成人網紅HongKongDoll遭強制公開真面目 零修圖後大崩壞女神幻滅
「玩偶姐姐」HongKongDoll真樣遭公開
內地網上瘋傳一份標題為「給您拜年啦」的照片，展示了眾多著名的虛擬網紅與網路美女，包括在Bilibili平台活躍的「蕾爾娜」、「白神遙」、「超新星蜜球兔」以及被稱為情色網美的「玩偶姐姐」HongKongDoll等。「玩偶姐姐」一直在影片及相片中都是戴住口罩示人，而口罩底下的全貌亦都令人相當好奇。今次內地的實名制令到她的樣子遭無情爆破，全貌以及真實姓名公開，而且「零修圖」的照片下，令不少粉絲都驚呼幻想破壞了！
網民難以接受：簡直係對網紅們的「公開處決」
當網友們見到這些網紅的真實面貌後，許多人感到震驚與不可思議，紛紛表示難以接受，因為這些「原型」與他們在網路上塑造的形象之間的差異實在太大。這種情況被一些網友形容為對這些虛擬網紅的「公開處決」，彷彿是在將他們推向「社會性死亡」的邊緣。此外，還有不少內地網友認為，這種做法是一種極端直接的網路暴力，直接影響到了網紅們的個人生活和心理健康，引發了一場關於網絡文化與個人隱私權的廣泛討論： 「點解會係啲咁真實嘅相，就算唔可以執相，起碼都應該打扮下啩」、「幅相影到成個犯罪嫌疑人咁」、「見到幾個啊嬸」、「follower會唔會大跌」、「我知錯了，以後唔敢打x機了」、「怪得要長戴口罩」。
忠粉未有太大影響：起碼真係女唔係男人！
儘管面對真實身份的曝光，這些虛擬網紅的忠實粉絲似乎並未受到太大影響，依然堅定地支持著自己所崇拜的偶像。目前還沒有傳出任何網紅因為真面目被公開而導致大量粉絲流失的消息。此外，也有網友指出，在這些虛擬網紅中，其實不乏本身外貌出眾者，他們認為這次身份的曝光，反而可能會吸引更多的粉絲關注，為這些網紅帶來意想不到的正面效果：「起碼真係女唔係男人」、「證件相來講，其實有啲都叫OK」。
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