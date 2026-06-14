雲海重提離巢商台內幕 怒轟當奴當年一舉動 十多年前控訴舊片瘋傳
雲海上Son姐頻道重提商台離職內幕
雲海在訪問中透露，當年主持商台叱咤903節目《摩星嶺4號》期間，曾因討論天主教聖物議題遭廣管局警告，但商台高層不但沒有為他向廣管局提出抗辯，反而在未經通知下直接「認罪」。其後他在節目中訪問一位年輕人談論政治事件，翌日獨自收聽重播時，赫然發現長達十多二十分鐘的內容被台方完全刪走，而事前事後均無人知會他。雲海形容這是對主持人最嚴重的不尊重，亦是他決定離開的導火線。
雲海斥好友Donald事發後扮好人安撫
雲海憶述，當他在網上宣佈辭職後，商台高層隨即致電。他原本期望對方會解釋事件或道歉，豈料商台高層一開口便劈頭大罵，完全不聽他解釋，罵完即掛線。緊接著當奴打來電話，語氣卻突然變得溫和，問他「做咩咁衝動」，試圖安撫。雲海直言看穿這種「一個做黑臉、一個做白臉」的職場手段，形容當奴的態度極度虛偽，聽完「真係想嘔」，更以「奴性」來形容對方當時的表現。
雲海揭商台存在自我審查欺凌文化
除了刪剪事件，雲海在訪談中進一步揭露商台內部的職場生態。他指出台內存在嚴重的「欺凌文化」，前輩經常打壓年輕DJ，他曾多次向高層反映但情況未有改善。雲海亦提到，他在加入商台前曾明確向高層確認節目的言論底線。然而實際操作中，台方不但因一宗涉及天主教聖物討論的投訴而擅自向廣管局「認罪」，更拒絕讓他提出抗辯，「你都冇defense呀，你都冇問過我」。雲海認為這反映商台高層為免麻煩而犧牲主持人權益的自我審查心態。
十多年前數臭商台舊片再被翻出熱播
事實上早在十多年前，雲海已錄製過一段長篇自白影片，詳細控訴商台高層的處理手法，當時已引起不少關注。隨着今次Son姐訪問播出，該段舊片再度在網上流傳。雲海在訪問中亦談及為王維基旗下iChannel做節目的經歷，以及曾在萬聖節特別節目直播期間被強制中斷讓路予其他嘉賓等荒誕遭遇，進一步印證他所描述的傳媒圈亂象。
網民熱議雲海敢言態度讚其有骨氣
訪問片段上載後引來大量留言討論，不少網民對雲海多年來堅持原則的態度表示欣賞，留言稱「有骨氣」、「而家邊度仲搵到咁企硬嘅人」。亦有網民感嘆香港傳媒環境今非昔比，認為雲海的經歷反映了行業長期存在的結構性問題。部分網民則對商台當年的處理手法表示震驚，直言「一個人投訴就可以成立個case，幾千人投訴就冇事」的做法難以理解。