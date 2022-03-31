雷莊𠒇再發選美夢 代表香港參加國際大賽 自信爆棚狀態極佳
雷莊𠒇（Juliette）是2017年香港小姐冠軍，不過當年卸任後拒與無綫續約，淡出香港娛樂圈返回加拿大生活，最近她竟再發選美夢，參加了「Miss Face of Humanity 2022」選美比賽，頻頻在社交網上載靚相為自己拉票，有網民大讚她身材及樣貌都比參選港姐時狀態更好，不過亦有人指雷莊𠒇似外傭。
雷莊𠒇再踏選美舞台
27歲的雷莊𠒇4年前返回加拿大生活，曾揚言會進軍荷里活，身兼全職演員以及模特兒的她，亦在加國經營團隊訓練的生意。早前雷莊𠒇再接再勵，參加了一個名為「Miss Face of Humanity 2022」的選美比賽，是繼參選港姐以及中華小姐多年後，再次踏足選美舞台。
雷莊𠒇竟代表香港
「Miss Face of Humanity 2022」總共有28位佳麗參加，分別代表不同的國家和地區，是個國際性的選美比賽，而雷莊𠒇竟然是代表香港。這個比賽於3月26日至4月2日在多倫多舉行，選出大使去宣揚愛、人道主義、世界和平等正面信息，並會安排佳麗參與慈善服務。
反擊被指貌似外傭
從雷莊𠒇的社交網看到，她連日來都落力出po為自己拉票，有網民讚她狀態大勇，於一眾佳麗之中最搶鏡，更睇好她能奪冠，不過日前雷莊𠒇就在限時動態反擊有人話她似外傭，可見她對自己的美貌信心十足。
雷莊𠒇被指唔留戀香港
雷莊𠒇在2017年當選香港小姐冠軍，賽果公布後，她曾遭外界抨擊，指她是歷屆最醜的港姐冠軍。雷莊𠒇則於社交網上以英文回應「I don’t care about people not liking me.（我不在乎別人不喜歡我）」更反指部分網民沒受過教育。雷莊𠒇當選一年後卸任已決定返回加拿大生活及尋求工作機會，當時她接受訪問表示：「香港嘅節奏唔係咁適合自己，其實本身都諗住返嗰邊發展，選嗰晚都講咗一句想去荷里活發展，喺香港玩咗一年，時間過得好快。」被指完全唔留戀香港，甚至唔喜歡在香港生活的雷莊𠒇，點解仲要代表香港參加選美？