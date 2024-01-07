26歲雲浩影開Live唱到忘形 衫鈕爆開導致「賣大包」盡顯傲人身材
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現年26歲的歌手雲浩影早前在活動中宣布與拍拖9年男友分手，而在早前她在叱咤頒獎禮中悉心打扮，雖然當日並沒有成為焦點，但事後網民開Post討論，仲Po出1個月前雲浩影開Live不慎走光的影片…
雲浩影叱咤頒獎禮當日禾稈冚珍珠 身穿Deep V連身裙晒超好身形
雲浩影叱咤頒獎禮當日雖然食白果，但身穿的衣服成為網民事後討論的焦點。當天雲浩影以全黑打扮，上台時她身披黑色毛毛大衣，不過鏡頭下仍隱約看到她內裏的大Deep V連身裙，但實情是禾稈冚珍珠。雲浩影在社交網晒相並寫道：「Should I try something cool in 2024?」照片中Cloud將外套拿掉，從正面看清楚見到長裙心口位置非常清涼，但原來側面仲有睇頭，裙兩側都係See through設計，不過將照片放大來看，雲浩影似乎就唔係真空上陣。
雲浩影開Live唔小心「賣大包」
亦有網民表示早已知道雲浩影身材極好，皆因早前她開Live唱歌時，唱到忘我或太激動，不小心令胸前鈕扣爆開，露出黑色胸圍，繼而展示了她的傲人上圍。雖然雲浩影「賣大包」好快就收埋，但當刻她的表情露出並不是擔心樣貌，反而是古靈精怪，掩飾走光一事，極度可愛，網民也手快快Back up了放在網上。
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圖片來源：IG@ cloudwann