雲浩影仙氣女神出pool？童星背景出身 「女團時期」清純照公開
童星背景出身！雲浩影曾是家燕媽媽「女團成員」
在小學六年級時，雲浩影參加薛家燕旗下教育中心歌唱比賽時得獎。在13歲時，與港產韓國女團莊錠欣同為兒童歌唱組合「Honey Bees」成員，自小係「女團成員」，當然有唔少舞台表演經驗。
曾奪全港中學歌唱比賽冠軍
在求學過程中，雲浩影參加過不少歌唱比賽，就讀葵涌聖公會林護紀念中學的雲浩影，據報導， 10優港姐麥明詩爸爸麥卓生曾是林護化學科科主任及副校長，2015年畢業的雲浩影，在校內是合唱團成員，她指音樂老師要求很嚴格，曾於2013年時參加《樂有所城》全港中學歌唱比賽中奪得冠軍。直到2019年，在城大公共政策學系畢業後，她為繼續追求歌手夢，決定參加ViuTV選秀節目《全民造星3》。
「雲浩影是真名嗎？」
雲浩影曾在訪問中提及自己的名字不是藝名，父母因為想生一個仔所以為她改了一個像大俠的名字，在訪問中又提及，她的爸爸說過姓雲有可能是成吉思汗的後代，因為傳說南海雲氏村民是成吉思汗兒子拖雷的後裔。
叱咤2024｜ Cloud雲浩影仙氣畫面獲網民大讚
叱咤2024完美落幕，話題除了熱議得獎名單，憑顏值加唱功獲得關注的，首推27 歲寰亞女歌手雲浩影，繼前年得到女新人金獎，今年她首奪專業推介叱咤十大歌曲獎兼首奪叱咤樂壇女歌手銅獎的雲浩影Cloud，5秒鐘的close up鏡頭成為網上「流量密碼」，被網民大讚仙氣十足，猶如女神降臨。以下為大家介紹雲浩影的背景！
花掉10萬積蓄為參加《造星3》戶口餘4位數
她曾透露半年比賽期間，快花掉她10萬積蓄，銀行只剩下4位數，一度不夠錢去買新衣服上台表演。最後，她的出色表演獲觀眾投票第一，評判評分排行第七，成為比賽殿軍。
雲浩影2022奪叱咤生力軍女歌手金獎
《全民造星III》在比賽後，雲浩影繼續文職工作之餘，亦有做兼職歌手，直到2022年時才決定成為全職歌手並推出第一張個人專輯，隔年就奪得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎。
曾獲初戀男友支持追夢
參賽《造星3》期間，雲浩影就坦言有拍拖多年的初戀男友，兩人因同樣熱愛音樂，在中學時就相識。她亦透露入行獲男友支持，多次在她追夢沮喪時鼓勵她，更盼能早日與男友結婚組織家庭。可惜在2023年12月，雲浩影承認與男友分手。
與初戀拍拖9年分手收場
兩人17歲開始拍拖，並在歌賽比賽認識，相愛9年最後分手，雲浩影曾受訪坦言，即使入行後仍會以男友感受為優先，如拍戲都盡量避免談情說愛的戲份，更大讚男友見多識廣，又會貼心照顧人，分手的傷痛為她提供了不少靈感和感情上的體會，在歌曲作品和MV中也釋放了對失戀的傷痛。