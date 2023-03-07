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雷宇揚老婆拍片狂晒豪車別墅 網民一提老公即被拉黑惹婚變疑雲

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現年58歲的雷宇揚在2012年與比他年輕21歲的內地女主播馬荔結婚，並育有一子，之後一家三口定居廣州，近年雷宇揚已淡出幕前，相反馬荔就經常在抖音開直播，又拍片狂晒其豪車和別墅，但她卻從未在片中提及雷宇揚和兩人現年9歲的兒子雷庭。

早前吳志雄偕一班老友飯聚，包括後排左起）「肥屍」梁焯滿、「大軍」程東、雷宇揚、朱永棠和四位打扮性感的內地網紅，艷福無邊！
雷宇揚（右二）早前曾與「大佬B」吳志雄（中）及「肥屍」梁焯滿、「大軍」程東、朱永棠等一班老友飯聚，席間還有四位打扮性感的內地網紅，艷福無邊！（圖片來源：微博＠大佬B吴志雄開心快樂人）

雷宇揚老婆馬荔抖音有342萬粉絲

雷宇揚老婆馬荔現年37歲，近年由新聞節目主播轉型做網上直播主持，現時其抖音帳戶已吸納了多達342萬粉絲，從她在抖音所拍的短片可以見到，馬荔每次出鏡都穿著緊身裙，有時更配搭吊帶背心或黑絲，盡顯其凹凸有致的惹火身形。

雷宇揚 馬荔所住的豪宅有落地大窗，屋外更設有泳池。
馬荔所住的豪宅有落地大窗，屋外更設有泳池。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 客廳有超大型梳化。
客廳有超大型梳化。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 樓底甚高之餘，又有雲石樓梯。
樓底甚高之餘，又有雲石樓梯。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 3樓仲有個大平台。
3樓仲有個大平台。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）

拍片狂晒豪車別墅

馬荔在不少影片中都以其豪車和別墅為背景，其獨幢別墅樓高約三層，屋外更有花園和泳池等設備。不過馬荔從未讓老公雷宇揚和兒子雷庭出鏡，只有一個稱呼她為「姐」的男子負責操刀拍片，但馬荔指他並非其親弟，相信只是助手。

雷宇揚 獨幢別墅設有雙開大門及雲石玄關。
獨幢別墅設有雙開大門及雲石玄關。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 馬荔經常在闊落的花園中拍片。
經常在闊落的花園中拍片。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 大屋外空地停有數部私家車。
大屋外空地停有數部私家車。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 又晒埋豪車內部。
又晒埋豪車內部。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 雷宇揚曾同吳啟華、林韋辰一齊在抖音拍片炫富，大晒其勞力士手錶。
雷宇揚曾同吳啟華、林韋辰一齊在抖音拍片炫富，大晒其勞力士手錶。（圖片來源：抖音@吳啟華）

被指間接承認離婚單身中

在其中一段影片中，該名男子說：「我姐夫被人打了。」馬荔聞言後十分緊張，但隨即又停下來反問：「你哪來的姐夫?」而影片標題則是馬荔媽媽要從點讚的評論中抽選女婿，惹來她和雷宇揚婚變的疑雲，有不少網民都留言追問她：「離了嗎？」、「間接承認離婚單身了」等。

雷宇揚 馬荔拍片暗示自己單身中。
馬荔拍片暗示自己單身中。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 經常幫馬荔操刀拍片的男子，原來不是馬荔親弟。
經常幫馬荔操刀拍片的男子，原來不是馬荔親弟。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 馬荔指自己是獨生子女。
馬荔指自己是獨生子女。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）

網民一提明星老婆即被拉黑

而在近日的影片留言中，更有不少網民稱雷宇揚為她的「前夫」，又指兩人現在只是「有共同兒子的關係」，有網民更表示：「在她直播說明星老婆，就被拉黑了」、「第一次知道原來她結婚了」等等。

雷宇揚 馬荔拍片時經常著緊身衫，展示自己Fit爆身形。
馬荔拍片時經常著緊身衫，展示自己逼爆身形。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 雷宇揚自淡出幕前後，只在朋友的社交網上出現。
雷宇揚自淡出幕前後，鮮有提及家人，只在朋友的社交網上出現。（圖片來源：抖音@鄭浩南）
雷宇揚 網民指雷宇揚是馬荔「前夫」。
網民指雷宇揚是馬荔「前夫」。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 又指在直播時一提到雷宇揚，就被馬荔「拉黑」。
又指在直播時一提到雷宇揚，就被馬荔「拉黑」。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚
（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚
（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）

雷宇揚老婆原來係廣東王牌節目主持人

現年37歲的馬荔其實來頭猛料，除了是廣東經濟科教頻道王牌新聞節目《620南方財經報導》的主播之外，亦都係廣東王牌民生新聞《今日一線》的主持人。據報道指，她與雷宇揚是因為拍攝有關香港人的專題而認識隨後交往及組織家庭。不過早前曾有消息指二人因為工作關係長期「分居」，所以感情出現問題，不過雙方一直沒有回應，無持沉默。

雷宇揚
（圖片來源：微博@我是超級瑪麗MaryMa）
雷宇揚
（圖片來源：微博@我是超級瑪麗MaryMa）
雷宇揚 雖然已是一子之母，但馬荔保養得宜，留著一頭烏黑長髮，而且皮淨又緊緻，身材亦Keep得非常好。
雖然已是一子之母，但馬荔保養得宜，留著一頭烏黑長髮，而且皮淨又緊緻，身材亦Keep得非常好。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 不時拍片晒長腿。
不時拍片晒長腿。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 又玩埋黑絲誘惑。
又玩埋黑絲誘惑。（圖片來源：抖音@我是超級瑪麗）
雷宇揚 女人味爆燈！
女人味爆燈！（圖片來源：微博@我是超級瑪麗MaryMa）
雷宇揚
（圖片來源：微博@我是超級瑪麗MaryMa）

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撰文：東方新地圖片來源：抖音@我是超級瑪麗、微博@我是超級瑪麗MaryMa、微博＠大佬B吴志雄開心快樂人

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