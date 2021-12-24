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雷有輝出動20歲囝囝拍MV 網民驚訝星二代顏值高有條件組男團

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撰文：東方新地

太極樂隊成員雷有輝（Patrick，又名雷有暉）近日推出新歌《女同學》，並搵來其20歲兒子雷瑋陶（Matt）擔任MV男主角，MV推出後，Matt即獲網友大讚「高大靚仔」、「好有型」等等，更有網友力撐Matt可以入行做男團成員！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected] Lui、[email protected][email protected]、新傳媒照片庫

雷有輝 傳囝囝衣缽順便揀埋新抱

55歲雷有輝同兒子Matt一向感情深厚，Matt今年20歲，正就讀於港大，近日雷有輝推出新歌《女同學》，就搵來兒子擔任MV男主角，飾演年輕時的自己，要周旋於多位「女同學」之間，雷有輝受訪時笑指MV劇情純綷虛構，和他讀書時期的真實生活有好大出入！

雖然雷有輝囝囝已20歲大，但兩父子仍不時孖住出遊，享受親子樂。（圖片來源：IG@patlui0216）
雷有輝的20歲大囝囝，被網民指顏值高，大有條件入行做男團。（圖片來源：[email protected]
兩父子感情深厚。（圖片來源：IG@patlui0216）
兩父子感情深厚，不時孖住出遊。（圖片來源：[email protected]

讚囝囝有型 值得畀女團

原來拍攝MV當日，雷太都有到現場為他們兩父子「打氣」，雷有輝就話自己當年出名專一，又指阿仔比他當年有型，值得畀10個女仔圍住！雷有輝又笑言搵囝囝做MV男主角，是想順道將「衣鉢」傳給他，讓自己可以提早退休，將屋企所有開支都交給他負責，由兒子養家。

囝囝做「義工」幫雷有輝拍MV。（圖片來源：YouTube@Pat Lui）
囝囝做「義工」幫雷有輝拍MV。（圖片來源：[email protected] Lui）
雷有輝自己亦有份演出「男同學家長」。（圖片來源：YouTube@Pat Lui）
雷有輝自己亦有份演出「男同學家長」。（圖片來源：[email protected] Lui）
MV中阿Matt為冧女花招百出，包括陪做功課、陪打機、陪跳舞、陪打鞦韆等。（圖片來源：YouTube@Pat Lui）
MV中阿Matt為冧女花招百出，包括陪做功課、陪打機、陪跳舞、陪打鞦韆等。（圖片來源：[email protected] Lui）
又送埋蛋糕。（圖片來源：YouTube@Pat Lui）
又送埋蛋糕。（圖片來源：[email protected]at Lui）
又有眼鏡Look。（圖片來源：YouTube@Pat Lui）
又有眼鏡Look。（圖片來源：[email protected] Lui）
仲有唔少拖手仔鏡頭。（圖片來源：YouTube@Pat Lui）
仲有唔少拖手仔鏡頭。（圖片來源：[email protected] Lui）
一齊吹泡泡。（圖片來源：YouTube@Pat Lui）
一齊吹泡泡。（圖片來源：[email protected] Lui）

雷太叫班女大力打阿仔

雷有輝老婆當日到場「打氣」之餘順便「揀新抱」，仲大爆囝囝有試過拍拖，但這刻單身，她笑言10位女演員未埋位前都會和她傾偈。雷太又指MV中10個女仔與囝囝不少煙韌及甜蜜鏡頭，看似好爽，但原來每一場最後都要被摑一巴掌，雷太冇肉赤之餘更踩多腳，叫班女仔放心大力打落去，話咁先拍得真實！

到最後Matt要畀10個女仔輪流打巴掌。（圖片來源：YouTube@Pat Lui）
Matt在MV有艷福，分別同10個女仔有不少甜蜜互動，但到最後Matt要畀10個女仔輪流摑一巴掌。（圖片來源：[email protected] Lui）
打到傷晒！（圖片來源：YouTube@Pat Lui）
最後被打到傷晒！（圖片來源：[email protected] Lui）
雷有輝與太太容美蓮（Meilin）於2000年結婚，Meilin婚後做全職家庭主婦。（圖片來源：新傳媒照片庫）
雷有輝與太太容美蓮（Meilin）於2000年結婚，Meilin婚後做全職家庭主婦。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Matt自認乖乖仔 不似爸爸花心

雷有輝囝囝Matt稱今次是零酬勞做「義工」演出，最多有「Pat哥」請食飯，他笑指「Pat哥」養他20年，是時候要回報。Matt笑言有睇過「Pat哥」以前的新聞，大概知他情史，又特別澄清自己在MV中純粹做戲，現實是一個乖乖仔，不似爸爸花心，會專一對待女友。

拍完MV，Matt都有同「女同學」合照。（圖片來源：IG@joannawwy）
拍完MV，Matt都有同「女同學」合照。（圖片來源：[email protected]
睇全身照先睇得出，原來Matt有一對大長腿，十分高大。（圖片來源：IG@joannawwy）
Matt與MV中的10位「女同學」合作愉快。（圖片來源：[email protected]
另一個女同學就揀咗同阿爸雷有輝合照。（圖片來源：IG@lillianxlillian）
另一個女同學就揀咗同阿爸雷有輝合照。（圖片來源：[email protected]

拍攝期間，雷有輝同兒子互相稱呼對方為「Pat哥」、「師兄」，默契十足。MV推出後，Matt即獲網友大讚係「小鮮肉」、「好有型」、「兩父子都咁高大靚仔」、「好似兩兄弟」等等，更有網友力撐Matt可以入行做男團成員！

小時候的Matt肥嘟嘟十分可愛。（圖片來源：新傳媒照片庫）
小時候的Matt肥嘟嘟十分可愛。（圖片來源：新傳媒照片庫）
Matt小時候已遺傳了父親的音樂細胞，曾說有興趣與Joey兒子Justin組隊太極二代。（圖片來源：新傳媒照片庫）
Matt小時候已遺傳了父親的音樂細胞，曾說有興趣與Joey兒子Justin組隊太極二代。（圖片來源：新傳媒照片庫）

即睇雷有輝《女同學》MV：

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