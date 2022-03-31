雷莊𠒇再發選美夢 代表香港參加國際大賽 自信爆棚狀態極佳

雷莊𠒇（Juliette）是2017年香港小姐冠軍，不過當年卸任後拒與無綫續約，淡出香港娛樂圈返回加拿大生活，最近她竟再發選美夢，參加了「Miss Face of Humanity 2022」選美比賽，頻頻在社交網上載靚相為自己拉票，有網民大讚她身材及樣貌都比參選港姐時狀態更好，不過亦有人指雷莊𠒇似外傭。