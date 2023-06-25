電波少女 梁雪湄

46歲「電波少女」梁雪湄泰國大解放 IG晒浸浴照網民焦點放喺呢一個位

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現年46歲的梁雪湄當年憑豐滿身材成為無綫「電波少女」，早已淡出幕前的她近年轉型做旅遊及飲食界KOL，不時在IG發布周遊列國以及飲飲食食的動態跟一眾網民分享！

電波少女 梁雪湄 46歲嘅佢依然似足後生女。
46歲嘅佢依然似足後生女。（圖片來源：[email protected] koei_koei）
電波少女 梁雪湄 最近仲去咗泰國旅行。
最近仲去咗泰國旅行。（圖片來源：[email protected] koei_koei）

46歲梁雪湄晒豐滿身形

最近去到泰國旅遊嘅梁雪湄每日都喺IG打卡，不時Po出一些旅遊景點，推薦給網民。而46歲的她保養得宜，身材與以前並沒有太大分別，依舊婀娜多姿，美艷動人。梁雪湄在泰國旅遊其中的兩張照片便是穿著泳裝在浴缸中大晒美好身形，網民睇完都留心心眼並寫道：「嘩，Keep得好好」、「點解可以咁靚女」、「都唔知望邊好」。

電波少女 梁雪湄 好吸睛。
好吸睛。（圖片來源：[email protected] koei_koei）
電波少女 梁雪湄
（圖片來源：[email protected] koei_koei）

梁雪湄離開幕前 星味更勝從前

46歲的梁雪湄擁童顏兼好身形，近年轉型做美容生意兼旅遊達人，早前好友為她慶祝生日，梁雪湄貼出單人照，不但零走樣，而且好sharp又上鏡，被網民讚星味勝從前，又指其靚樣已進化到與後生時的黎姿撞晒樣﹗

電波少女 梁雪湄 梁雪湄 45歲梁雪湄被選逆齡生長，更被網民指激似黎姿﹗
45歲梁雪湄被讚逆齡生長，更被網民指激似黎姿﹗（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 有網民在梁雪湄的IG留言，覺得她很似黎姿。
有網民在梁雪湄的IG留言，覺得她很似黎姿。（圖片來源：網民留言截圖）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 今時今日的梁雪湄被指個樣愈變愈靚，睇番廿年前的舊照，身材依然十年如一日。
今時今日的梁雪湄被指個樣愈變愈靚，睇番廿年前的舊照，身材依然十年如一日。（圖片來源：新傳媒照片庫）

梁雪湄外遊近一年終返港

梁雪湄前年10月飛泰國玩足近一年，去年8月終於返港，每日都分享其隔離生活，不過網民焦點都只落在其身材上﹗

電波少女 梁雪湄 梁雪湄 在酒店房內日日跑步保持體態﹗
在酒店房內日日跑步保持體態﹗（圖片來源：[email protected]_koei）

陀槍師姐｜梁雪湄冇得做陳四喜

45歲梁雪湄早年在《陀槍師姐》飾演的「陳四喜」入晒屋，可惜無綫《陀槍師姐2021》除了滕麗名回歸飾演「陳三元」，還有朱咪咪、黃美棋繼續分別以「二妹姐」同「莎莎」身份登場外，其他角色與前作幾乎無關係，令好多觀眾都覺得唔完美，因為陳家唔齊腳，「陳小生」歐陽震華、「陳四喜」梁雪湄和「陳五福」姚樂怡統統都沒有參演，當中超過十年冇拍過劇，「電波少女」出身的梁雪湄明明之前公開講過自己非常想復出拍劇，不過無綫方面都無搵她。

電波少女 梁雪湄 梁雪湄 無綫再拍《陀槍師姐2021》，不再原班人馬參演，只有滕麗名飾演的「陳三元」與朱咪咪飾演的「二妹姐」有得留企，滕麗名兩個阿妹「陳四喜」(梁雪湄)同「陳五福」(姚樂怡)都冇被邀請歸隊。
無綫再拍《陀槍師姐2021》，不再原班人馬參演，只有滕麗名飾演的「陳三元」與朱咪咪飾演的「二妹姐」有得留企，滕麗名兩個阿妹「陳四喜」(梁雪湄)同「陳五福」(姚樂怡)都冇被邀請歸隊。（圖片來源：《陀槍師姐》截圖）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 《陀槍師姐》第一輯是97年開拍，當年只有廿歲出頭的梁雪湄，是無綫力捧的小花之一。
《陀槍師姐》第一輯是1997年開拍，當年只有廿歲出頭的梁雪湄，是無綫力捧的小花之一。（圖片來源：《陀槍師姐》截圖）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 網民大讚梁雪湄與當年在《陀槍師姐》中的陳四喜一樣咁sweet。
網民大讚梁雪湄與當年在《陀槍師姐》中的陳四喜一樣咁sweet。（圖片來源：網民留言截圖）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄親自回覆網民，表示自己非常掛念陳四喜這個角色。
梁雪湄親自回覆網民，表示自己非常掛念陳四喜這個角色。（圖片來源：[email protected]_koei）

梁雪湄禁足酒店房

劇無得拍，被指逆齡生長的梁雪湄繼續做生意人同旅遊達人，本來因疫情影響，大半年無得出埠，搞到梁雪湄心癢癢，2020年10月她終於按捺不住，即使外遊要進行硬性的隔離，她都事在必行，執定幾個行李箱好似搬屋咁出發去泰國，在曼谷酒店先進行16日15夜的隔離，期間要接受三次核酸檢查，頭一個星期連房門都唔可以踏出，一日三餐靠room service，不過她甚為享受，仲話當Staycation，食飽做吓運動打吓機。

電波少女 梁雪湄 梁雪湄 2020年10月底梁雪湄全副防疫武裝上機出發去泰國曼谷。
2020年10月底梁雪湄全副防疫武裝上機出發去泰國曼谷。（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 去到下榻的曼谷酒店接受隔離，梁雪湄日日上載三餐食乜，不忙展示事業線。
去到下榻的曼谷酒店接受隔離，梁雪湄日日上載三餐食乜，不忙展示事業線。 （圖片來源：[email protected]_koei）

2020年10月梁雪湄飛泰國進行16日15夜的隔離，然後盡情享受陽光與海灘，即使留在酒店隔離，都無時無刻晒身材。梁雪湄無懼疫情遊勻整個泰國，中部、泰北、泰南及多個島嶼都去過，她不時把泰國之旅的行程與靚相放在社交網，最詭異是全程都是她自己一人，同行旅伴從沒有出鏡，非常神秘。

電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄仲帶齊畫筆去油顏色，打發時間，胸前G奶搶fo搶得很。
梁雪湄仲帶齊畫筆去油顏色，打發時間，胸前G奶搶fo搶得很。（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 廿幾年冇老過的梁雪湄，被指樣貌大進化激似黎姿，從事美容界的她隔離不忘保養皮膚。
廿幾年冇老過的梁雪湄，被指樣貌大進化激似黎姿，從事美容界的她隔離不忘保養皮膚。（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 日日食唔係辦法，梁雪湄亦帶埋遊戲機去玩當做運動。
日日食唔係辦法，梁雪湄亦帶埋遊戲機去玩當做運動。（圖片來源：[email protected]_koei）

白滑梁雪湄出水任睇

在酒店隔離期間，梁雪湄不時自拍騷G奶，四張幾依然堅挺，事業線咁多年都keep到，完成隔離才出發去蘇梅，屈了十幾日的梁雪湄簡直大解放，著吊帶性感睡衣浸浴缸，又去私人泳池晒身材，白滑身材任睇，之前在酒店隔離時梁雪湄都是自拍多，但去到蘇梅好唔同，當中好多照片都是男友視角去影，張張都係女神相，究竟邊位男士咁有艷福呢？

電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄去勻泰國多地，下榻酒店幾乎全部都有私人泳池，夠出一本水著寫真集。
梁雪湄去勻泰國多地，下榻酒店幾乎全部都有私人泳池，夠出一本水著寫真集。 （圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄室內浸浴，非常識歎。
梁雪湄室內浸浴，非常識歎。 （圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄住的酒店間間都有特色。
梁雪湄住的酒店間間都有特色。 （圖片來源：[email protected]_koei）

梁雪湄狂晒水著，吸引大批網民畀讚兼留言：「點解你仲正過後生女時，攞人命﹗」、「我愛波霸﹗」、「有料到﹗」、「超級又白又巨」、「絕對唔係大咁簡單係巨﹗」

電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄不忘大騷驕人身材。
梁雪湄不忘大騷驕人身材。 （圖片來源：[email protected]_koei）

梁雪湄樂而忘返

明明有人陪玩，不過梁雪湄就一於低調有錢有時間，令人羨慕又妒忌，由於疫情期間遊客大減，梁雪湄大玩特玩體驗當地的風火人情，有網民問她在泰國留幾個月是否不打算返工，「決定喺當地落地生根？」、「係咪做咗闊太唔使撈啦？」、「恨死人」等等﹗

電波少女 梁雪湄 梁雪湄 香港人因疫情過去一年都未能放心去旅行，未必人人都似梁雪湄有錢有時間，唔使做可以歎世界。
戶外上水活動當然唔少得，香港人因疫情都未能放心去旅行，未必人人都似梁雪湄有錢有時間，唔使做可以歎世界。（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 素顏梁雪湄的確好見得人。
素顏梁雪湄的確好見得人。（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄每日都有節目，這日是去騎大象。
梁雪湄每日都有節目，這日是去騎大象。（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄去旅行不忘悉心打扮騷身材。
梁雪湄去旅行不忘悉心打扮騷身材。（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 去到蘇梅大解放，梁雪湄頻頻泳衣上陣，G奶波濤洶湧，盡情晒波晒罅。
去到蘇梅大解放，梁雪湄頻頻泳衣上陣，G奶波濤洶湧，盡情晒波晒罅。（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄至今仍表示單身，但有網民多番叫她做靚太。
梁雪湄至今仍表示單身，但有網民多番叫她做靚太。（圖片來源：網民留言截圖）
電波少女 梁雪湄 《陀槍師姐2021》梁雪湄陳四喜復出無期 疫下扮獨遊泰國4個月
（圖片來源：網民留言截圖）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 入住六星級渡假別墅的梁雪湄，著晒吊帶浸浴，睇佢個樣都知一定唔係獨行啦！
入住六星級渡假別墅的梁雪湄，著晒吊帶浸浴，睇佢個樣都知一定唔係獨行啦！（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 享受陽光與海灘的同時，男友視角下亦拍攝了不少女神泳照。
享受陽光與海灘的同時，男友視角下亦拍攝了不少女神泳照。（圖片來源：[email protected]@koei_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄
（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄
（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄去學煮地道泰菜都係兩個人份量，明顯是撐枱腳，但由頭到尾男主角都冇露面，真神秘。
梁雪湄去學煮地道泰菜都係兩個人份量，明顯是撐枱腳，但由頭到尾男主角都冇露面，真神秘。（圖片來源：[email protected]_koei）
電波少女 梁雪湄 梁雪湄 近日梁雪湄更愛上踩單車。
近日梁雪湄更愛上踩單車。（圖片來源：[email protected]_koei）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] koei_koei

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