雲浩影「男友視覺」池畔泳照景點被起底！中東頂級度假村每晚房價$12,500起

28歲雲浩影（Cloud）向來係圈中嘅仙氣女歌手代表，今年初雲浩影與著名唱片監製T-Ma（馬敬恆）嘅戀情曝光，令唔少網民都十分好奇2人嘅動向。日前雲浩影就在社交平台曬出度假時嘅泳照，更被網民猜測靚相係唔係出自男友T-Ma之手！