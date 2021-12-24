雷有輝出動20歲囝囝拍MV 網民驚訝星二代顏值高有條件組男團
太極樂隊成員雷有輝（Patrick，又名雷有暉）近日推出新歌《女同學》，並搵來其20歲兒子雷瑋陶（Matt）擔任MV男主角，MV推出後，Matt即獲網友大讚「高大靚仔」、「好有型」等等，更有網友力撐Matt可以入行做男團成員！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] Lui、[email protected]、[email protected]、新傳媒照片庫
雷有輝 傳囝囝衣缽順便揀埋新抱
55歲雷有輝同兒子Matt一向感情深厚，Matt今年20歲，正就讀於港大，近日雷有輝推出新歌《女同學》，就搵來兒子擔任MV男主角，飾演年輕時的自己，要周旋於多位「女同學」之間，雷有輝受訪時笑指MV劇情純綷虛構，和他讀書時期的真實生活有好大出入！
讚囝囝有型 值得畀女團
原來拍攝MV當日，雷太都有到現場為他們兩父子「打氣」，雷有輝就話自己當年出名專一，又指阿仔比他當年有型，值得畀10個女仔圍住！雷有輝又笑言搵囝囝做MV男主角，是想順道將「衣鉢」傳給他，讓自己可以提早退休，將屋企所有開支都交給他負責，由兒子養家。
雷太叫班女大力打阿仔
雷有輝老婆當日到場「打氣」之餘順便「揀新抱」，仲大爆囝囝有試過拍拖，但這刻單身，她笑言10位女演員未埋位前都會和她傾偈。雷太又指MV中10個女仔與囝囝不少煙韌及甜蜜鏡頭，看似好爽，但原來每一場最後都要被摑一巴掌，雷太冇肉赤之餘更踩多腳，叫班女仔放心大力打落去，話咁先拍得真實！
Matt自認乖乖仔 不似爸爸花心
雷有輝囝囝Matt稱今次是零酬勞做「義工」演出，最多有「Pat哥」請食飯，他笑指「Pat哥」養他20年，是時候要回報。Matt笑言有睇過「Pat哥」以前的新聞，大概知他情史，又特別澄清自己在MV中純粹做戲，現實是一個乖乖仔，不似爸爸花心，會專一對待女友。
拍攝期間，雷有輝同兒子互相稱呼對方為「Pat哥」、「師兄」，默契十足。MV推出後，Matt即獲網友大讚係「小鮮肉」、「好有型」、「兩父子都咁高大靚仔」、「好似兩兄弟」等等，更有網友力撐Matt可以入行做男團成員！