雲浩影跳舞片騷「漲卜卜」上圍有驚喜 為情傷慨嘆「呢一行唔簡單」
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26歲歌手雲浩影（Cloud）去年結束與初戀男友長達9年戀情，曾受訪稱「呢一行不簡單」，目前單身的她不時派福利贈粉絲，近日一條跳舞片仲好有驚喜！
Cloud同肥仔跳舞片著貼身衫「漲卜卜」
最近，Cloud打破了她平時文靜的形象，展現了她活潑的一面。她與Error成員梁業（肥仔）一同拍攝了一段跳舞視頻。雖然Cloud平時很少跳舞，但她的表現出乎意料地好，讓許多粉絲和網友感到驚喜。然而，有些人將焦點放在了Cloud的身材上。她在視頻中穿著一件非常貼身的上衣，展示了她驚人的身材，隨著舞蹈的動作，她的身體扭動非常吸引人。「雲姨幾好身材喎」、「雲姐真係正」、「Cloud身材好好」「牙Cloud 漲卜卜」
網民拎Ivy So比較：Cloud比女團仲有吸引力
其中一位網民的評論引發了爭議，該網民認為Cloud比女團COLLAR的Ivy So更有吸引力，這引起了不同的意見。「唔覺囉唔覺得cloud有咩星味，ivy好好多」、「ivy星味重好多」；而原評論者則回應：「得陣味囉」亦引起IVY SO粉絲的不滿「引戰？咁都要拎嚟比？係咪蘇媽紅得滯咩都要拎佢黎比一餐。」原來該名網民表示剛好肥仔有同IvySo跳過舞「我純碎係上一條fayboy 片見到同ivy 跳跟住就見到呢條片同Cloud跳咁確實Cloud喺條跳舞片係好Ivy好多丫嘛 有什麼問題？」
Cloud談及與前男友分手係人生遺憾
不少網民認為Cloud與拍拖9年的初戀男友分手後愈來愈靚，福利亦愈來愈多。Cloud近日談及與前男友的分手，Cloud就表示這是她人生中的遺憾「係你嘅就係你，大家都傷，但都希望對方好。」當被問及分手是否與她的事業發展有關時，她更哽咽地表示呢一行不簡單，不少男性真的較難接受，不希望有太多的目光放在女友身上。
圖片來源：ig＠cloudwann、ig＠fatboyip、powerful_keungto@thread資料或影片來源：原文刊於NewMonday