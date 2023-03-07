雷宇揚老婆拍片狂晒豪車別墅 網民一提老公即被拉黑惹婚變疑雲

現年58歲的雷宇揚在2012年與比他年輕21歲的內地女主播馬荔結婚，並育有一子，之後一家三口定居廣州，近年雷宇揚已淡出幕前，相反馬荔就經常在抖音開直播，又拍片狂晒其豪車和別墅，但她卻從未在片中提及雷宇揚和兩人現年9歲的兒子雷庭。