雲浩影「男友視覺」池畔泳照景點被起底！中東頂級度假村每晚房價$12,500起
雲浩影「男友視覺」水著照仙氣爆燈
雲浩影日前在社交平台曬出多張仙氣泳照，相中Cloud以紫色吊帶水著示人，大騷白滑美背及香肩！Cloud更配文表示：「準備演唱會，練練肺活量，敷一敷mask」，休息同時亦不忘為演唱會做準備。
Cloud嘅超仙氣獨家照更獲唔少網民留言激讚：「游神仙水？」、「靚到咁！有冇諗過我哋感受？」、「到底之前做乜要喺度爭論靚唔靚？此post已完」、「你就練肺，但好多人已經唞唔到氣！」、「仙氣 我真係見到仙氣！」
雲浩影疑做「跟得女友」孖男友T-Ma出遊
T-Ma獲邀出席本月初位於沙地阿拉伯舉行的電競活動「Esports World Cup 」，他今次更以音樂人（Song Producer ）身份出席，皆因佢有份參與今屆活動主題音樂的創作。而今屆電競世界盃位於沙地阿拉伯 Riyadh 的 Boulevard City 舉行，距離度假村約2小時的內陸機航程，估計二人是出席完電競活動後於隱世Resort享受二人世界 ！
雲浩影度假地點曝光 一晚索價達5位數
Cloud身處嘅酒店正係位於沙地阿拉伯西北部 AlUla 的 Banyan Tree AlUla，酒店以其 47 間帳篷式別墅聞名，設計靈感源自納巴泰建築，結合現代奢華，配有高挑天花板與戶外休憩區，部分別墅更設私人泳池，讓住客沉浸於沙漠風情。度假村的亮點之一是其岩石泳池（Rock Pool），建於天然砂岩之間，泳池設計與周圍環境融為一體，提供無與倫比的放鬆體驗，住客可在泳池邊欣賞沙漠落日，感受寧靜與自然的完美結合。此外，Banyan Tree Spa 提供泰式按摩與特色療程，進一步提升身心靈享受。餐飲方面，Saffron 提供正宗泰國菜，Harrat 則供應阿拉伯與國際美食，戶外用餐更添星空浪漫。
而房價因房型與季節而異（以下為 2025 年 7 月估計，實際價格以官網為準）： 最頂級的三房帶泳池別墅：約 SAR 6,000 起（約 HKD 12,500 起/晚）