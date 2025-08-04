雲浩影演唱會黑絲性感熱舞掀起高潮！多圖重溫仙氣造型 被燈海感動落淚
雲浩影仙氣開場《Moon River》！自彈自唱掀全場歡呼
演唱會由「小小Cloud」給長大後自己的一封信開始，雖然她不知道未來如何，但堅信世界是善良和美麗。然後一身淡綠色長裙的Cloud仙氣登場，以鋼琴自彈自唱《Moon River》為演唱會揭開序幕，全場歡呼。接著演唱出道第一首派台歌《願望之翼》，大屏幕為舞台上的Cloud添上一雙閃閃發光的翅膀，別具意義。她說：「我好多謝音樂令我認識大家，而我由細到大唔多朋友，可能性格比較『摺』（內向），未試過搞生日會，但今日第一次有呢個party同大家一齊去玩，好開心！」
之後Cloud一口氣演唱《無以名狀的痛》、《慢性分手》、《引我笑》和《密切接觸者》等，「疼痛」系列作品。自彈自唱《Singalongsong》後畫風一轉，演唱《Dizzy》、《到了那裏就對吧》和《自發性神經反應》等快歌，觀眾亦站起來跳舞揮手，非常熱情。
短裙黑絲大騷長腿！辣舞《I Love You 3000》引哄動
接著Cloud換上吊帶短裙配黑絲，大騷修長美腿，演唱《I Love You 3000》，並與男舞蹈員跳辣身舞，全場哄動。她對觀眾笑說：「係咪好正呢？係咪比噚晚更加正呢？因為今晚爹哋無嚟睇！」好搞笑。
全場手幅打氣讓Cloud不捨離場
而第一晚演唱會，當Cloud唱《你在我不遠處》時，她看見全場觀眾手機星海感動得掩面哭泣，抹去眼淚繼續唱，高呼：「我好愛你哋呀！」昨晚第二場，唱到這首歌時，她對觀眾笑說：「今晚我唔會喊架啦，你哋咪試吓囉！」結果唱到最後一首歌《別畏高》時失守，全場觀眾站起來高舉打氣手幅，忍不住熱淚盈眶，說：「我唔捨得你哋，可唔可以下次再見呀？」最後鞠躬和飛吻謝幕。 總結兩場演唱會，Cloud說：「兩晚帶畀我嘅感覺好唔同，包括我個人狀態和觀眾反應，第一晚好似同大家開party，尤其是當我自彈自唱《Singalongsong》時，大家反應好熱烈。而我好用力唱慢歌時，觀眾亦好投入。」點解以三封給自己的信，連繫整個演唱會？Cloud說：「我冇寫日記習慣，但想喺第一個演唱會，用文字寫啲嘢畀自己。我會諗，到底以前嘅自己，諗到我依家開騷會唔會好自豪、好驕傲呢？所以就代替以前嘅自己，寫信畀依家嘅自己。」
兩場演唱會完場後，Cloud都與每晚的VIP票觀眾1對1合照，各式比心心和有趣甫士，她都有求必應。Cloud說：「我知道自己台上表現仲有好多進步空間。好開心完成咗兩場演唱會，亦好開心見到台下觀眾，每一張開心臉孔。合照時每一位同我講鼓勵嘅說話，甚至有人話第一次睇嘅演唱會就畀咗我啦。呢啲對於我都係好珍貴嘅moment （時刻）。」
「電影《香港四徑大步走》裏面有分『完成者』（Finisher）和『生還者』（Survivor），我覺得我依家係Survivor，向『完成者』努力，希望將來更多機會和實戰經驗，到時會有『雲浩影3.0』送畀大家。」