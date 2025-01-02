叱咤2024｜雲浩影sweet爆安慰馮允謙痛失男金 多次出聲幫口獲讚有義氣
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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1日）完結，不少網民都替馮允謙未能獲得男歌手金獎感到可惜。昨晚頒獎典禮結束後，雲浩影亦主動為馮允謙感不值，又多次出聲幫口獲網民大讚有義氣。
雲浩影後台受訪主動為馮允謙感不值
雲浩影和馮允謙在接受訪問時，有記者問到馮允謙有否對未能奪得男歌手金獎而感到失望。Cloud在旁即刻搶答：「我失望啊，我好期待。」當記者叫Cloud「錫」返馮允謙時，Cloud即刻飛吻馮允謙，搞到馮允謙都好感動回應：「幾時變得咁Sweet！」
雲浩影隨後指，去年看到馮允謙非常落力工作，所以為他未能奪得男歌手金獎而感到失望：「因為我睇住阿Jay由年頭開始好用心寫歌，佢唔單只寫俾自己，仲寫咗俾好多人，佢冇放過假，每次見到佢都話寫緊歌，所以我都好想睇到佢攞金獎，所以有失落都係正常嘅。」
雲浩影爆金句搞氣氛：我摸到佢係硬㗎
馮允謙隨後亦就失落男歌手金獎而作出回應，馮允謙指「如果我話無失望係呃緊你哋，所以拎獎係隨緣。都替Ian高興，佢都寫好多歌，佢都有自己演唱會，呢年又有巡迴，所以戥佢高興。我唯有出年再努力啦。」
訪問整體氣氛都比較嚴肅，但Cloud就好落力搞氣氛，當記者提到馮允謙努力練肌，Cloud就即刻從旁偷摸馮允謙肌肉，更大爆金句：「我摸到佢係硬㗎」，氣氛即刻緩和不少。
社交平台發文幫口 網民大讚有義氣
Cloud在今日（2日）中午亦有在Threads發文撐馮允謙，指他值得更多，不少網民都留言表示同意，又大讚Cloud有義氣：「牙cloud勁sweet🥺 你都真係實至名歸㗎！尤其是牙cloud經常同Jay七活動，都好明白！」、「Jay Fung真係值得金獎」、「Cloud b勁sweet 講哂fans嘅內心話」、「好sweet 答得好大方」等。
一起睇訪問片段：
https://youtu.be/PI5BJOv63O8?si=nluL7t7MrSFlHH9F&t=452
圖片來源：YouTube@Viu1 HK