雲浩影V.S蘇皓兒「最佳女友」呢位女神3大優點完美勝出！
網民細心分析：「Cloud會幫你慳錢，Chloe身邊勁多觀音兵」
首先第一位「候選人」就係曾參加選秀節目《全民造星III》，去年正式出道並奪得多個樂壇頒獎禮新人獎，今年25歲嘅雲浩影（Cloud）。而第二位則係今年29歲嘅蘇皓兒（Chloe），兩位都出名氣質滿分嘅女星，可以話係新一代女神接班人！有網民就好貪心咁話「Why not both」，但都有網民好細心「分析」兩位女神嘅優點，好似如果Cloud做女朋友嘅話會幫你慳錢同處理瑣碎事，同時會尊重你意見。至於蘇皓兒嘅話就成日要你送手袋，「成食埋晒d貴夾唔飽嘅港女打卡cafe，仲有身邊勁多觀音兵都唔會避忌，成日要驚戴綠帽」不過以上都純粹係網民搞笑FF。
Cloud一早公開圈外男友Ryan！視對方係結婚對象
兩位新一代女神嘅感情生活，25歲嘅Cloud參賽期間已經公開有位拍拖8年嘅圈外男友Ryan，粉絲都激讚男方係陽光型靚仔，而Cloud更表示Ryan係自己嘅初戀，並視對方係結婚對象。佢亦提到男友好貼心，識得照顧自己嘅情緒帶佢係食好嘢。
Chloe緋聞男友名單唔多！對外公開得1個！
至於樣子甜美嘅蘇皓兒，入行11年，佢過去嘅緋聞對象包括有倪震、羅天宇，不過對外公開只有王宗堯。不過二人係2020年初分手，結束2年情。回復單身嘅蘇皓兒早前曾指已「私有化」，緋聞男友係曾獲香港電影金像獎「最佳新導演」嘅黃進，二人感情更升呢到同居階段。不過呢段緋聞其後被蘇皓兒否認，仲話二人只係工作認識嘅朋友，自己嘅感情方面仍係空白，如果有新戀情會同大家分享。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！