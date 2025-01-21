雲浩影新碟化身「水和冰」仙氣顏值挑戰張栢芝初出道時期

雲浩影（Cloud）昨日（20日）推出第三張個人專輯「TOUCH OF ABSENCE」，以自我成長為題。新碟主題與Cloud的首張專輯「The Cloud」以及第二張專輯「INTRODUCTION to PAIN」互相呼應，多張靚相公開，一齊睇下Cloud嘅外貌有幾出色啦！