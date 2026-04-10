電視城內｜陳豪私人物品大公開！儲物櫃驚見塞爆粉絲信嚇窒眾人
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兩屆視帝陳豪在鏡頭前專業認真，私下原來是個鬼馬大細路！在最新一集《電視城內》，陳豪除了分享演藝心聲，更充當導遊帶觀眾暢遊電視城，期間他大方公開自己的私人儲物櫃，沒想到一打開竟是驚人畫面，更在古裝街一時技癢，即場表演Freestyle，展現出視帝鮮為人知的另一面！
陳豪打開Locker嚇親人 粉絲信禮物多到誇張
節目中，陳豪帶大家參觀他在電視城的專屬Locker。當他一打開櫃門，眾人都被眼前的景象嚇一跳！只見小小的儲物櫃內，竟然被粉絲寄來的信件和禮物完全塞爆，數量多到誇張，幾乎要滿瀉出來。陳豪多年來一直珍藏著粉絲的心意，可見他深受觀眾愛戴，而且非常愛錫粉絲，場面令人動容。
陳豪重遊古裝街技癢 即場表演Freestyle Rap
除了驚人的儲物櫃，陳豪亦帶大家到古裝街懷緬一番。他憶述當年與好拍檔佘詩曼拍攝《公主嫁到》時，在同一場景鬥Rap的經典場面。或許是回憶湧上心頭，陳豪突然「技癢」，即場創作了一段Rap，大玩Freestyle，盡顯其鬼馬本色和多才多藝的一面。想知道視帝究竟Rap了甚麼內容，就要重溫節目才能揭曉了！
網民跪求Rap片重溫：回憶返哂嚟！
節目播出後，陳豪鬼馬的一面引起網民熱議，特別是他的即興Rap，勾起了不少觀眾的回憶。網民紛紛留言：「《公主嫁到》個Rap battle超經典！好想睇返陳豪再rap！」、「個locker多信到咁，證明佢真係好錫fans！」、「視帝原來私底下咁鬼馬，好可愛！」、「求TVB快啲放出條Rap片！」、「好想知佢rap咗啲乜，係咪又係『Yo Yo Check it out』？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期