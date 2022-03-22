雷深如J.Arie上《戀講嘢》自爆M底 親揭被前度打到出血

雷深如J.Arie向來敢言，曾創作以性做主題歌曲，雷深如亦曾公開自認「大食女」，最高紀錄「一晚七次」﹗雷深如近日擔任ViuTV《戀講嘢》嘉賓，唔介意公開私密，直指曾被前度施暴，自此發現自己原來甚為享受﹗