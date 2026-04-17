電視城內｜樊亦敏自爆因不育狠心拒求婚！驚吐曾發結婚噩夢 全身標冷汗嚇醒

55歲的樊亦敏（Amy）入行多年，憑藉爽朗性格與精湛演技成為觀眾喜愛的「黃金單身一族」。然而，她近日罕有地剖白感情世界，驚爆單身背後隱藏著巨大犧牲與童年陰影，不但曾因無法生育而狠心拒絕求婚，更自揭有婚姻恐懼，會發結婚噩夢嚇醒！這段不為人知的告白，揭示了她單身多年的真正原因。