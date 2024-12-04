電影《爸爸》入場前必讀9大重點！片尾劉青雲探監一幕最催淚 彩蛋曝光

劉青雲、谷祖琳主演的電影《爸爸》日前舉行首映禮，電影改編自2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」，在預告片一出旋即引發熱烈討論。導演翁子光與飾演兇手的蘇文濤（Dylan）出席網台訪問，親自解讀電影9大重點！