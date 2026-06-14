雲海重提離巢商台內幕 怒轟當奴當年一舉動 十多年前控訴舊片瘋傳

靈異作家雲海近日登上張慧敏（Son姐）YouTube頻道接受長篇訪問，罕有地重提當年離開商台的完整經過，更首度披露節目遭刪剪、高層冷處理投訴等細節，令一段十多年前他「數臭」商台的舊片再度被網民翻出熱議，事件背後牽涉的職場欺凌與自我審查問題再次引發關注。