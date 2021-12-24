雷有輝出動20歲囝囝拍MV 網民驚訝星二代顏值高有條件組男團

太極樂隊成員雷有輝（Patrick，又名雷有暉）近日推出新歌《女同學》，並搵來其20歲兒子雷瑋陶（Matt）擔任MV男主角，MV推出後，Matt即獲網友大讚「高大靚仔」、「好有型」等等，更有網友力撐Matt可以入行做男團成員！