雲浩影白滑腳板「解封」極震撼 捉實流量勁進取 網民：呢個post有浸味

27歲歌手雲浩影（Cloud）首次擔當Viu原創劇《同居少女諸事卜》主角，周旋在193和阿Dee之間嘅愛情。現實中，單身的她不時派福利贈粉絲，早前一條跳舞片騷「漲卜卜」上圍 ，今次Cloud又分享「有味」post，令粉絲大感驚喜！

