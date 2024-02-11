成人網紅HongKongDoll遭強制公開真面目 零修圖後大崩壞女神幻滅

去年內地實施嚴格「打假」政策，所有擁有超過100萬或50萬粉絲媒體賬戶兼KOL都被要求公開真實姓名和面貌，即使是虛擬實況主（VTuber）也不例外遭「強制露面」。最近，微博流傳了一份官方名單，該名單不僅包括了一系列虛擬網紅（VTuber）的真實姓名，還附有他們未經修圖和美顏處理的照片，其中網紅「玩偶姐姐」HongKongDoll更是被網民形容為「公開處決」……