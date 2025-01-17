雲浩影仙氣女神出pool？童星背景出身 「女團時期」清純照公開

27歲的雲浩影（Cloud）在2023年宣布與拍拖9年的初戀男友分手，Cloud曾表示這是她人生中的遺憾「係你嘅就係你，大家都傷，但都希望對方好。」，近日（16日）就有雲浩影同星級音樂監製的親密私照流出，地下情疑似曝光！不少人亦對女神成長背景感好奇！