電視城內｜陳豪私人物品大公開！儲物櫃驚見塞爆粉絲信嚇窒眾人

兩屆視帝陳豪在鏡頭前專業認真，私下原來是個鬼馬大細路！在最新一集《電視城內》，陳豪除了分享演藝心聲，更充當導遊帶觀眾暢遊電視城，期間他大方公開自己的私人儲物櫃，沒想到一打開竟是驚人畫面，更在古裝街一時技癢，即場表演Freestyle，展現出視帝鮮為人知的另一面！