雷宇揚老婆拍片狂晒豪車別墅 網民一提老公即被拉黑惹婚變疑雲
雷宇揚老婆馬荔抖音有342萬粉絲
雷宇揚老婆馬荔現年37歲，近年由新聞節目主播轉型做網上直播主持，現時其抖音帳戶已吸納了多達342萬粉絲，從她在抖音所拍的短片可以見到，馬荔每次出鏡都穿著緊身裙，有時更配搭吊帶背心或黑絲，盡顯其凹凸有致的惹火身形。
拍片狂晒豪車別墅
馬荔在不少影片中都以其豪車和別墅為背景，其獨幢別墅樓高約三層，屋外更有花園和泳池等設備。不過馬荔從未讓老公雷宇揚和兒子雷庭出鏡，只有一個稱呼她為「姐」的男子負責操刀拍片，但馬荔指他並非其親弟，相信只是助手。
被指間接承認離婚單身中
在其中一段影片中，該名男子說：「我姐夫被人打了。」馬荔聞言後十分緊張，但隨即又停下來反問：「你哪來的姐夫?」而影片標題則是馬荔媽媽要從點讚的評論中抽選女婿，惹來她和雷宇揚婚變的疑雲，有不少網民都留言追問她：「離了嗎？」、「間接承認離婚單身了」等。
網民一提明星老婆即被拉黑
而在近日的影片留言中，更有不少網民稱雷宇揚為她的「前夫」，又指兩人現在只是「有共同兒子的關係」，有網民更表示：「在她直播說明星老婆，就被拉黑了」、「第一次知道原來她結婚了」等等。
雷宇揚老婆原來係廣東王牌節目主持人
現年37歲的馬荔其實來頭猛料，除了是廣東經濟科教頻道王牌新聞節目《620南方財經報導》的主播之外，亦都係廣東王牌民生新聞《今日一線》的主持人。據報道指，她與雷宇揚是因為拍攝有關香港人的專題而認識隨後交往及組織家庭。不過早前曾有消息指二人因為工作關係長期「分居」，所以感情出現問題，不過雙方一直沒有回應，無持沉默。
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