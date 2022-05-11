57歲雷宇揚家有索爆嬌妻 年輕21歲馬荔原來係知名主播

現年57歲的雷宇揚有「鬼王」之稱，近年積極在內地發展，2012年與內地女主播馬荔結婚後更定居廣州，然而兩公婆生活非常低調，甚少公開放閃，直至近日馬荔活躍於社交平台，這段經歷10年的婚姻再次於網絡上翻熱！