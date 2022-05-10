雷莊𠒇胞妹出嫁IG晒全家福 網民稱三姐弟妹唔同Feel：香港到不得了

2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇自當選後就決定返加拿大發展，現年27歲的她早前代表香港參加選美比賽「Miss Face of Humanity 2022」，最終三甲不入排名第四。其實自雷莊𠒇參選該比賽時已受到網民批評「唔似香港樣」，不過日前雷莊𠒇妹妹出嫁，一家五口的全家福卻被指「香港到不得了」。