息影三級片女星IG頹爆哂遭歧視 激罕派福利驚見上圍大縮水
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現年40歲的雷凱欣早年憑電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一炮而紅，更獲封「香港波神」，就連外國媒體都有報導過！不過雷凱欣就選擇咗喺事業高峰時淡出，與圈外身家豐厚的車行太子爺陳智聰拉埋天窗。目前育有1子的雷凱欣不時都會在社交平台更新近況，不過日前雷凱欣就頹爆出story，引起網民關注……
雷凱欣頹爆呻遭歧視
雷凱欣日前在社交平台頹爆po story，大呻自己遭到歧視。雷凱欣透露自己聽別人分享時，被對方以「見你係個主婦」及「你都唔使面對」、「你都唔識」作回覆，令雷凱欣大感不被尊重！
永遠聽人分享，安慰一下，到最後，見你係個主婦，換嚟一句：「你都唔使面對」、「你都唔識」。Oh well，咁可以唔好問我意見啦，我收嗲啦。Don’t ruin my mood（不要毀了我的心情），我唔使過日子嘅？
雷凱欣傲人上圍瘦到見骨
雷凱欣生日keep住喺社交平台跟新日常，不過甚少派福利！不過雷凱欣日前就激罕更新福利相，仲上載咗自己身穿紫色連身Deep V泳衣出鏡的靚相，fit到漏的身材獲網民大讚！不過亦有網民指出雷凱欣似乎「縮水」唔少，就連曾經令人羨慕的極好身材都冇埋！
即睇更多雷凱欣近況！
撰文：東方新地圖片來源：IG@vforvonnie、《3D肉蒲團之極樂寶鑑》劇照