雷深如J.Arie上《戀講嘢》自爆M底 親揭被前度打到出血
雷深如J.Arie向來敢言，曾創作以性做主題歌曲，雷深如亦曾公開自認「大食女」，最高紀錄「一晚七次」﹗雷深如近日擔任ViuTV《戀講嘢》嘉賓，唔介意公開私密，直指曾被前度施暴，自此發現自己原來甚為享受﹗
雷深如J.Arie爆前度拍拖半年郁手
今晚（22日）播出的《戀講嘢》第31集，邀請女歌手J.Arie（雷深如）擔任嘉賓。J.Arie自爆是M底（被虐狂），曾被前度施暴3年。
雷深如在節目中透露在9年前認識到前度A君。A君佔有慾強，二人交往的3年間禁止雷深如見朋友，只要獨佔她。雷深如透露第一次被前度施暴是在交往半年後，某天二人吵架，A君將其心愛的吉他扔到垃圾房。雷深如想阻止A君，A君卻拿起紙皮打她，更將她心愛的吉他打爛。雖然被動粗，但雷深如不願分手，最終和好如初。
雷深如享受被打 開工要靠化妝遮傷痕
那次之後，前度A君反而變本加厲，並開始在性愛方面虐待雷深如J.Arie。他會準備皮鞭、皮帶、手銬等道具虐待雷深如，而雷深如卻表示發現自己享受被虐，認為對方打得愈厲害就等於愛她愈深，雷深如直認是M底（被虐待狂）。雷深如提到前度有嗜酒習慣，暴力漸漸變為日常，雷深如在開工時要用厚厚化妝遮蓋傷痕，情緒也受到影響。雷深如透露最嚴重的一次是被前度打到出血痕，但她依然不願與A君分開。直到她遇到另一位對象，才與A君分手，狠心結束與A君的3年戀情。
譚凱倫酒後自殘被送入院
193郭嘉駿問三位女主持是否經歷過前度酒後施暴。Helen譚凱倫自爆曾酒後自殘，醒來發現自己被大字型綁在醫院病床上。譚凱倫憶述當時前度提出分手，她一口氣灌下一瓶威士忌後斷片，然後自殘抓到全身流血。前度與他的弟弟將Helen壓在地上，並報警將她送入醫院。Helen呼籲觀眾要適量飲酒，切勿飲酒飲到自殘。