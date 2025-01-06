雲浩影超貼地連環上水覆網民 勁有梗留言獲讚最識玩Threads女歌手

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後唔少歌手都成為網民熱議嘅焦點，當中27歲雲浩影（Cloud）更因多次仙氣出鏡引起網民熱議！近日就有網民在Threads以「究竟Cloud靚唔靚」為題，曬出直播時雲浩影嘅截圖，除咗引來唔少網民留言熱議外，就連Cloud本人都親自以5字回應，獲網民力讚係最識玩Threads嘅女藝人！

