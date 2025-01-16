雲浩影傳熱戀星級音樂監製 依偎親密照曝光 男方背景超猛料
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27歲的雲浩影（Cloud）自從《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得女歌手銅獎後人氣急升，仙氣顏值更被網民洗版熱議！今日（16日）就有雲浩影同星級音樂監製的親密私照流出，地下情疑似曝光！
雲浩影傳熱戀星級音樂監製
近日，一系列Cloud和T-Ma的親密照片在社交媒體上瘋傳，這些照片顯示兩人在一個朋友聚會上非常親密。在其中一張照片中，Cloud整個人依偎在T-Ma身旁，左手搭在他的身上，這種親密的舉動超出了普通朋友之間的互動，惹來網友們紛紛留言討論：「呢單可信過ivy so洪嘉豪」、「終於有一單堅料」、「咁靚女冇男朋友先係詭異」等。
雲浩影IG疑有洩蜜相
Cloud和T-Ma在音樂上的合作始於去年，其中包括了兩首受歡迎的單曲《Too Good To Be》和《Dizzy》。這兩首歌曲都是由T-Ma監製，而Cloud在社交媒體上分享的一張T-Ma在錄音室沖咖啡的背影照片，也透露出兩人工作時的甜蜜氛圍。
T-Ma馬敬恆背景大起底
T-Ma馬敬恆不僅是一位音樂監製，他還曾是樂隊主唱，後來赴美深造音樂，回港後成立了自己的錄音室和工作室。他與多位著名歌手合作，包括馮允謙、G.E.M.、MIRROR、COLLAR，甚至韓國女團G-idle。
Cloud談及與前男友分手係人生遺憾
Cloud在2023年宣布與拍拖9年的初戀男友分手，Cloud曾表示這是她人生中的遺憾「係你嘅就係你，大家都傷，但都希望對方好。」當被問及分手是否與她的事業發展有關時，她更哽咽地表示呢一行不簡單，不少男性真的較難接受，不希望有太多的目光放在女友身上。
圖片來源：IG@cloudwann、IG@tma68、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期