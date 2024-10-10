零售業網民用超爆笑代號評10位明星客 有藝人對號入座表示好滿意
網民揞名爆對明星客印象 「超多紋身鼓手」對號入座
這位網民為各位明星客都取了一個代號，包括「大隻紋身rapper」、「超多紋身鼓手」、「大台支付寶花旦」、「大台咖啡小生」、「動物頭utube channel成員」、「錯誤團跳舞最勁既成員」、「激突男歌手」、「大台超速搖搖」、「奶奶你豬緊我呀」同「鏡團上弦Mr.E」。
其中「超多紋身鼓手」就引來KB（李健宏）舉手認頭，笑言：「我又係鼓佬，又超多紋身，所以我入嚟打個招呼同埋黎對號入座✌🏽😂✋🏽👋🏽」之後他在IG出po，更以「超多紋身鼓佬」作為自稱，似乎對這個代號十分滿意。
「大台咖啡小生」勁多網民讚Nice
這則帖文亦引來不少網民分享他們偶遇過明星時的經歷：「好多年前我工作都係見星，d狗仔隊成日喺出面伏佢哋，最深刻係姐輪過嚟，每次都成村人跟住，起碼10個人」、「紋身鼓手！有次搭緊車見到佢架車停喺隔離，我唔肯定係咪佢所以望到眼甘甘，結果佢好熱情咁揮手hello，我即刻hello back !」、「超多紋身鼓手真係勁好玩同好人，出晒名嘅」、「1. Tyson? 喺cafe見過佢，有禮貌真係好有耐性咁同Fans影相」、「咖啡小生以前做嘢有遇過，好有禮貌，大台罕有」、「大台咖啡小生，我媽見到佢喺平民區拍完劇問人邊度買燒味，好nice」、「第1、2、4我都見過，真的好友善」等。
網民狂估明星客真身 ERROR、MIRROR成員最易估？！
網民紛紛狂估這些明星客的真身，亦有網民表示：「介紹得好好，全部一睇就知邊個」、「出文讚應該開名表揚」、「呢啲代號即刻諗起忽然一周八姨太」、「提示好明顯」、「我比較好奇即係邊間嘅sales可以遇到咁多明星」、「其實以前八卦雜誌用代號都係因為講衰嘢驚奶嘢姐，你而家都係讚緊直接開名都得啦」等。
1.「大隻紋身rapper」＝ Tyson Yoshi？
零售業網民介紹「大隻紋身rapper」：「真人好有型，有人同佢合照都有求必應，好有耐性咁同人逐個影。」有多䭅網民都估Tyson Yoshi，但亦網民反駁指Tyson唔係rapper。
2.「超多紋身鼓手」＝ KB？
零售業網民形容「超多紋身鼓手」：「佢著衫同紋身好易認，成個過程都輕鬆微笑咁，有人要求合照都係唔托手肘，好客氣。」引來KB自己對號入座。
3.「大台支付寶花旦」= 李佳芯？
零售業網民勁讚「大台支付寶花旦」：「真人好靚好斯文，淡妝戴口罩都好靚，好瘦。佢買完就即刻走，但有人想同佢合照都停低影埋先，好好笑容。」支付寶英文名Alipay，李佳芯英文名Ali，網民都認為這個代號好易估。
4.「大台咖啡小生」= 陳豪
零售業網民介紹「大台咖啡小生」：「真人超高，好友善無架子，同佢吹咗2句水，仲話可以請我地飲咖啡，佢笑聲好搞笑。」由於陳豪出名鍾意飲咖啡，所以這個代號亦被認為毫無懸念好易估。
5.「動物頭utube channel成員」＝ 熊仔頭？
零售業網民一次過用這個代號講了兩位channel成員：「女仔真人好嬌滴滴，男既真人好敦厚，2位都好有禮貌，好有耐性，全程都好好笑口。」網民猜測po主所講的是嘉盈和藍仔頭，有網民更追問：「動物頭男果個係矮定高？女爛口係扮？」po主回答：「男係好大份嗰個，女對住我地冇講，好斯文！」
6.「錯誤團跳舞最勁既成員」＝ ERROR肥仔？
零售業網民在part 2 的po文中再講了5位明星客，其中「錯誤團跳舞最勁嘅成員」他形容為：「真人好隨和，合照係無任歡迎，同事都佢R水吹都好笑口噬噬咁嘅款回應。」有網民表示只估到ERROR肥仔和MIRROR成員Edan，認為這兩人係最易估，其他都估唔到。
7.「激突男歌手」= 陳柏宇？
零售業網民介紹「激突男歌手」：「佢街坊look落嚟，當時佢係金髮，真人型仔，講嘢直接爽快。」雖然多數網民都直指係陳柏宇，但亦有網民猜測係樂隊Dear Jane主音Tim（黃天翱）。
8.「大台超速搖搖」= 陳自瑤？
零售業網民憶述對「大台超速搖搖」的印象：「當時佢嚟搵嗰樣product冇貨，我老細主動提出即刻安排搵人去第2間舖攞過嚟畀佢，大概等咗30分鐘，佢好客氣咁多謝我哋講唔該。」不少人都估係陳自瑤（Yoyo）。
9.「奶奶你豬緊我呀」＝ 梁詠琪？
零售業網民大讚「奶奶你豬緊我呀」：「真人超高，個樣勁保鮮，不老咁，勁靚，低調但友善。」網民紛紛笑爆指：「奶奶嗰句有畫面，笑咗」、「句『奶奶你豬緊我呀』有聲嘅」、「『奶奶你豬緊我』呢個名一睇就明」、「『奶奶你豬緊我呀』有聲有畫面」等。
10.「鏡團上弦Mr.E」＝ MIRROR呂爵安？
最後一個明星客「鏡團上弦Mr.E」，零售業網民就講到：「當時鏡仲未係超爆紅既stage，真人靚仔，好有星味，有好多assistant，有距離感，整體嚟講nice，easy going，有同事同佢合照都no problem。」這個代號直指MIRROR成員Edan（呂爵安），有網民驚訝指：「Mirror未爆紅時，Edan已經有好多assistant，又真係幾估唔到！」