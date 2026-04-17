電視城內｜樊亦敏自爆因不育狠心拒求婚！驚吐曾發結婚噩夢 全身標冷汗嚇醒
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55歲的樊亦敏（Amy）入行多年，憑藉爽朗性格與精湛演技成為觀眾喜愛的「黃金單身一族」。然而，她近日罕有地剖白感情世界，驚爆單身背後隱藏著巨大犧牲與童年陰影，不但曾因無法生育而狠心拒絕求婚，更自揭有婚姻恐懼，會發結婚噩夢嚇醒！這段不為人知的告白，揭示了她單身多年的真正原因。
樊亦敏自揭因不育拒求婚 寧願對方搵個好人家
樊亦敏在訪問中坦言，年輕時曾有人向她求婚，但她最終選擇了拒絕，而原因竟是為了對方著想。她自爆因身體問題無法生育，而當時的求婚者是家中獨子，背負著繼承香火的壓力。樊亦敏不願耽誤對方，寧願選擇放手，讓他去找一個能夠生育的女人結婚。這個無私的決定，雖然充滿犧牲，卻也展現了她為愛人設想的偉大一面，成為她感情路上一個重要的轉捩點。
樊亦敏曾遇怕狗追求者 憶述每月打幾百支針
除了生育問題，價值觀與健康狀況也影響了樊亦敏的感情路。她透露曾有追求者非常不喜歡「毛孩」，見到她的愛犬時甚至會「嚇到企在牆邊」，理念上的根本差異讓她卻步。與此同時，當時她的身體狀況亦非常反覆，不僅有哮喘，更因病情需要「每月打幾百支針」，還要服用類固醇。在身心俱疲的狀態下，她最終選擇將所有精力寄情於工作，愛情只能暫時擱置一旁。
樊亦敏父母離異留陰影 驚爆發結婚噩夢嚇醒
樊亦敏對婚姻的卻步，原來與原生家庭的經歷有莫大關係。她坦言父母離婚一事，為她帶來了極大的愛情恐懼，甚至影響到潛意識。她驚爆自己曾發過噩夢，夢境內容竟然是自己正在結婚，結果「嚇到札醒兼全身標冷汗」。這個強烈的生理反應，赤裸裸地揭示了她內心深處對婚姻的恐懼與抗拒。雖然她不確定將來會否突然閃婚，但強調身邊人必須相處舒服及有共同理念。
網民激讚樊亦敏偉大：呢種女人去邊度搵
樊亦敏的真情告白引起網民極大迴響，許多人對她既心痛又佩服。網上留言幾乎一面倒激讚她的無私與堅強：「為咗對方著想而拒絕求婚，太偉大了吧！」、「呢種女人去邊度搵？思想好成熟」、「原來三太有咁嘅過去，好心痛，希望佢搵到一個真正愛佢所有嘅人」、「婚姻恐懼真係好難克服，加油！」、「獨立自主嘅女性最有魅力！單身都可以好精彩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期