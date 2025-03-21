雲浩影回顧13歲黑歷史睇到崩潰 重跳Honey Bees舞步可愛爆燈
雲浩影回顧13歲黑歷史 睇到崩潰「好難聽啊」
雲浩影日前到「毛記電視」的《國家級任務》擔任嘉賓，雲浩影一出場，東方昇就即刻播13年前的雲浩影翻唱Adele《Rolling in the deep》片段，雲浩影一聽就即刻掩耳大叫「我唔想聽啊，好難聽啊」。不過東方昇都冇理繼續播，反而大讚雲浩影好青春、唱得好好聽。雲浩影聽到一半仲自嘲自己太有自信，場面非常搞笑！最後雲浩影都有機會一雪前恥，清唱《Rolling in the deep》，唱到手震但依然超水準發揮。
雲浩影重跳女團時期舞步
不過東方昇依然未肯放過雲浩影，繼續播雲浩影女團Honey bees時期的片段，片中雲浩影身穿黃色短裙，大跳《Honey》，雲浩影一睇到就即刻尖叫，不過都讚自己「個陣隻腳都幾瘦」。不過雲浩影越睇自己黑歷史，就越來越頂唔順，更一度掩眼大叫「太有自信啦」、「我頂唔順啦」。東方昇最後邀請雲浩影一起跳《Honey》，時隔多年，雲浩影依然記得舞步，非常可愛。
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雲浩影All Back頭出鏡靚樣零影響
有網民在社交平台分享雲浩影13年前翻唱嘅影片，片中雲浩影以超考驗顏值嘅All back頭出鏡，不過就未見對靚樣有任何影響，照舊係仙氣爆燈！就連po主都留言：「依家13歲嘅女仔係咪好少再all back 紮頭？呢個頭唔易carry，但雲13歲咁樣已經好好睇」大讚雲浩影就算以難carry嘅髮型出鏡都一樣靚到爆，而Cloud唱到十分投入時，肩上嘅吊帶更突然跌落，搞到網民都忍唔住表示：「果然係暈（雲）姨」！
雲浩影唱功獲網民連環大讚
而該網民分享嘅影片除咗騷雲浩影13歲時嘅鏡樣外，佢嘅唱功同樣係網民討論嘅焦點之一，唔少人更留言大讚Cloud當年嘅歌後就已經好出色：「靚女真係光頭都係靚！仲要唱歌咁好聽，公平咩？」、「離支咪咁遠，對上一次見有咁既氣量係羅文」、「依家2025年如果13歲唱到咁吾出奇，但係咁多年前嘅13歲就唱得咁好，真係好勁」、「咁細個就已經咁唱得」、「其實呢個風格都好啱雲姨」、「呢個唱功抵佢攞獎」