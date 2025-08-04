雲浩影演唱會黑絲性感熱舞掀起高潮！多圖重溫仙氣造型 被燈海感動落淚

雲浩影（Cloud）一連兩場「Finding Cloud雲浩影演唱會2025」，昨晚（3號）在旺角麥花臣場館完美落幕，兩晚演出都全場爆滿，觀眾反應熱烈。Cloud所屬寰亞集團老闆林建岳博士、她的家人、音樂人男友T-Ma，還有好友馮允謙、黃淑蔓、張天穎、吳林峰、小師弟江博熙和楊煜謙等到場支持。Cloud自彈自唱仙氣爆燈，還突破形象以短裙黑絲騷長腿跳舞，全場哄動。而兩晚演出，Cloud都被觀眾的熱情感動到喊，高呼：「我好愛你哋呀！」