57歲雷宇揚家有索爆嬌妻 年輕21歲馬荔原來係知名主播
現年57歲的雷宇揚有「鬼王」之稱，近年積極在內地發展，2012年與內地女主播馬荔結婚後更定居廣州，然而兩公婆生活非常低調，甚少公開放閃，直至近日馬荔活躍於社交平台，這段經歷10年的婚姻再次於網絡上翻熱！
雷宇揚老婆保養得宜身材Fit爆
據知太太馬荔比雷宇揚年輕21歲，二人育有一子。雖然她已經是媽媽級，但保養得宜留着一頭烏黑長髮，而且皮淨又緊緻，身材亦Keep得非常好，社交平台上不時分享穿上緊身衫的生活照片，展現出驕人的女性曲線，加上煞食長腿美，女人味爆燈！活躍於社交平台的她除了經常拍片分享生活點滴之外，亦不時在抖音開直播，現時已經接近260萬人關注，人氣頗高！
雷宇揚老婆原來係廣東王牌節目主持人
現年36歲的馬荔其實來頭猛料，除了是廣東經濟科教頻道王牌新聞節目《620南方財經報導》的主播之外，亦都係廣東王牌民生新聞《今日一線》的主持人。據報道指，她與雷宇揚是因為拍攝有關香港人的專題而認識隨後交往及組織家庭。不過早前曾有消息指二人因為工作關係長期「分居」，所以感情出現問題，不過雙方一直沒有回應，無持沉默。
常見問題
雷宇揚老婆馬荔在內地人氣如何？
馬荔與雷宇揚育有一子，近日活躍於社交平台，亦不時在抖音直播⋯⋯詳情請看
雷宇揚老婆馬荔正職是什麼？
馬荔來頭猛料，是廣東王牌新聞節目主播⋯⋯詳情請看