雲浩影 蘇皓兒

雲浩影V.S蘇皓兒「最佳女友」呢位女神3大優點完美勝出！

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網上周不時都會有嚴選「girlfriendable」女星，近日討論區便有網民開po畀大家作出一個選擇，如果「雲浩影 / 蘇皓兒 2揀1 做你女朋友點揀？」結果令人意外，真係估唔到呀！

雲浩影 蘇皓兒 雲浩影 連登日前有網民開po問「雲浩影 / 蘇皓兒 2揀1 做你女朋友點揀？」，結果竟然係咁！
連登日前有網民開po問「雲浩影 / 蘇皓兒 2揀1 做你女朋友點揀？」，結果竟然係咁！（圖片來源：[email protected]_so）
雲浩影 蘇皓兒 雲浩影 雲浩影Cloud）係其中以為「候選人」，網民仲細心分析佢地嘅優點！
雲浩影（Cloud）係其中以為「候選人」，網民仲細心分析佢地嘅優點！（圖片來源：[email protected]

網民細心分析：「Cloud會幫你慳錢，Chloe身邊勁多觀音兵」

首先第一位「候選人」就係曾參加選秀節目《全民造星III》，去年正式出道並奪得多個樂壇頒獎禮新人獎，今年25歲嘅雲浩影（Cloud）。而第二位則係今年29歲嘅蘇皓兒（Chloe），兩位都出名氣質滿分嘅女星，可以話係新一代女神接班人！有網民就好貪心咁話「Why not both」，但都有網民好細心「分析」兩位女神嘅優點，好似如果Cloud做女朋友嘅話會幫你慳錢同處理瑣碎事，同時會尊重你意見。至於蘇皓兒嘅話就成日要你送手袋，「成食埋晒d貴夾唔飽嘅港女打卡cafe，仲有身邊勁多觀音兵都唔會避忌，成日要驚戴綠帽」不過以上都純粹係網民搞笑FF。

雲浩影 蘇皓兒 雲浩影 網民話如果Cloud做女朋友嘅話，會幫你慳錢同處理瑣碎事！
網民話如果Cloud做女朋友嘅話，會幫你慳錢同處理瑣碎事！（圖片來源：[email protected]
雲浩影 蘇皓兒 雲浩影 但如果揀Chloe嘅話，就成日要你送手袋！
但如果揀Chloe嘅話，就成日要你送手袋！（圖片來源：[email protected]_so）

Cloud一早公開圈外男友Ryan！視對方係結婚對象

兩位新一代女神嘅感情生活，25歲嘅Cloud參賽期間已經公開有位拍拖8年嘅圈外男友Ryan，粉絲都激讚男方係陽光型靚仔，而Cloud更表示Ryan係自己嘅初戀，並視對方係結婚對象。佢亦提到男友好貼心，識得照顧自己嘅情緒帶佢係食好嘢。

雲浩影 蘇皓兒 雲浩影 25歲嘅Cloud公開有位拍拖8年嘅、圈外男友Ryan，對方仲係自己嘅初戀，真係好pure～
25歲嘅Cloud公開有位拍拖8年嘅、圈外男友Ryan，對方仲係自己嘅初戀，真係好pure～（圖片來源：[email protected]
雲浩影 蘇皓兒 雲浩影 Cloud大讚男友性格貼心，並視對方係結婚對象
Cloud大讚男友性格貼心，並視對方係結婚對象（圖片來源：[email protected]

Chloe緋聞男友名單唔多！對外公開得1個！

至於樣子甜美嘅蘇皓兒，入行11年，佢過去嘅緋聞對象包括有倪震、羅天宇，不過對外公開只有王宗堯。不過二人係2020年初分手，結束2年情。回復單身嘅蘇皓兒早前曾指已「私有化」，緋聞男友係曾獲香港電影金像獎「最佳新導演」嘅黃進，二人感情更升呢到同居階段。不過呢段緋聞其後被蘇皓兒否認，仲話二人只係工作認識嘅朋友，自己嘅感情方面仍係空白，如果有新戀情會同大家分享。

雲浩影 蘇皓兒 雲浩影 入行11年、樣子好sweet嘅Chloe，過去嘅緋聞對象唔多。
入行11年、樣子好sweet嘅蘇皓兒，過去嘅緋聞對象唔多。（圖片來源：[email protected]_so）
雲浩影 蘇皓兒 雲浩影 早前Chloe被指同曾獲香港電影金像獎「最佳新導演」嘅黃進拍拖，但其後被Chloe否認。
早前蘇皓兒被指同曾獲香港電影金像獎「最佳新導演」嘅黃進拍拖，但其後被蘇皓兒否認。（圖片來源：[email protected]_so）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected][email protected]_so

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