T-Ma同居

而在後台接受訪問時，Cloud就透露男友T-Ma有接她出院及搞出院手續，同時她也否認了二人的同居傳聞，表示：「冇咁快，唔會住，再了解吓先！」不過她指之前帶男友去見公公，都算見過家長，更預告之後會嘗試多帶他見家長。

雲浩影 Cloud和音樂人男友T-ma（馬敬恆）早前去海南島進行的浪漫之旅。（圖片來源：IG@cloudwann）
Cloud和音樂人男友T-ma（馬敬恆）早前去海南島進行的浪漫之旅。（圖片來源：IG@cloudwann）
雲浩影 Cloud還帶T-ma回到鄉下探望公公婆婆。（圖片來源：IG@cloudwann）
Cloud還帶T-ma回到鄉下探望公公婆婆。（圖片來源：IG@cloudwann）
雲浩影 兩人騎馬漫步沙灘，浪漫氛圍滿溢。（圖片來源：IG@cloudwann）
兩人騎馬漫步沙灘，浪漫氛圍滿溢。（圖片來源：IG@cloudwann）
雲浩影 Cloud身披白裙騎白馬，仙氣飄飄。（圖片來源：IG@cloudwann）
Cloud身披白裙騎白馬，仙氣飄飄。（圖片來源：IG@cloudwann）
雲浩影 （圖片來源：IG@cloudwann）
（圖片來源：IG@cloudwann）

撰文：東方新地圖片來源：香港電台、IG@cloudwann資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 