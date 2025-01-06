雲浩影超貼地連環上水覆網民 勁有梗留言獲讚最識玩Threads女歌手
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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後唔少歌手都成為網民熱議嘅焦點，當中27歲雲浩影（Cloud）更因多次仙氣出鏡引起網民熱議！近日就有網民在Threads以「究竟Cloud靚唔靚」為題，曬出直播時雲浩影嘅截圖，除咗引來唔少網民留言熱議外，就連Cloud本人都親自以5字回應，獲網民力讚係最識玩Threads嘅女藝人！
雲浩影超識玩連環派貼地回覆
社交平台Threads在叱咤頒獎禮後湧出唔少相關帖文，當中雲浩影嘅多個仙氣鏡頭就成功引起熱議。近日就有網民以「究竟Cloud靚唔靚」為題開po，引來唔少人留言討論，就連Cloud本人都親自留言，並表示：「我覺得一般」。
而雲浩影嘅留言更獲唔少網民大讚夠貼地之餘，仲係最識玩Threads嘅女藝人；「最識玩脆嘅仙氣女歌手」、「唱得睇得又貼地，真係冇得輸」、「雲網民可以開班教大家玩Threads」、「上次富士山post都已經覺得你好識玩threads！」
台男遊日影富士山捕獲雲浩影 本尊5字爆笑回應
最近，一位台灣男網友在日本旅遊時，於富士山前拍照留念，卻意外地「捕捉」到了香港歌手雲浩影曾在2022年奪得多個頒獎禮的新人女歌手金獎。這張照片被上傳到社交媒體後，立即引起了網友的熱烈討論，最後就連雲浩影本人也看到了這張照片，更親自回應。
台男遊日影富士山：「拍富士山拍到一個可愛的女生」
在這次的意外相遇中，這位台灣男生原本只是想要拍攝富士山的壯觀景色，卻無意中拍到了正在同一觀景台上的雲浩影。他在社交媒體上分享了這張照片：並配文「拍富士山拍到一個可愛的女生。」他的這句留言，引來了許多網友的好奇和討論。不久，網友們開始識別出照片中的「可愛女生」竟是香港知名的歌手雲浩影，這一發現讓這張照片的討論度急劇上升。
雲浩影：影到我plz del
雲浩影本人也注意到了這張在網絡上熱傳的照片，她不僅在threads上回應了這位台灣網友：「哈囉你好！謝謝你呀，整天心情都美美的！」，更轉載照片，幽默配文：「影到我plz del」。
撰文：東方新地圖片來源：threads@jian_yuan.0118、threads@cloudwann