46歲「電波少女」梁雪湄泰國大解放 IG晒浸浴照網民焦點放喺呢一個位
46歲梁雪湄晒豐滿身形
最近去到泰國旅遊嘅梁雪湄每日都喺IG打卡，不時Po出一些旅遊景點，推薦給網民。而46歲的她保養得宜，身材與以前並沒有太大分別，依舊婀娜多姿，美艷動人。梁雪湄在泰國旅遊其中的兩張照片便是穿著泳裝在浴缸中大晒美好身形，網民睇完都留心心眼並寫道：「嘩，Keep得好好」、「點解可以咁靚女」、「都唔知望邊好」。
梁雪湄離開幕前 星味更勝從前
46歲的梁雪湄擁童顏兼好身形，近年轉型做美容生意兼旅遊達人，早前好友為她慶祝生日，梁雪湄貼出單人照，不但零走樣，而且好sharp又上鏡，被網民讚星味勝從前，又指其靚樣已進化到與後生時的黎姿撞晒樣﹗
梁雪湄外遊近一年終返港
梁雪湄前年10月飛泰國玩足近一年，去年8月終於返港，每日都分享其隔離生活，不過網民焦點都只落在其身材上﹗
陀槍師姐｜梁雪湄冇得做陳四喜
45歲梁雪湄早年在《陀槍師姐》飾演的「陳四喜」入晒屋，可惜無綫《陀槍師姐2021》除了滕麗名回歸飾演「陳三元」，還有朱咪咪、黃美棋繼續分別以「二妹姐」同「莎莎」身份登場外，其他角色與前作幾乎無關係，令好多觀眾都覺得唔完美，因為陳家唔齊腳，「陳小生」歐陽震華、「陳四喜」梁雪湄和「陳五福」姚樂怡統統都沒有參演，當中超過十年冇拍過劇，「電波少女」出身的梁雪湄明明之前公開講過自己非常想復出拍劇，不過無綫方面都無搵她。
梁雪湄禁足酒店房
劇無得拍，被指逆齡生長的梁雪湄繼續做生意人同旅遊達人，本來因疫情影響，大半年無得出埠，搞到梁雪湄心癢癢，2020年10月她終於按捺不住，即使外遊要進行硬性的隔離，她都事在必行，執定幾個行李箱好似搬屋咁出發去泰國，在曼谷酒店先進行16日15夜的隔離，期間要接受三次核酸檢查，頭一個星期連房門都唔可以踏出，一日三餐靠room service，不過她甚為享受，仲話當Staycation，食飽做吓運動打吓機。
2020年10月梁雪湄飛泰國進行16日15夜的隔離，然後盡情享受陽光與海灘，即使留在酒店隔離，都無時無刻晒身材。梁雪湄無懼疫情遊勻整個泰國，中部、泰北、泰南及多個島嶼都去過，她不時把泰國之旅的行程與靚相放在社交網，最詭異是全程都是她自己一人，同行旅伴從沒有出鏡，非常神秘。
白滑梁雪湄出水任睇
在酒店隔離期間，梁雪湄不時自拍騷G奶，四張幾依然堅挺，事業線咁多年都keep到，完成隔離才出發去蘇梅，屈了十幾日的梁雪湄簡直大解放，著吊帶性感睡衣浸浴缸，又去私人泳池晒身材，白滑身材任睇，之前在酒店隔離時梁雪湄都是自拍多，但去到蘇梅好唔同，當中好多照片都是男友視角去影，張張都係女神相，究竟邊位男士咁有艷福呢？
梁雪湄狂晒水著，吸引大批網民畀讚兼留言：「點解你仲正過後生女時，攞人命﹗」、「我愛波霸﹗」、「有料到﹗」、「超級又白又巨」、「絕對唔係大咁簡單係巨﹗」
梁雪湄樂而忘返
明明有人陪玩，不過梁雪湄就一於低調有錢有時間，令人羨慕又妒忌，由於疫情期間遊客大減，梁雪湄大玩特玩體驗當地的風火人情，有網民問她在泰國留幾個月是否不打算返工，「決定喺當地落地生根？」、「係咪做咗闊太唔使撈啦？」、「恨死人」等等﹗
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