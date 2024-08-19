雲浩影白滑腳板「解封」極震撼 捉實流量勁進取 網民：呢個post有浸味
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27歲歌手雲浩影（Cloud）首次擔當Viu原創劇《同居少女諸事卜》主角，周旋在193和阿Dee之間嘅愛情。現實中，單身的她不時派福利贈粉絲，早前一條跳舞片騷「漲卜卜」上圍 ，今次Cloud又分享「有味」post，令粉絲大感驚喜！
雲浩影騷白滑腳板底網民：呢個post有浸味
雲浩影昨日晒出多張靚相表示「瞓多啲 心情會好啲唷 會話唔好吱我腳板底thanks」，她拍了5張優閒靚照，充滿著美感，一晚喪吸逾2萬like。網友不僅稱讚雲浩影的美貌，仲有人留言大讚「腳板好靚」！網民見白滑腳趾和腳板底曝光，大感驚喜紛紛表示：「呢個post有浸味⋯⋯」「隔住個芒都聞到浸腳臭味」「您應該係 第一個artist 係ig show 腳板底」「掌握到流量密碼」
多圖！雲浩影美腿福利合集
有網民開玩笑指有「腳臭味」，Cloud大方回應：「????? 真係冇，啱啱fact check左」、「香味！」睇返之前女神嘅IG相，都有唔少相當出色嘅美腿福利，雲浩影睇嚟對自己一雙靚腳非常有自信！斯文又不失性感！
雲浩影分享首次拍感情戲
Viu原創劇《同居少女諸事卜》日前（14日）強勢登陸「黃Viu煲劇平台」！劇集監製伍健雄、導演陳雅莉，主演包括蘇皓兒、雲浩影、吳家忻(kayan9896)、郭嘉駿(193)、何啟華(阿Dee)和鄧月平！劇中3位女主角非常養眼，單看海報同劇照已經很出色，3位靚女都有唔少騷腳嘅福利！
27歲雲浩影（Cloud）於新劇周旋在「初戀情人」193和「穩交男友」阿Dee之間，首次擔當劇集主角的Cloud坦言拍攝時十分緊張：「第一次要記咁多對白，又第一次拍感情戲，真係好擔心NG，多得演出經驗十足的阿Dee帶住，才令拍攝順利。」
圖片來源：IG@cloudwann、官方圖片