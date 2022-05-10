雷莊𠒇胞妹出嫁IG晒全家福 網民稱三姐弟妹唔同Feel：香港到不得了
2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇自當選後就決定返加拿大發展，現年27歲的她早前代表香港參加選美比賽「Miss Face of Humanity 2022」，最終三甲不入排名第四。其實自雷莊𠒇參選該比賽時已受到網民批評「唔似香港樣」，不過日前雷莊𠒇妹妹出嫁，一家五口的全家福卻被指「香港到不得了」。
雷莊𠒇曬三姐弟妹合照
日前雷莊𠒇盛裝出席胞妹Tiffany婚禮，當日擔任伴娘的她更興奮地在IG分享婚禮當日的合照和花絮，不乏三姐弟妹以及全家福，當然唔少得自己與意大利葡萄牙混血兒YouTuber Matthew Giuffrida的甜蜜合照。不少網民看過合照都表示三姐弟妹均完全唔同感覺，對比起家姐雷莊𠒇，阿妹細佬、父母更似香港人，留言表示「香港到不得了」、「個鼻最似」、「妹夫最似香港人」等等。
雷莊𠒇爸爸係香港十大傑出設計師
雷莊𠒇近年積極在加拿大發展演藝事業，但其實一家五口專長完全唔同範疇，新婚妹妹係護士、胞弟係飛機師，最誇張都係爸爸雷葆文！雷葆文其實是香港十大傑出設計師，有「設計多面手」之稱，據知他在商界有頭有面、非常有米，無論在香港或海外均有物業揸手，仲要億億聲㖭！