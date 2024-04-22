息影三級片女星IG頹爆哂遭歧視 激罕派福利驚見上圍大縮水

現年40歲的雷凱欣早年憑電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一炮而紅，更獲封「香港波神」，就連外國媒體都有報導過！不過雷凱欣就選擇咗喺事業高峰時淡出，與圈外身家豐厚的車行太子爺陳智聰拉埋天窗。目前育有1子的雷凱欣不時都會在社交平台更新近況，不過日前雷凱欣就頹爆出story，引起網民關注……

